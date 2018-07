VIDEO Slované jsou horší než západní Evropa, padlo mezi mládežníky na Slovensku

Nejprve všichni hovořili o investigativním novináři Jánu Kuciakovi, kterého před několika měsíci zavraždil dosud neznámý pachatel. „Vnímali jsme to velmi citlivě a velmi emotivně, byli jsme z toho velmi nešťastní, ale nečekali jsme, že to spustí takovou šílenou věc v republice, jako to spustilo,“ sdělil Juraj Kemka.

„Někteří se k tomu nevyjadřují, každý to máme jinak, zda se k tomu vyjadřovat, nebo ne. Zda to budete respektovat, si musíte určit sami, dělám to tak, jak to cítím,“ sdělil Branči Kováč. Podle něj je důležité, aby se umělci angažovali, neboť mohou ovlivnit lidi správným směrem. „Je to důležité, skutečně, ta popkultura je v tomto silná a efektivní. A má-li někdo zdravý názor a umí uzdravit nějakou vrstvu lidí, budu to podporovat,“ dodal Kováč.

A proč je společnost lhostejná? „Nevím, jsme zaměstnávaní mnoha různými věcmi, které nejsou tak podstatné. Lidem stačí dát chléb a hry a jsou spokojení. Být zodpovědný a chovat se zodpovědně k dění okolo nás se můžeme učit. A to není mávnutím kouzelného proutku,“ podotkl Kováč. „Jsme posahaní komunismem, mnoho věcí se zpomalilo a pokazilo. Napravovat tyto věci bude velmi těžké. Na druhou stranu jako Slované máme genetiku, kdy máme predispozice chovat se tak, jak se chováme. Chováme se trošku jinak než západní Evropa, proto jsme po druhé světové válce zůstali v socialistickém bloku a západní Evropa zůstala tam, kde zůstala,“ sdělil Kováč se slovy, že nejsme tak uvědomělí.

„Češi jsou víc uvědomělí než my. Když se tam začne šlapat po lidských právech nebo po základních lidských hodnotách, umějí se vzepřít... Na Slovensku nás nastartovala až právě vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Čechy obdivuji v tom, že si to umějí lépe hlídat. Jediný problém, který tam je, je Slovák. Mají tam Babiše,“ dodal Kováč. „Abychom je nepřechválili, mají i Zemana,“ připomněl Vagovič. A Kemka pak připomněl například pálení červených trenýrek prezidentem Milošem Zemanem. Jinak souhlasil s tím, co o komunismu říkal Kováč. „Generace musí nějakým způsobem dozrát k tomu, abychom nekradli, aby to bylo normální,“ řekl.

A pohovořil o ruské propagandě. „Je velmi silná. Strašně lehko se generace krmí tím, že to bylo dobré,“poznamenal Kemka. „Ještě bude dlouho trvat, než ten boj vybojujeme,“ zmínil Kemka.

Kemka se pak rozhovořil i o tom, že neví, zda by letos lidem vadilo, či nevadilo, kdyby herci přestali hrát jako v roce 1989. „Pokud by měly být předčasné volby, tak by veřejnost musela dát dostatečný signál. Nyní dostatečné signály nebyly,“ míní Kováč, který zároveň zkritizoval vládu za její průsery. „Předčasné volby bych přivítal. Čím dříve zastavíme hrůzy, které se tam dějí, je lepší. Ale oni to ustáli a uvidíme, co se bude dít,“ dodal Kemka.

