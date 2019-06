Milion chvilek: Co to je? Je zde Člověk v tísni

Média mluví o 120 tisících lidech na Václavském náměstí, na pódiích vystupují umělci a herci a Mikuláš Minář už má za sebou několik rozhovorů. Ale Milion chvilek pro demokracii nebyl vždy tak úspěšný. Minář se s ním na začátku minulého roku zúčastnil soutěže Člověka v tísni, ve které se hrálo o stáž v Čechách či zahraničí s náklady hrazenými do 30 000 Kč. A nepochodil.

Nezisková organizace Člověk v tísni zorganizovala již tři ročníky projektu Hledá se LEADr. Dle stránek projektu se jedná o kombinaci soutěže a vzdělávání samotných účastníků. „Mladé lidi chceme motivovat k zájmu o komunální politiku a občanský aktivismus. Chceme jim ukázat, že když mají skutečný zájem, dobrý nápad a ví, jak ho uskutečnit, mohou mnohé změnit k lepšímu," píší autoři a přidávají vysvětlení: „Reagujeme na jevy v české společnosti, které jsou spjaté s občanským a politickým angažmá mladých lidí, kteří jsou z velké míry přesvědčeni, že sami nemohou ve veřejném životě nic změnit. Často pojmenovávají sdílený pocit, že jednotlivec sice může chodit volit, ale jinak nemá prakticky žádnou možnost zasáhnout do řešení aktuálních problémů. Jsou otráveni ze stávající politiky, nedůvěřují politickým stranám, nelíbí se jim konfrontační styl politiků a chybí jim motivace pro vstup do politického života. To chceme změnit prostřednictvím pozitivních příkladů a specifickým formátem soutěže."

Cílem projektu je najít mladé lidi s lídrovským potenciálem. „Soutěž chápeme jako příspěvek k rozvoji naší společnosti, ke kultivaci společenského a politického prostředí a zlepšování kvality české demokracie. Hledá se LEADr. není jednorázovou akci. Náš záměr je položit základy dlouhodobé aktivity a v budoucnu sledovat její výsledky na poli komunální politiky a veřejně prospěšných projektů,“ píše se na stránkách projektu.

Porotu, která soutěžící hodnotí, tvoří novinář a moderátor Seznamu Zpráv Jindřich Šídlo, novinářka Respektu Silvie Lauder, moderátorka ČRo Veronika Sedláčková a Karel Strachota, výkonný ředitel festivalu Jeden svět na školách. A výhra? „Vítěz získá stáž či školení, které si zvolí podle svého přání a zájmu. Vybrat si může pobyt v České republice nebo v zahraničí. Člověk v tísni pokryje náklady do výše 30 000 Kč.“ Projekt pro Člověka v tísni organizuje Jeden svět na školách Karla Strachoty. Fotogalerie: - Bureši za katr

Do této soutěže se přihlásil také zakladatel hnutí Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Právě s tímto projektem. „Přicházím s projektem Milion chvilek pro demokracii. Ten vychází z myšlenky, že funkční demokracie tu není sama od sebe, ale stojí na milionu malých chvilek. Milionu obětí, které pro demokracii jednotlivci učiní. Konkrétně chci dosáhnout toho, aby milion lidí podepsalo naši studentskou výzvu, která se jmenuje Chvilka pro Andreje. V té žádáme Andreje Babiše, aby na deseti konkrétních bodech dokázal, že myslí vážně svůj předvolební slib, že bude rozvíjet a podporovat demokracii v České republice,“ popsal svůj projekt Mikuláš Minář ve videu a dodal, že do soutěže se přihlásil proto, že věří, že projekt má smysl a potenciál něco změnit. „Přihlásil jsem se proto, že se chci naučit vést tým lidí, vést větší projekt a že chci poznat nové inspirativní lidi.“

Jak je projekt Milion chvilek pro demokracii úspěšný, informovala včera většina českých médií. Nicméně, ve třetím ročníku soutěže Hledá se LEADr s ním Mikuláš Minář nepochodil. Jak je ze stránek projektu zjistitelné, porota ho se sedmi dalšími zúčastněnými vyřadila celkem záhy a vítězem se stal Matěj Prokop z Ostravy s projektem Athenaeum, jenž má formou přednášek, diskuzí a workshopů ukázat studentům možnosti a nabídku oborů pomaturitního studia spolu s pracovními možnostmi.

