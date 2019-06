Miroslav Kulhavý: Milión chvilek s blbostí a s opoziční chtivostí

Když si někdo užívá ovládání davu a naivně iniciuje politické změny, měl by, za ten čas, co stojí opakovaně u mikrofonu, alespoň rámcově nastínit, co bude následovat, kdyby se jeho ztřeštěné snažení vyplnilo.

Pane Mináři, račte rozumět při Vašem nedokonalém vzdělání, umíte si představit, co by následovalo, kdyby to pan Babiš položil? Podle opozičních politiků, kteří Vašemu hnutí výrazně fandí, už musíte mít scénář v šulpíku; jen je předčasné s ním vyjít ven. A proto bylo nutné na Václaváku zdůraznit, že jste apolitické hnutí, protože k navyšování počtu křiklounů potřebujete příznivce všech opozičních stran. Když ovšem apolitické hnutí chce zásadním krokem měnit politiku v ČR, bude to asi jinak. Kdo si umí dát dohromady 1 + 1 , má jasno; převzali jste předvolební rétoriku řady politických stran zvanou antibabiš.

A to je ten křiklavý DEMOKRATICKÝ problém. Kdyby po každých volbách vyšli po roce do ulic příznivci poražených stran a byli se svými požadavky vyslyšeni, tak jak se o to Vy snažíte, pak se volby nemusí konat vůbec a vláda se bude ustanovovat součtem hlasů křiklounů ze všech demonstrací na náměstích po celé republice. Takto černé na bílém je to pěkná blbost, ale Vy k ničemu jinému nesměřujete.

I na prezidenta Zemana nemají Vaši příznivci vlídného slova, ale to souborně je přímo těžká schíza. Padne-li Babiš, padne celá vláda a dáte žezlo do ruky Zemanovi. Ten najmenuje svou (Babišovu) úřednickou vládu a nas…. lidi poženete do předčasných voleb. Troufám si tvrdit, že si to většina křiklounů vůbec neuvědomuje. Je to asi dost velká bída, když ti „demokraté“ včetně Vás nevidí za svým A na to následné B.

Ještě větší bída je, že ti volebně zhrzení jdou žalovat do Bruselu a Piráti je vedou. Svým současným přidružením se k Zeleným v europarlamentu konečně odkryli karty – s nimi budou potlačovat národní státy, horovat pro federalizaci a v neposlední řadě se připojí ke sboru vítačů migrantů, zvláště těch muslimských, majíce muslima ve vedení. Sečteno: Piráty už mohou volit jen vlastizrádci.

Aby bylo jasno, ANO jsem nevolil a je-li Babiš vinen, ať jej zavřou; slzu neuroním. Ale sviňárna je, že doma s velkou publicitou je mu na hlavu nakydána hromada hnoje, právem i neprávem a tak i kdyby byl čistý jak lilie, Brusel na něm MUSÍ něco najít, jinak by byl směšný. A tak se hledá všude – jako třeba má-li čisté ponožky nebo je-li dobře učesán.

Krátce zpět k Václaváku: když se sprostě nadává veřejným činitelům, nepatří to vůbec do slušné společnosti, ale zákon je k těmto urážkám na cti poněkud shovívavý. Když však je sprostě urážena část voličstva, tedy ta, co volila ANO, je to hodně přes čáru a je na Vás, pane Mináři, abyste vyzval, lépe přinutil p. Hanáka alespoň k omluvě. Byl to Váš host, no host, spíše hulvát nehrubšího zrna v přímém přenosu. Být voličem ANO, tak…

Jiná otázka jsou finance; ozvučení Václaváku, plánuje se Letná, to nejsou jen desetitisíce. Určitě by to stálo za zmínku, zvláště když se mluví o zahraničním sponzorovy. Podobné protesty jako jsou ty Vaše, byly v Polsku, Maďarsku, na Slovensku (úspěšně) – skoro to vypadá, že V4 se stávající politikou někomu vadí tak, že koná. Zasvěcený výrok k tomuto by se moc hodil.

Vše začalo ochranou justice ve spojení s paní Benešovou; m.j. také debilním odkazem na její advokátní praxi. Do práce advokáta patří obhajoba obžalovaného a KAŽDÝ, i sebevětší zločinec má na obhájce právo. A ten je povinen hájit svého klienta co nejlépe. Spojeno s kritikou údajných kroků budoucích jako ministryně, to už je záměr nemající opodstatnění; tedy ryze účelový.

Dnes už se požaduje demise nejen paní Benešové, ale i Babiše, Zemana, a kdo bude na odstřel další?! Nejspíše ten, který bude vadit jak domácí opozici a i Bruselu a na koho Apolitici Vašeho ražení, pane Mináři, ukážou svým mocným prstem. Myslím však, že chleba se bude lámat na podzim a s tím se nabízí otázka: není, pane Mináři, těch vyhozených peněz za technickou obsluhu demonstrací škoda?! A nebo jsou úměrné mikrofonnímu generálovi pro jeho uspokojení z ovládání davu pod sebou?!

autor: PV