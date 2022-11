Vánoce bez dárků? Za chvíli krutá realita. Jenže pro některé bude ještě horší

Dárky pod stromek? Jen nejnutnější potřebné věci z bazaru. Matka samoživitelka vypráví o tom, jak se šetří na rovnátka pro dítě, a proč nepořizuje nové věci. „Když to tak vezmete, celé je to jenom začátek. Na co dál lidi vůbec budou mít?“ „Copak dárky. Horší je, že jsou lidé, kteří nebudou mít na štědrovečerní večeři nebo si nemohou pořádně zatopit. Nedokážeme teď odhadnout, jak je to velká skupina, ale může to být milion lidí nebo i víc,“ upozorňuje sociolog Petr Hampl, který dává příklad, že Moravské naftové doly začaly nabízet dárkový poukaz na trochu elektřiny. „Můžete tedy blízkým darovat pár kilowatthodin, aby si mohli ohřát vodu. To dokresluje současnou situaci naprosto výstižně,“ říká.

„Možná budu řešit některé věci přes bazar. Nějaké oblečení jsem tam dávala, tak jestli se z toho něco prodá, pak si něco koupím. Dárky pod stromek? Ani nevím, jak to pojmout,“ přemýšlí. „Když to tak vezmete, celé je to jenom začátek. Na co dál lidi vůbec budou mít? Budu platit hned začátkem nového roku pojistku, technickou kontrolu atd. Nemůžu utrácet za něco, co člověk nepotřebuje,“ konstatuje Petra.

Devět procent lidí nebude kupovat dárky vůbec

Jak vyplývá z průzkumů společnosti STEN/MARK a Home Credit budou Češi letos v utrácení za dárky střídmější než v minulých letech. Většina má v plánu pořídit drobnosti z běžné výplaty, další sáhnou do rezerv a asi devět procent lidí nebude kupovat dárky vůbec.

Že kolem letošních Vánoc panuje velká nejistota připouští i sociolog, profesor Jan Keller. „Nevím, jestli bude dříve nákup dárků, anebo dříve rozešlou poukázky na uhrazení energií. Nevím, o kolik procent domácností více je ochotno zadlužit se kvůli Vánocům oproti loňskému roku. Je tam fakt hodně neznámých,“ podotýká.

„Copak dárky. Horší je, že jsou lidé, kteří nebudou mít na štědrovečerní večeři nebo si nemohou pořádně zatopit. Nedokážeme teď odhadnout, jak je to velká skupina, ale může to být milion lidí nebo i víc. Natož dárky,“ přemýšlí sociolog Petr Hampl s tím, že Moravské naftové doly začaly nabízet dárkový poukaz na trochu elektřiny. „Můžete tedy blízkým darovat pár kilowatthodin, aby si mohli ohřát vodu. To dokresluje současnou situaci naprosto výstižně,“ říká.

Těm, kdo utrácejí miliardy za nesmyslnou cizí válku, to asi v pořádku připadá

A jestli je to v pořádku? „Politikům, kteří se znovu zvyšují platy a kteří utrácejí desítky miliard za nesmyslnou cizí válku, těm to asi v pořádku připadá. Stejně tak manažerům zahraničích firem a bank nebo boháčům, kteří takovou vládu podporují. A stejně tak nadšeným přívržencům současné vlády, kteří doufají, že je jejich servilnost vynese do tak dobře placených pozic, aby nadcházející krizi přestáli bez problémů,“ komentuje Hampl s tím, že pak jsou lidé, kterým to v pořádku nepřipadá, ale na těch nezáleží.

Jenže, ať je to jak chce, dárky jsou určitým symbolem Vánoc. „S dárky je to samozřejmě příjemnější, ale české Vánoce byly vždy víc o rodině a o vztazích než o drahých dárcích. Myslím, že zrovna tady o nic nepřicházíme. Moje děti občas dávaly pod stromeček poukázku na nadstandardní domácí práce. A takových možností je spousta,“ směje se Hampl.



Jenže co vztahy mezi dětmi? Každé dítě se rádo pochlubí ve škole nějakým hezkým dárkem, ale teď nebude mít s čím? Ostatně tohle se často týká i dospělých, málokdo se dokáže jen tak smířit s tím, že pod stromečkem nebude letos nic, tedy pokud vůbec nastrojí stromek.

„To je obecnější problém. Když společnost rychle chudne, tak pokaždé chudne nerovnoměrně. Někomu se energie zdražily jen o pár tisícovek, jinému o desetitisíce. Něčí firma funguje dál, jiná masově propouští. Pracovitost ani jiné schopnosti na to nemají vliv. Má to povahu loterie – někomu je vylosován rychlý pád do bídy, někdo se zatím udržel nahoře a může mít dokonce pocit, že se ho to nebude týkat,“ uvedl Hampl. „Nicméně pokaždé je to tak, že ti, kdo si vylosovali udržení lepší finanční situace, ti se zpravidla cítí někým lepším a mají pocit, že si výhodu zasloužili. Ten pocit vydrží jen do té chvíle, kdy dopadne propouštění i na ně nebo kdy i jim přijde složenka, jakou nedokážou zaplatit. Nicméně do té doby to může vyvolávat problémy ve vztazích a dokážu si představit, že se to občas promítne mezi děti. Ale neměli bychom to vidět jako masivní problém,“ dodal.

Hampl upozorňuje, že vedle toho tu je stále větší skupina lidí, která nemá na jídlo ani na běžné hygienické potřeby. „Ale už jsme se tak nějak naučili je ignorovat, nevědět o nich a případně se utěšovat frázemi o tom, že si za to můžou vlastně sami,“ podotýká.

Křeček: Bezesporu nás čekají nejdražší Vánoce v historii

Podle ekonoma Štěpána Křečka přicházejí, co se týká inflace, děsivá čísla, lidé prý neušetří takřka na ničem. Čekají nás historicky nejdražší Vánoce. Ostatně, jak už dříve zmínil, jistoty máme jen tři: smrt, daně a zdražování. „Bezesporu nás čekají nejdražší Vánoce v historii,“ potvrdil hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

„Lze říct, že jsme si pouze koupili čas na řešení problémů, které však nejdou odstranit tím, že se budeme ještě rychleji zadlužovat,“ říká Křeček. Vysoké ceny by nás měly upozorňovat, že některé produkty se stávají vzácnějšími a měli bychom s nimi více šetřit.

Cena mouky vzrostla o 53,3 procenta, cena drůbežího masa se zvýšila o 42,3 procenta, cena vajec podražila o 52,8 procenta a cena cukru poskočila dokonce o 105,4 procenta. Potraviny tak mají klíčový vliv na růst cenové hladiny. Bohužel ke skokovému zdražování dochází často u nezbytných položek spotřebního koše, což vede k poklesu životní úrovně obyvatel.

