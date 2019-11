VIDEO Chobotnice na pražské radnici. Zastupitel z SPD sbíral podpisy proti zvýšení daně, ale sklidil hlasitý posměch

Na Praze 10 pokračuje spor o daň z nemovitosti. Místopředseda pražské SPD Jan Čížek se pustil do vedení Prahy 10 složené z koalice Vlasty (KDU-ČSL, STAN, Desítka pro domácí, nezávislí), Pirátů a ODS. Ostře se vymezuje proti tomu, že radnice zvýšila daň z nemovitosti na Praze 10. Na zastupitelstvu proto předložil petici proti zvýšení této daně, kterou podepsalo již více než 2000 občanů. Dočkal se ale jen výsměchu. „Bylo to naprosto skandální. Vládní Piráti a Vlasta propadli hurónskému smíchu,“ píše ve svém facebookovém příspěvku a příkládá rovněž i videozáznam to dokazující.

Radnice Prahy 10 letos v září rozhodla o stoprocentním navýšení daně z nemovitosti, kdy majitelé bytů místo 1000 korun musí zaplatit 2000 a majitelé rodinných domů místo 3800 zapaltit až 7600 korun. To se nelíbí opoziční TOP 09 ani SPD.

Jenom za tento týden podepsalo petici proti zvýšení daně z nemovitosti dalších 500 občanů. Podpisů je již 2000 a stále přibývají. „Daň nám zvýšili o 100 % a lidé na to nemají. Jejich hospodaření je neméně skandální. Za první rok vládnutí udělali schodek 770 miliónů korun, na rok 2020 připravují opět schodek 330 miliónů korun. Tedy za dva roky projí veškeré úspory radnice, které předešlá vedení škudlila 20 let. Smích je ovšem přešel, když jsem jim předložil podezřele předražené faktury, které radnice proplácí,“ píše na svém facebooku autor petice Jan Čížek.

„Přinesl jsem sem petici, jsou zde stovky podpisů. Lidi si zvýšení daně z nemovitosti nepřejí. Na jednu stranu nám zruší sociální služby, a na druhou stranu si zde na úřadě přidělují různé pašalíky a podivné zakázky, dotace na svoje firmy a (ne)ziskovky,“ poukazuje ve videu Čížek na podivné praktiky vedeni Prahy 10.

„Co už občany opravdu štve, je ta neuvěřitelná arogance, která tady funguje. Když jsem jim řekl, že jsem jim přinesl další podpisy na petici, tak jejich jediná odpověď byl hurónský smích. Oni se tomu smějí. Oni se vysmívají občanům. Je nezajímá, že si to občané nepřejí. Jim to je úplně jedno. Jedním uchem dovnitř, druhým ven. Vrchol cynismu je komentář na Facebooku pana Filipa Vránka, což je tady jeden člověk z VLASTY, který řekl, že jsme zpovykaní Pražáci, když nechceme jezdit do Vinohradské nemocnice na ambulanci a divíme se, že nám ruší pohotovost na Plaňanské. To už mi přijde jako vrchol všeho,“ pokračoval v popisu situace na videu.

Komentář Filipa Vránka: „Zpovykanost některých Pražáků je vážně úsměvná. Mimo Prahu s vámi a budete si vážit toho, že pohotovost i lékárnu máte coby kamenem dohodil a nemusíte jezdit i desítky km k doktorovi a pak dalších XY km do lékárny. A navíc jen za předpokladu, že máte auto. Tohle fňukání je vážně absurdní. Sorry jako.“

Na druhém sdíleném videu je pak záznam celého Čížkovo projevu, v němž zastupitelům Prahy 10 slibuje, že na každém následujícím zastupitelstvu jim bude nosit čerstvý soupís podpisů petice. „Jsou to stovky podpisů, které já potom předám zástupcům TOP 09, kteří to samozřejmě schraňují,“ oznámil Čížek, načež sklídil mezi zastupiteli hlasitý smích doprovazený potleskem. „Vůbec nechápu váš smích. On vás ten smích brzy přejde. Co tu předvádíte, je neslýchané,“ neudržel se místopředseda pražské SPD.

„Díval jsem se na to, co jste předložili za návrh rozpočtu na rok 2020. To si z nás snad děláte legraci, srandu!“ rozjel se Čížek a dodal, že jen za dva roky koalice Pirátů, Vlasty a ODS projedla 1,1 miliardy úspor, které zbyly na účtu po předchozích vedeních, a nepostavili nic. Zvýšili daň z nemovitosti o 100 %, zvýšili nájem v obecních bytech o 30 %, ale 400 jich nejsou schopni pronajmout a zůstávají ladem. Koalici také vyčetl, že zavádí modré zóny, kde budeme platit 1200 korun za první auto, za druhé už 7000 korun a za třetí dokonce 30.000 korun.

Následně zastupitelům předložil jejich předražené faktury za různé nákupy. Které například ukázaly, že jeden počítač koupili za 137.000 korun, přitom ten samý je na Alze k sehnání za 24.900 korun. Nebo fakturu za Vánoční večírek v KD Barikádníků za 630.000 korun. Jenom za organizaci 350.000 korun. 71.000 korun za 105 kusů brožury, tedy zhruba 700 korun za jednu brožuru.

Čížek nezapomněl zdůraznit, že mají historicky nejvíce uvolněných zastupitelů, tedy berou plat přes 50.000 korun, mají sekretářku, kancelář a řidiče. Nic ale podle jeho slov nedělají. „Místostarostka Jana Komrsková (Piráti) zaměstnávala za statisíce na podezřelé poradenské smlouvy svou kamarádku z kandidátky Pirátů. Ta pak z pozice své funkce přidělovala zakázky svému manželovi,“ přiblížil Čížek.

„Starostka Chmelová bere dva platy, starostky a senátorky. Dohromady to dělá hodně přes 150.000 korun měsíčně, ale nechce se (jako předchůdci) podělit s potřebnými a přispět na provoz Modré dodávky. Raději službu bez náhrady zrušila. Už toho máme všichni dost. Měli by okamžitě odstoupit, to je zoufalství,“ dodává Čížek.

„Co už občany opravdu štve, je ta jejich neuvěřitelná arogance, která tu funguje. Když jsem přinesl další podpisy na petici, tak jejich jediná odpověď byl hurónský smích. Oni se vysmívají občanům. Je jim úplně jedno, co chtějí občané, je to nezajímá. Takoví lidé tu dnes rozhodují a já nevím, co s nimi,“ popisuje poté průběh jednání na zastupitelstvu Čížek a vyzývá občany k dalším podpisům petice. „Potřebujeme alespoň deset tisíc podpisů, to by mohla být dostatečná síla na to, aby se přestali smát,“ dodává na závér místopředseda pražské SPD Jan Čížek

Kromě videa vydal Jan Čížek i speciální přílohu "10 000 podpisů pro Desítku" svých novin Naše Praha 10. Zde informuje o skutcích, které se na Praze 10 odehráli, kdy některé v novinách zmíněné kauzy a události zazněly právě i ve videích. Napsal zde například o „Pánovi plynu“ Pavlu Marešovi. „Pan Mareš dělal placeného asistenta senátorky a starostky Renaty Chmelové (Vlasta). Zároveň je politicky dosazen do dozorčí rady superholdingu Pražské plynárenské, kde bere milionové tantiémy. Plynu přitom vůbec nerozumí, doposud se živil jako redaktor Katolických novin,“ napsal.

Dále ve speciálním vydání novin psal o Milanovi Maršálkovi. O něm napsal následující: „Pan Maršálek je mimo placeného členství v 6 komisích také členem dotační komise, která rozhoduje o grantech a sponzorství. Zároveň je členem výboru v neziskovce Natura Quo Vadis. Jeho grantová komise mu v roce 2019 přidělila 391.000 korun. Celkem získal od Prahy 10 přes milionů korun.“

Popsal i kauzu Pirátky a místostarostky Jany Komrskové. „Dosadila do výhodných poradenských funkcí své známé a kamarádky z kandidátky Pirátů. Ti si pak přidělovali sami sobě zakázky od Prahy 10. Když se na to přišlo, do funkce dosadila svého manžela Jiřího Komrsku (též Piráti). Opozice na ni chce podat trestní oznámení. Sama kumuluje několik funkcí, je uvolněnou místostarostkou Prahy 10 a nově si vzala i místo zastupitele na magistrátu. Mluví se o ní jako o šedé eminenci Prahy 10.“

Nakonec zde napsal i o senátorce a starostce Prahy 10, o Renatě Chmelové. „Kumuluje funkci senátorky a starostky, za což bere dva platy. Plat senátorky je hodně přes 100.000 korun měsíčně. Odmítá se ale o druhý plat neuvolněné starostky (54.000 korun měsíčně) rozdělit s potřebnými. Podobně kdysi věnoval starosta Prahy 10 Milan Richter jeden plat na tzv. Modrou dodávku. Starostka to odmítá a dodávky rezaví v garážích, důchodci musí jezdit taxíkem,“ popsal.

