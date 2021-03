VIDEO: Ajajaj, Američanům spadnul prezident Biden. Kdyby jenom jednou...

Současný prezident Spojených států Joe Biden několikrát zakopl, když se snažil vystoupat po schodech do svého letadla. Stalo se tak na vojenské letecké základně Joint Base Andrews.

Na záznamu kamery můžeme vidět prezidenta, jak se snaží svižným krokem vyběhnout schůdky do letadla. Někdy v půlce však ztratí rovnováhu a klopýtne. Následně se snaží pokračovat v chůzi, ale klopýtne znovu a jde okamžitě do kolen.

Nakonec se přece jenom vzpamatuje, opráší kalhoty, druhou rukou se raději stále přidržuje zábradlí a konečně se vyšplhá na vrchol. Tam vojákům zasalutuje a s rouškou pečlivě nasazenou na tváři mizí v temnotě letadla.

I know folks have seen that President Biden slipped on his way up the stairs to AF1, but I’m happy to report that he is just fine and did not even require any attention from the medical team who travels with him. Nothing more than a misstep on the stairs.