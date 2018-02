V rozhlasu uvítali Martina Kolovratníka poznámkou: Vy jste pro PL řekl...

Moderátorka Marie Bastlová přivítala ve čtvrtečních Dvaceti minutách Radiožurnálu Českého rozhlasu poslance Martina Kolovratníka. Zeptala se ho, jak pokračují jednání o vládě a jak se jako člen hnutí ANO dívá na to, že byl jeho stranický šéf premiér Andrej Babiš označen za spolupracovníka komunistické státní bezpečnosti. Kolovratník se nadechl a spustil. Předsedovi SPD Tomiu Okamurovi se asi nebude líbit to, co Kolovratník říkal.

Marie Bastlová se Kolovratníka zeptala, zda se chystá odejít ze Sněmovny. Takto ostře rozhovor začala s poukazem na anketu serveru ParlamentníListy.cz, které se Kolovratník zúčastnil a vyjádřil se k tomu, jak se dívá na možnou spolupráci Andreje Babiše s komunistickou Státní bezpečností.

„V roce 2013 jste v anketě pro ParlamentníListy.cz řekl, že pokud by se to soudně potvrdilo ... tak za mě by to bylo nepřijatelné,“ připomněla Kolovratníkovi jeho vlastní slova. Poslanec uznal, že to tehdy řekl, a na svém vyjádření si trvá, ale současně dodal, že celý spor pro něj nekončí, protože premiér Andrej Babiš oznámil, že se bude dál soudit o to, že komunistickým agentem nebyl.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

To, co se teď kolem Andreje Babiše děje, je podle Kolovratníka nepříjemné, ale pro něj jako pro poslance ANO je zásadní, že hnutí ve volbách dostalo hlasy takřka 30 procent voličů a ANO chce pracovat ve prospěch občanů. „Předpokládám, že na nejbližším poslaneckém klubu on (Babiš) sám to téma otevře, dá nám nějaké své stanovisko a my se k tomu vyjádříme,“ uvedl Kolovratník.

Poté odmítl, že by tato kauza ovlivnila další jednání o získávání důvěry pro vládu hnutí ANO. Babiš prý pokračuje v jednání i s hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, ale tady prý hnutí ANO „varovně zvedlo prst“. Už kvůli kontroverzním vyjádřením politiků SPD o táboře v Letech. „To jednání pokračuje, ale s jistým varováním,“ podotkl host.

Jemu samotnému se Okamurovy výroky moc nelíbí, zdá se mu, že se Okamura spíš vymlouvá, než aby se skutečně omluvil, ale na odborné úrovni se prý dá i dál debatovat o konkrétních programových bodech.

Kolovratník je prý připraven hlasovat pro odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy Sněmovny.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

„Můj názor je takový, že to nebylo dostatečně vysvětleno a omluveno Tomiem Okamurou, a já se přikláním k odvolání Tomia Okamury. Ale z dovolením si nechám trošičku zadní vrátka. Uvidíme, jestli se ten bod vůbec dostane na jednání schůze. Já budu hlasovat pro zařazení tohoto bodu na jednání schůze. Já sám na jednání chci vystoupit a počkám si, jak bude Tomio Okamura reagovat. Zatím se přikláním k tomu, že budu hlasovat pro odvolání, ale možná se ten názor změní,“ oznámil.

Velké výhrady má i vůči tomu, že chce Tomio Okamura v referendu hlasovat i o vystoupení z EU. Kolovratník se debatě o zákoně o obecném referendu nebrání, ale jedině pod podmínkou, že o vystoupení z EU nebude možné v referendu hlasovat. Je jednoznačně pro vyjmutí této otázky z okruhu témat, o kterých bude možné hlasovat. „Jednoznačně ano,“ zdůraznil.

Nakonec prozradil, že jako bývalý spolupracovník Českého rozhlasu odmítá zásadní změny oblasti veřejnoprávních médií. „Chystáme změny, které si myslím, že jsou drobné, takříkajíc evoluční,“ řekl. Dá se prý uvažovat např. o změně právního postavení rad veřejnoprávních médií.

„Já jsem ještě jako zaměstnanec Českého rozhlasu v roce 2009 bojoval proti zrušení koncesionářských poplatků,“ dodal Kolovratník s tím, že současný systém koncesionářských poplatků chce zachovat i nadále.

