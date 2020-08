VIDEO Dav v USA zapálil starému muži živobytí. Když chtěl uhasit aspoň to málo, co zbylo, stala se těžko pochopitelná věc

Anketa Podporujete návrh SPD, abyste mohli v referendu hlasovat o vystoupení z EU? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 21564 lidí

Muž na záběrech přibíhá k hořící provozovně a snaží se za pomoci hasícího přístroje zachránit, co se ještě dá. Přitom zasáhne dávkou z hasičáku několik rabujících spoluobčanů.

Následně je jedním z nich brutálně napaden zezadu a kácí se k zemi. Sbíhá se k němu několik přihlížejících a snaží se mu pomoci. Starší muž ale nevypadá, že by byl schopen vstát.

Matt Walsh, který video sdílel na Twitteru, k němu znechuceně připsal: „Tohle je spodina naší planety.“

Hnutí Black Lives Matter nabralo na síle, když se zapojilo do protestů následujících po smrti kriminálníka George Floyda, který zemřel po údajně nepřiměřeném zásahu policie. Zatímco demokraté a levice hnutí podporují, republikánská pravice a střed ji považují za teroristickou organizaci.

Elderly business owner tries to stop BLM thugs from burning and looting his business. They beat him unconscious and leave his store in flames.



These are the scum of the Earth. Evil people. The worst humanity has to offer.



