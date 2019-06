VIDEO Tam, kde Babiše volil každý třetí, udělala fanynka Chvilek pro demokracii demonstraci. Takhle dopadla

Anketa Okrádá vás Andrej Babiš? Okrádá 17% Neokrádá 83% hlasovalo: 15535 lidí

Doplňme, že u posledních voleb do Evropského parlamentu v Kaplici hnutí ANO volilo 26,52 procenta a také tohle číslo znamenalo jasné vítězství. ODS v Kaplici získala 10,94 procenta a třeba koalice STAN, TOP 09 ani ne sedm procent. Právě proto redakci ParlamentníchListů.cz zaujalo, jak dopadla akce, která byla svolána na konec května a reportáž o ní natočila 1telka. Doposud si záznam přehrálo jen 82 lidí.

ANO 2011 ANO 2011



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Navzdory špatnému počasí se na místním náměstí přeci jen několik lidí sešlo. Podle našich odhadů, když nepočítáme malé děti, jich bylo kolem dvaceti. Organizátorka hovoří o čtyřech desítkách. „Chceme vyjádřit svůj nesouhlas s vládou premiéra Babiše, chceme demisi vlády, demisi premiéra," uvádí na kameru pořadatelka Iveta Špičková.

Ta rovněž potvrdila, že se na kaplickém náměstí místní obyvatelé sešli v rámci podpory hnutí Milion chvilek pro demokracii. „To, co dělají na tom Václaváku, to mi přijde neuvěřitelné," doplnila.

Anketa Do kdy by měl být Andrej Babiš předsedou vlády? Ať okamžitě skončí 15% Do předčasných voleb v tomto roce 3% Do roku 2021 1% Do roku 2025 63% I po roce 2025 18% hlasovalo: 17439 lidí řekl ParlamentnímListům.cz ministr vnitra Jan Hamáček. Rozdíl mezi údaji organizátorů demonstrace a odhadem Policie ČR tak činí neuvěřitelných 50 tisíc lidí.

Spory o skutečný počet demonstrantů se vedou na sociálních sítích už prakticky od úterního večera. Mnozí uživatelé sdíleli jednoduché metody výpočtu zalidněnosti dle průměrného počtu lidí na metr čtvereční s tím, že v takovém případě údaj 120 tisíc nemůže odpovídat realitě.

ParlamentníListy.cz v souvislosti s demonstracemi shlédly také přístupné záběry na serveru Youtube, které sem umístilo hnutí Milion chvilek pro demokracii. To sice zakazuje diskusi, tudíž se pod těmito videi nemůže nikdo vyjádřit a veřejně pronést svůj názor, ale jak vyplývá z čísel, zájem o zpětný záznam příliš není. Největší úspěch, 46 tisíc zhlédnutí, má "Demonstrace proti Babišovi a Benešové - 4. 6. 2019". Předešlá videa na domovské stránce pak získala v průměru 9.500 přehrání.

Další setkání odpůrců Andreje Babiše se uskuteční na konci školního roku na Letenské pláni.

Doslovný přepis rozhovoru z reportáže:

Dobrý den paní Špičková, můžete nám v krátkosti říct, proč jsme se tady dneska sešli?



Dobrý den, dneska jsme se tu sešli u příležitosti celorepublikovým protestům v rámci hnutí Milion chvilek pro demokracii a chceme vyjádřit svůj nesouhlas s vládou premiéra Babiše. Požadujeme demisi vlády, demisi premiéra a odvolání nebo demisi ministryně spravedlnosti paní Benešové. Nesouhlasíme s tím, co se tam děje, chceme nezávislost justice a to, co se děje, nám nepřipadaj jako dobrý kroky.

Jak hodnotíte návštěvu bezmála čtyřiceti lidí?

Jsem za to vděčná, že někdo přišel, i když si myslím, že v Kaplici by mohlo přijít víc lidí, ale je to tak, no. Lidi tu nejsou zvyklí chodit na takovýhle akce, vyjadřovat své názory,… takže jo, jako dobrý. Jsou to většinou vlastně přátelé, se kterýma se o těchhle věcech bavíme, a snad třeba příště přijde víc lidí.

Ještě se vás zeptám, proč vás vlastně napadlo tuhle akci uspořádat?

Protože prostě mám souznění s demokratickýma principama, protože sleduju už dlouhodobě Milion chvilek pro demokracii a strašně fandím celýmu hnutí, to, co dělaj na tom Václaváku. Přijde mi to neuvěřitelný. A jako samozřejmě i další kroky. To nejsou jenom, jenom ty protesty, okolo toho je víc věcí, že jo, ale chtěli jsme to podpořit. Myslíme si, že je to důležitý to podpořit i v malým místě.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Marie Benešová



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Čvančarová? Hrozí dlažební kostky.“ Příšerné dohry Milionu chvilek. Raději to neotvírejte Miroslav Kulhavý: Milión chvilek s blbostí a s opoziční chtivostí Milion chvilek: Co to je? Je zde Člověk v tísni Soukup shodil rukavice: „Antibabiš“ Minář? Najděte si, kdo to celé platí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tomáš A. Nový