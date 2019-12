VIDEO Triumf Johnsona: Před kameru usedli totálně vyřízení Jan Čulík a elf Kartous

Britské volby skončily drtivým vítězstvím konzervativců Borise Johnsona. Naproti tomu nejsilnější opoziční strana, Labour Party, ztratila víc než 50 křesel, v řadě obvodů dali jejich tradiční voliči přednost konzervativcům a dokončení brexitu.

Šéfredaktor serveru Britské listy a britský občan Jan Čulík konstatoval, že drtivé vítězství Borise Johnsona je špatnou zprávou pro Evropu.

„Konzervativní strana rozesílala obrovské množství lživých reklam po Facebooku. 88 procent těch reklam bylo lživých,“ zlobil se Čulík. Když se ho Bohumil Kartous zeptal, co na těchto reklamách bylo lživé, odpověděl jednoduše: „Všechno.“

Lživé už je to jednoduché goebbelsovské heslo ‚Get Brexit Done‘ (dokončeme brexit),“ odkázal Čulík na Hitlerova mága propagandy a nacistického ministra kontrolujícího tok informací Josepha Goebbelse. Johnsonova lež je prý už v tom, že Velká Británie pravděpodobně na konci ledna příštího roku opustí EU, ale to ještě neznamená, že bude dokonáno, protože ostrovní království nemá dohodnuté budoucí uspořádání vztahů s EU. Přitom obchodní dohody mezi EU a Kanadou se vyjednávaly 7 let, takže podle Čulíka není příliš velká pravděpodobnost, že Johnson něco takového dokáže do konce roku 2020, jak to dnes slibuje.

Tato úvaha podle Čulíka naznačuje, že Johnson vyhrál volby za pomoci lži.

Pro Evropu a pro celou Českou republiku je to nesmírně nebezpečné, protože to ukazuje, že když máte jednoduchou lživou kampaň, lživé jednoduché heslo, které chápou prostí lidé, kteří volí, tak jim to stačí. Ti lidé v britské vesnici v severní Anglii nerozumějí tomu brexitu. Oni nevědí, že se jim rozpadne automobilový průmysl a celá řada dalších sektorů, on nevěděli, že Johnson nemůže realizovat to heslo ‚Get Brexit Done‘, toto lživé heslo. Oni pro něj prostě hlasovali. Všichni populisté – (Tomio) Okamura a ostatní v Evropě, i Babiš – si nyní uvědomí, že stačí lhát a můžete se schovávat i do ledničky. Budou velmi napodobovat všechny tyhle metody, které se ukázaly jako neuvěřitelně úspěšné. Je to soumrak demokracie,“ varoval Čulík.

Kartous doplnil, že evropští populisté už tohle dávno vědí. Příkladem podle něj může být zakladatel Trikolóry poslanec Václav Klaus mladší. „Klaus junior nyní za poslanecký plat objíždí české vesnice a dělá si tam kampaň nepochybně úplně stejně pitomým a populistickým způsobem, protože on to jinak neumí,“ nešetřil Klause publicista.

Pokud jde o labouristy, ti podle Čulíka čelili špinavé kampani. Ale uznal, že nebyli schopni přijít s nějakým podobně jednoduchým heslem jako konzervativci. Labouristický program byl zkrátka a dobře pro venkovany příliš složitý, usoudil Čulík.

Připomněl také, že Skotové hlasovali pro Skotkou národní stranu, to jest proti brexitu. V Severním Irsku prý také zastánci brexitu prohráli. Většinu získali lidé, kteří si přejí spojení s Irskem, a tím setrvání severu ostrova v EU. To směřuje k rozpadu Velké Británie,“ pravil Čulík.

Poté se ještě jednou vrátil k drtivému vítězství Johnsona.

„Pro mě je neuvěřitelnou zkušeností... Já jsem opravdu šokován tímto výsledkem, jak můžou lidi v takových počtech hlasovat pro někoho, kdo je prokázaný lhář,“ rozohnil se šéfredaktor serveru.

„To se ptejte českých voličů, kteří volí Andreje Babiše (ANO), nebo by chtěli volit Klause juniora,“ doporučil mu Kartous.

Psali jsme: Teď nás čeká boj s Německem. Zahradil a vážná slova po britských volbách Lžete! Od Klause přišla facka novinářům. Důvod: Británie Marian Kechlibar: Konec rudé zdi Brexit? To nejhorší nás teprve čeká. Petříček naznačil, o co se pokusí Česko

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.