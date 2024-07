Válečné zločiny na Ukrajině. Ale u té „správné“ strany. Podáno svědectví

Novinář Thomas Gibbons-Neff pro The New York Times přinášel zprávy z bojiště na Ukrajině. A několik měsíců informoval i o vážných podezřeních na válečné zločiny ze strany mezinárodní jednotky dobrovolníků, která si říká Vyvolení.

„Několik hodin po srpnové bitvě na východě Ukrajiny se zraněný a neozbrojený ruský voják plazil téměř zničeným zákopem a hledal pomoc u svých únosců, jednotky mezinárodních dobrovolníků vedených Američanem. Caspar Grosse, německý zdravotník v této jednotce, řekl, že viděl vojáka prosit o lékařskou pomoc ve směsi lámané angličtiny a ruštiny. Byl soumrak. Člen týmu hledal obvazy. Tehdy, řekl Grosse, se k němu přiklonil spolubojovník a vystřelil ze zbraně do trupu ruského vojáka. Zhroutil se, stále dýchal. Další voják vystřelil – ,prostě ho střelil do hlavy‘, vzpomínal pan Grosse v rozhovoru,“ popisuje Thomas Gibbons-Neff dění na frontě.

Podle novináře došlo v jednotce „ke vzpouře“. „Grosse řekl, že byl epizodou tak rozrušený, že se postavil svému veliteli. Řekl, že mluvil s The New York Times poté, co pokračovalo to, co považoval za neoprávněné zabíjení. Je velmi neobvyklé, aby voják veřejně mluvil o chování na bojišti, zejména pokud jde o muže, které stále považuje za přátele. Ale řekl, že je příliš vyděšený z toho, co se stalo, na to, aby mlčel,“ pokračuje novinář v popisu.

Důkazy ovšem nešly jen ze strany Grosse, ale i videozáznamy či textovými zprávami členů jednotky. „Vzpomínka pana Grosse je jediným dostupným důkazem zabíjení v zákopu. Ale jeho popisy dalších epizod jsou posíleny jeho současnými poznámkami, videozáznamy a textovými zprávami, které si vyměňovali členové jednotky,“ stojí v NY Times.

Novinář popsal druhou prokázanou situaci porušující Ženevské konvence. „Ve druhé epizodě člen Vyvolených hodil granátem na vzdávajícího se ruského vojáka, který měl zvednuté ruce, a zabil ho, což ukázal videozáznam zkontrolovaný NY Times,“ napsal novinář. „Ukrajinská armáda zveřejnila video epizody, aby předvedla své bojové schopnosti, ale sestříhala kapitulaci,“ dodal k videu s tím, že ukrajinská armáda zvednuté ruce ruského vojáka ze záznamu vystřihla.

Novinář Thomas Gibbons-Neff popsal třetí porušení Ženevské úmluvy. „Ve třetí epizodě se členové jednotky Vyvolení ve skupinovém chatu chlubili zabíjením ruských válečných zajatců během mise v říjnu, ukazují textové zprávy.“

Svědek, který vše sdílel s deníkem NY Times, na misi nebyl, ale zaznamenal si vše do deníků. „Grosse na té misi nebyl, ale řekl, že poté jeden spoluvoják vyprávěl o zabití vězně. Pan Grosse to zdokumentoval ve svém deníku. NY Times identifikují vojáky v první linii podle jejich volacích znaků v souladu s ukrajinským vojenským protokolem. Nebyli obviněni z žádného protiprávního jednání,“ stojí v NY Times.

Thomas Gibbons-Neff připomněl, že podle Ženevské úmluvy je zabití vzdávajícího se vojáka právně kvalifikováno jako zločin. „Zabíjení válečných zajatců je porušením Ženevských konvencí. Jakmile vojáci jasně dají najevo úmysl vzdát se, nemohou být napadeni a musí být bezpečně vzati do vazby. Ukrajinská vláda opakovaně poukazovala na to, že ruské jednotky zabíjejí neozbrojené a vzdávají se vojáky jako důkaz bezpráví Moskvy,“ ukazuje novinář.

A pokračuje v popisu zabíjení spáchaných členy mezinárodní jednotky dobrovolníků. Ukázal na jednoho řeckého dobrovolníka, jenž byl aktérem tří činů, které porušují Ženevskou úmluvu. „Řecký voják známý jako Zeus byl aktérem všech tří epizod – házel granátem a, jak říká pan Grosse, střílel na zraněného Rusa v zákopu a chlubil se dalším zabitím,“ napsaly NY Times. Přičemž dodaly, že se ho pokoušely kontaktovat. „Nereagoval na zprávy s žádostí o komentář zanechané na jeho telefonu a prostřednictvím Facebooku.“

A zároveň velitel popřel vše, co informátor Grosse pro NY Times řekl. „Pan O’Leary řekl, že příkopová epizoda, kterou pan Grosse vyprávěl, se nikdy nestala a že na té misi nebyl. Odmítl také jako důkaz textové zprávy,“ stojí v textu. K epizodě v zákopu a s granátem se vyjádřil, že situace nebyla jednoznačná. „Řekl, že epizoda s granátem nebyla ,černobílá‘, protože ruský voják a další poblíž mohli představovat hrozbu. Video ponechává nezodpovězené otázky o tom, co členové Vyvolených viděli nebo považovali za hrozby před pokusem o vzdání se,“ zhodnotily NY Times.

Deník požádal o vyjádření na právničku „V armádě USA by video ukazující zabití vzdávajícího se vojáka bez ohledu na okolnosti vyvolalo okamžité vyšetřování,“ napsala Rachel E. VanLandingham, profesorka Southwestern Law School a bývalá právnička amerického letectva. „Nevyšetření je znepokojivější než samotný incident," dodala VanLandingham. „Nedostatek odpovědnosti začíná nedostatkem vyšetřování.“

Ukrajinská armáda má pravomoc vyšetřovat obvinění z válečných zločinů a zahájila vyšetřování obvinění z porušení Ženevské úmluvy spáchaného ruskými silami. V reakci na seznam otázek stran porušení úmluvy z opačné strany armáda přestala slibovat vyšetřování. Uvedla, že „nastolený problém bude důkladně prozkoumán a ověřen“.

Nutno dodat, jak zmiňují NY Times, že američtí dobrovolníci bojují bez podpory vlády Spojených států, která se nechce nechat zatáhnout do přímého boje s Ruskem. Ministerstvo spravedlnosti USA však také může vyšetřovat, protože pan O’Leary a další členové jednotky Vyvolených jsou Američané.

Poté novinář popsal roli jednotky Vyvolených „Samotná existence Vyvolených je zvláštním rysem válečného úsilí Ukrajiny. Armáda zoufalá ohledně personálu otevřela své řady tisícům mezinárodních dobrovolníků po začátku ruské invaze v únoru 2022. Bojovníci s různou mírou zkušeností a profesionality, z nichž někteří by se ve válce vedené Američany nedostali k bitevnímu poli, byli vítáni a vyzbrojeni,“ píše novinář.

Ukázal, jak na svou jednotku hledí její velitel. „O’Leary chtěl, aby se jednotka Vyvolených stala domovem pro profesionální, disciplinované bojovníky. Jednotka, která zahrnovala dezertéry, hledače vzrušení a stárnoucí vojáky, se stala působištěm pro dobrovolníky hledajícími boj,“ stojí v článku novináře Thomase Gibbons-Neffa.

Jednotka hierarchií spadala pod ukrajinské velení. „Jednotka čítající asi 60 lidí z asi tuctu zemí spadala pod velení ukrajinské 59. samostatné motorizované pěší brigády. Ukrajinští důstojníci technicky velí, ale stejně jako ve většině zahraničních jednotek vykonávali převážně administrativní funkce. Vyvolení často působili jako úderné jednotky, týmy, které mohly vést útoky a vyčistit ruské pozice navzdory silné palbě a někdy i s těžkými ztrátami.“