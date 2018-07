VIDEO Kalousek: Já v práci nepiju

Hned z kraje se moderátor pořadu pustil do Václava Klause mladšího za jeho post na sociální síti Facebook. „Vážím si Jitky Chalánkové, co odpracovala při bránění rodinných hodnot a proti kulturnímu neomarxismu. Kandidovat jako nezávislá je správný krok. TOP je mrtvá – věčně lehce opilý Kalousek je už ve Sněmovně jen takovým klaunem, když už nedrží mediální a stát rozkrádajíci partu nakrátko. Ta už má jiné koně. Občas přijde na zasedání i pan kníže, který to svou aurou zaštiťoval. A to jsou jediné těžké váhy topky. Feri s Adamovou už nepokrytě míří k Pirátům do party – přímo proti všem konzervativním a pravicovým hodnotám. A pak jsou dva velmi milí a slušní středopraví poslanci (kteří na to asi koukají jako paní Chalánková). Game over,“ napsal tehdy Klaus komentář k budoucnosti strany.

Moderátor konfrontoval Klause mladšího s větou: „Věčně lehce opilý Kalousek je už ve Sněmovně jen takovým klaunem, když už nedrží mediální a stát rozkrádajíci partu nakrátko.“ Moderátor se ptal: „Když už tady pana Kalouska máte, jste mu schopen do očí říct, že je alkoholik?“ Klaus na to odvětil, že podle něj Kalousek přijde do Sněmovny vždy na chvilinku, pak zase odejde a pak nechal větu vyznít do ztracena. Bránil se, že nenapsal, že je Kalousek alkoholik, ale že vypadá opilý. „To zní jako alkoholik,“ opáčil moderátor.

Načež se do věci vložil sám z alkoholismu osočený Kalousek. „On myslel pan kolega, že jsem opilý životem,“ žertoval Kalousek. Nálepka alkoholika Kalouska prý občas zlobila, používal ji podle něj například dr. Rath, který prý měl podobnou dikci jako Václav Klaus mladší. „Já v práci nepiju, to je všechno, co k tomu můžu říct,“ prohlásil Kalousek. A pokračoval: „Abstinent nejsem, ale v práci nepiju a Sněmovna je práce,“ doplnil Kalousek. A na závěr Kalousek dodal: „TOP 09 není mrtvá, ujistím pana kolegu, ujistíme pana kolegu i veřejnost, že tomu tak je.“

Alkoholismus se potom řešil i při zasedání vlády o důvěře. Zde Babiš označil Kalouska za „zloděje zlodějského“ a ožralu. „Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech,“ soptil Babiš. Kalousek si to nechce nechat líbit. „Budu chtít omluvu vzhledem k tomu, že mám v ruce důkazy, že ty výroky jsou nepravdivé, ať už se to týká padáků, nebo nařčení z opilosti. Pevně doufám, že to pan premiér nahlédne a omluví se, aniž bychom to museli řešit právními kroky,“ uvedl Kalousek. Babiš MF DNES řekl, že se mu omlouvat nebude. „A kdy se on omluví mně za permanentní a sprosté urážky?“ reagoval premiér na Kalouskovu žádost.

