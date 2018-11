VÍME PRVNÍ Exministr Vit Bárta se pustil do podnikání na železnici

Bárta, bývalý předseda strany Věci veřejné, před pěti lety odešel z Poslanecké sněmovny. Ministrem dopravy byl v letech 2010 až 2011. Od té doby se o jeho aktivitách spíše spekulovalo, často byl spojován s hnutím Úsvit, které však v loňských parlamentních volbách ani nekandidovalo. Více než sedm let poté, co opustil post ministra dopravy, nyní viditelně vstoupil do podnikání na železnici. Vít Bárta podle informací ParlamentníchListů.cz získal 10procentní podíl ve firmě Rail clinic a je dnes jejím jediným jednatelem.

Největším podílníkem v Rail clinicu je českoitalský expert na železnici Patrizio Scuderoni, který je současně i zástupcem obchodního ředitele ve firmě AŽD. Ta je významným dodavatelem Českých drah v oblasti zabezpečovacích a dalších technologií. Aktivity AŽD a Rail clinicu však spolu zjevně nesouvisí.

Rail clinic poskytuje servisní opravy, údržbu a kontroly kolejových vozidel v terénu bez nutnosti transportu nákladních vozů do továrny, tj. kamenné opravny. Firma má základny ve Strakonicích, Lounech, Šumperku a v Bratislavě. Svoje služby pak poskytuje v Německu, Rakousku, České republice, na Slovensku až po balkánské země.

Kromě čerstvého zápisu v obchodním rejstříku další informace o činnosti Víta Bárty v Rail clinicu nejsou k dispozici ani na webu společnosti, ani na Bártově facebooku, kde sporadicky reaguje například na svoji soudní při se státem o odškodnění za neoprávněné trestní stíhání.

autor: Barbora Richterová