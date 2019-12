VIDEO Eva Holubová a TOP 09 na jednom pódiu. Rána Zemanovi. Chvalozpěv na Milion chvilek. Ale i Havel a slova o migraci

TOP 09 se rozhodla uspořádat předvánoční talk show europoslance Luďka Niedermayera s herečkou Evou Holubovou – například na téma trestního stíhání Andreje Babiše, roztříštěnosti opozice, klimatu... či se společně vyjádřili k demonstracím Milionu chvilek. Ty se oběma velmi líbí. „Naprosto úžasný zážitek,“ pochvaloval si Niedermayer demonstraci 16. 11. na Letné. A Holubová přitakávala. Na chvíli na pódium zavítala i předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová – a opřela se do výroku předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka, že TOP 09 by měla zaniknout. „To mně jako cesta k nějakému většímu úspěchu nepřipadá,“ pronesla.

Holubová řekla, že se voličkou Niedermayera stala tehdy, když viděla jednu z debat, kde byl europoslanec s ministryní sociálních věcí Janou Maláčovou a dokázal ji zde vytmavit její sliby, které by nebylo možné splnit.

Podivovala se i nad dnešní absurditou doby. „Teď máme pána ‚Čechy Čechům‘ a on je napůl Japonec,“ nechápala ve své narážce na předsedu SPD Tomia Okamuru herečka, jež dříve hnutí podpořila i prostřednictvím předvolebních klipů.

Celou talk show TOP 09 můžete zhlédnout zde:

Dle Niedermayera, už je však od tohoto týdne je „svět takový, jaký by měl být“. „Tak máme premiéra, který je stíhaný, že jo. Máme premiéra, o kterém víme, že má konflikt zájmů,“ kopl si do šéfa vlády Andreje Babiše s tím, že se vzhledem k tomu, že nám to přišlo předtím normální se asi „přizpůsobujeme“.

Holubová vzpomenula, že dřív byla také apolitická. „Já jsem do roku 89 byla apolitická. Havlovi jsem říkala: ‚Přestaň psát chartu, budeme hrát ty tvoje hry‘. Olga Havlová říkala: ‚Ty jsi úplně blbá!‘ Já jsem vůbec nevěděla smysl politiky.“ Po sametové revoluci však začala cítit svá občanská práva i občanskou společnost.

A jala se kritizovat prezidenta Miloše Zemana za to, že používá termín „pražská kavárna“. Prý teď musí lidem vysvětlovat, že v Praze proti nim nic nemají. Najdou se však i tací, kteří se k „pražské kavárně“ hrdě hlásí. S těmi však Holubová nesouzní. „Ty blbí samozřejmě,“ uvedla na adresu „pražské kavárny“. Co naopak vyzdvihla, jsou demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. „Ti lidi se k sobě chovají úžasně,“ pochvalovala si demonstranty. Prý jí jejich chování „dojímá“. Niedermayer si notoval, že to demonstrace 16.11 na Letné byla „naprosto úžasný zážitek“.

Poté pokračovala s tím, že by bylo nejlepší, kdyby se opozice s Milionem chvilek dohodla na dalším postupu stejně, jakožto jednali lidé kolem Václava Havla během sametové revoluce. Přivolala i novou předsedkyni strany Markétu Adamovou Pekarovou. „Pojďte k nám, Markétko,“ zvolala.

Adamová ji na možnost spolupráce opozice dala opověď, že teď musí řešit úplně jiné věci. „Někteří říkají, že máme zaniknout! To mě jako cesta k nějakému většímu úspěchu nepřipadá,“ podotkla. Její slova mířila na předsedu poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka. Ten TOP 09 vzkázal ostrá slova, že by měla zaniknout. „Myslím si, že TOP 09 by měla zaniknout a uvolnit potenciál pro další subjekty,“ uvedl Michálek v rozhoru pro Aktuálně.cz.

Pak Holubová stočila na další téma. „Klíma! Klima! To je přece něco tak varujícího, že já si připadám jako v začátku nějakého blbého science-fiction.“ Adamová ji na to odvětila, že to je velmi těžké téma. Klima prý vyžaduje i některá osobní omezení. „Někteří varování vědců, která jsou v této oblasti již desítky let, nechtějí slyšet,“ zmiňovala. Dle Niedermayera můžu prý být téma klimatu využito znovu k rozdělení naší společnosti, stejně, jakož tomu bylo v případě uprchlické krize. Holubá si přisadila, že bychom v tomto tématu měli hovořit i se svým okolí a že by teď ona mohla být Greta.

Niedermayer se zasmutněl, že se zdá, jako by tyto témata byla nadbytečná. Měli bychom prý přemýšlet i nad lidmi například na Sicílii či v Asii. Je prý nutné postupovat i citlivě s jednotlivými tématy a nelze dle něj začít kupříkladu s omezením hovězího, ale například s tím, aby lidé cestovali více vlaky než automobily a pomoci domu investicí. „Je to o tom dělat ty věci rozumně a kompetentně,“ řekl europoslanec.

Holubová ještě závěrem odpovídala na dotazy a došlo i na otázku, co si od tohoto setkání vůbec slibovali. „Já jsem si slibovala, že otevřete nám a my se otevřeme vám,“ odvětila k publiku. Podotkla také, že je ráda, že se setkala s Niedermayerem - „nejlepším politikem, jakého máme“.

