Vadná munice na Ukrajinu: Wagenknecht nasvítil, už je terčem. Dějí se další věci

Lukáš Wagenknecht v létě upozornil na zjištění seriózních německých deníků, že náboje dodané Ukrajině v rámci české muniční iniciativy byly předražené. Náboje se nakupovaly za 3 200 eur za kus, přičemž podle Wagenknechta by šly pořídit za 2 650 eur za kus.

„Oslovil mě člověk, který spolupracuje s resortem obrany, a vysvětlil mi, jak ten proces probíhá. Není transparentní, protože neprobíhá žádný výběr dodavatelů. Tak jsem se rozhodl, že se na to podívám. Dnes to je tak, že přijde pět firem, které dají nějakou nabídku. Ta nabídka je vyšší, než by musela být, pokud by to nakupovalo ukrajinské ministerstvo obrany. Kdyby to nakupovali Ukrajinci, bude to stát o 1,4 miliardy korun méně,“ uvedl Wagenknecht v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Odmítl také spekulace, že takové názory nahrávají ruskému režimu Vladimira Putina. „Já bych jenom doplnil, že tu iniciativu podporuji. Myslím si, že to je unikátní projekt. Premiér Petr Fiala (ODS) říkal, že se už dodaly dva miliony kusů velkých granátů a 22 milionů malých. To už je 160 miliard korun, které Česká republika pomohla dodat Ukrajině, a ještě dalších 40 miliard tam půjde. To je skvělá věc. Jsme úspěšní v tom peníze získávat. Ale co vnímám jako problém, je ta druhá část: jakou formou se potom peníze spotřebovávají, jak se nakupuje. Tam jsou rezervy,“ uvedl tehdejší senátor s tím, že kdyby byla munice levnější, Ukrajina by jí dostala více.

Jak se ukázalo, některé náboje navíc vykazovaly značnou chybovost. Podle informací německého deníku Handelsblatt jsou některé kusy vyloženě zmetkové zboží, protože nevybuchují kilometry daleko v nepřátelských pozicích, ale krátce poté, co opustí hlaveň děla.

V srpnu ukrajinská vláda informovala o případech, kdy granáty explodovaly ihned po odpálení. „Během bojového použití výše uvedených střel došlo k četným výbuchům střel ve vzdálenosti 20 až 60 metrů od ústí hlavně, v jejichž důsledku byl zraněn personál a poškozeny dělostřelecké systémy“, uvádí se v dopise Ukrajinců, který byl poslán české straně.

Podle dopisu byla závada způsobena starými roznětkami, které byly vyvinuty už během druhé světové války. Podle ukrajinské armády došlo k chybovosti 0,05 procenta při dodávce téměř 35 000 dělostřeleckých granátů. To znamená, že z každých 10 000 vystřelených střel jich pět předčasně explodovalo.

Stížnosti Ukrajinců na nekvalitní rozbušky potvrdila i ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Víme, že nekupujeme munici pouze novou, nakupujeme i starší, která může mít možné problémy,“ řekla podle informací serveru Novinky.cz s tím, že se jedná o ojedinělé případy.

Podle Černochové tyto informace mohou mít za cíl vyvolávat ve veřejnosti pocit, že muniční iniciativa není v pořádku. „Nikdo z těch donátorů nemá žádnou pochybnost,“ dodala.

Zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřej Kundra nyní na síti X referoval o své cestě na Ukrajinu, kde prý ukrajinská strana potvrdila, že vše funguje a kritika iniciativy jen nahrává Rusům.

„V Kyjevě a na Donbase jsem se bavil o výtkách exsenátora Wagenknechta k české muniční iniciativě. Poradce prezidentské kanceláře Podoljak mi řekl k jejímu údajnému předražení a nekvalitě: ‚Jedná se o fiktivní informace, které nahrávají Rusům.‘ Vojáci na Donbase, kteří s municí od nás pracují, mi řekli: ‚Díky ní máme nábojů více než minulý rok. Navíc fungují dobře,‘“ prohlásil Kundra.

Wagenknecht si ale stojí za svým, Kundra podle něj nijak nevyvrátil zjištění německých deníků a věcná kritika je podle něj v takovém případě určitě namístě. „Dobrý den, pane Kundra. V zájmu ČR je pokládat i kritické dotazy. Rád si s Vámi promluvím. Jestli máte informace, které závěry ohledně předražení z mé zprávy, ze závěrů NZZ a Handelsblattu vyvracejí, rád je proberu. Stojím za závěry mé zprávy. Nikdo dodnes nevyvrátil žádná konkrétní zjištění,“ reagoval bývalý senátor.

„Sám jsem byl překvapený, jakou mezinárodní pozornost české muniční iniciativě mé závěry vyvolaly v renomovaných mezinárodních médiích. Na problémy s muniční iniciativou první upozornil deník NZZ dne 5. 8. 2024. Renomovaný deník Handelsblatt dokonce přišel se závěry, že se dodává nekvalitní munice. Následně dne 9. 10. dokonce věc potvrdil Deník N v informaci ohledně nekvality týkající 20 500 ks dodaných zapalovačů. To není zanedbatelné číslo. Moje zpráva se týkala konkrétního daru Německa, ne celé muniční iniciativy. Mým cílem bylo, aby se závěry mé zprávy projednaly a zjednala se náprava. Místo toho jsem se stal terčem bezprecedentních útoků a pomluv, které dále pokračují. Zatímco zahraniční média se problémem detailně a seriózně zabývají, naše média pouze bagatelizují,“ dodal Wagenknecht, kterému vadí, že jakékoliv pochybnosti o iniciativě jsou ihned napadány jako proruské.

V dalším příspěvku naopak vysvětluje svůj postoj jako proukrajinský, protože v případě správné tržní ceny by Ukrajina dostala nábojů více. „To, že české Ministerstvo obrany předražuje nákupy o miliardy, konstatuje opakovaně NKÚ. Nejde o žádnou novinku. Nicméně v konkrétním případě nákupu munice financovaného německým donorem byla cena navýšena o 600+ eur za jeden kus granátu. Nešlo o jiné granáty, ale o úplně stejnou munici, kterou mohlo ukrajinské ministerstvo nakoupit ve stejnou chvíli od stejného dodavatele o 1,4 mld. levněji. Dopad jasný. Méně granátů pro ukrajinské vojáky, které nahrává Putinovi,“ má jasno Wagenknecht.

