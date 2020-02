Válka o ČT: Minář řekl, jak zajistí „správné“ kandidáty. A škádlil se se Zahradilem o Milion chvilek

Jak Alexandr Vondra, tak Jan Zahradil se ohradili proti názvu demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii, který narážel na situaci v Polsku a v Maďarsku. Zahradil se dnes s Minářem střetl v Pro a Proti na Českém rozhlase. Organizátor demonstrací uvedl, že chtějí hlavně upozornit na to, jak čtyřkoalice ANO, KSČM, SPD a Hradu rozvrací demokratické instituce. A Zahradil spolku vyčetl hysterii okolo jmen spojených s volbou do Rady ČT.

Dle Mináře není demonstrace ani proti Polsku, ani Maďarsku, což prý musel každý pochopit, ale proti rozvratu demokratických institucí. „To je hlavní problém, to je to, co kritizujeme v naší zemi od začátku, to je to, co se stále prohlubuje a čeho je volba pana Křečka jenom další ilustrací,“ pravil hlavní organizátor demonstrací. „My se zkrátka bojíme, že ten vývoj a trend půjde velice špatným směrem,“ prohlásil Minář a dodal, že nemají potřebu upozorňovat na to, co se stalo v Polsku a Maďarsku, ale na to, že v Čechách hrozí ovládnutí médií a politizace justice.

Zahradil prohlásil, že volba Stanislava Křečka v něm obavy o osud demokratických institucí nezpůsobuje, byla prý legitimní i legální. Minář připustil, že možná zvolili neobratnou formulaci, co se týče názvu demonstrace, ale doplnil, že to může být tím, že někteří čtou jenom titulky. Podle něho je třeba pojmenovat, že koalice ANO, SPD, KSČM a Hradu rozkládá demokratické instituce. Poslanci mají právo zvolit koho chtějí, to nerozporoval. Ale přijde mu zvláštní, že i konzervativní pravicoví poslanci mají potřebu to obhajovat.

Europoslanec opáčil, že nového ombudsmana neobhajuje, ale nejedná se o zásadní ohrožení demokratických institucí. Zmíněná koalice je nebezpečná v jiných věcech, např. ekonomické zákony proti střednímu podnikatelskému stavu. Doplnil, že si nemyslí, že zvolení Hany Lipovské do Rady ČT bude znamenat zničení nebo ohrožení veřejnoprávního fungování televize. Obecně prý podle něho není důvod panikařit kvůli ohrožení demokratických institucí. Ale vyjádřil určitý obdiv organizačnímu umění dostat tolik lidí do ulic a „zabrnkat na strunu veřejného mínění“.

Mikuláš Minář vyvracel, že by působili rozkladně a Zahradilovi připomenul Fialova slova, že Západ je kotva, nikoliv otázka volby. „K západnímu pojetí demokracie patří právní stát, systém brzd a protivah,“ pravil Minář a upozornil, že Babiš koncentruje moc, bude se snažit do kontrolních institucí dosadit své lidi, ale tyto instituce mají být nezávislé na politicích a ve chvíli, kdy je ovládnou, tak získávají ohromnou moc a naruší to férovost voleb. Zmínil, že do konce volebního období bude vyměněno 12 z 15 členů Rady ČT, přičemž 10 může odvolat generálního ředitele.

Zahradil prohlásil, že se shodne v kritice Babiše a koncentrace moci a shodne se na podezřívavém pohledu, co se týče justice. „Jsem méně nervózní, co se týče mediálních rad, myslím si, že tady došlo až k hysterii kvůli několika málo jménům.“ Zahradil se nedomnívá, že by veřejnoprávní média čelila restrikci, likvidaci nebo privatizaci. „To mi přijde přestřelené,“ prohlásil s tím, že mediální prostředí v ČR je bohaté a pluralitní.

Řešilo se také spojování opozice proti Andreji Babišovi. Minář uvedl, že spolek vyzval demokratické strany, aby přišly s vizí, jež nabídne něco třeba i voličům ANO, a s rozumným modelem spolupráce. U menších stran se prý jedná o hazardování s hlasy voličů, i s budoucností naší země. Nechce, aby opoziční politici měli menší prostor v médiích, a dodal, že v roce 2023 končí Petru Dvořákovi funkční období a pokud bude u vlády Babiš, tak bude mít „svého ředitele“. Tvrdil, že ví, že spojení či spolupráce jsou těžké, ale skutečně rok před volbami by mělo být něco ohlášeno, aby s tím voliči mohli počítat.

Zahradil opáčil, že spolupráce už probíhá, ale v krajích to záleží na místních podmínkách, v senátních kruzích už také probíhá, v parlamentu to však bude složitější. Doplnil, že podle průzkumů ODS důvod k nervozitě nemá, mají jej jiné politické subjekty, které nebude jmenovat, a ty by měly vyvíjet větší snahu. Minář na to argumentoval, že se to neobejde bez spolupráce větších stran.

1. března prý budou mít konkrétní požadavek, a sice, aby poslanci zvážili, zda nemají volby do rad být veřejné, s logikou, že se jedná se o veřejnoprávní instituce, takže by volba měla být veřejná. Zahradil namítl, že veřejná volba o osobách by měla být tajná, podle nejlepšího vědomí a svědomí, ne podle mediálního nátlaku. Doplnil, že volby do Poslanecké sněmovny a prezidenta jsou také tajné. Ovšem podle Mináře se jedná o výmluvu, tím poslanci přiznávají, že vědí, že nevolili tak úplně dobře.

