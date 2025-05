K prohlášení německé kontrarozvědky, podle kterého AfD činí kroky namířené proti svobodnému a demokratickému uspořádání země, se vyjádřil jak viceprezident J. D. Vance, tak šéf americké diplomacie Marco Rubio.

„Německo právě dalo své tajné službě nové pravomoci ke sledování opozice. To není demokracie – to je tyranie v přestrojení. Skutečně extremistická není populární AfD – která v nedávných volbách obsadila druhé místo – ale spíše smrtící imigrační politika establishmentu v oblasti otevřených hranic, proti které se AfD staví. Německo by mělo změnit směr,“ napsal Rubio na síti X.

Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise. What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies…

Viceprezident J. D. Vance na jeho příspěvek reagoval: „AfD je nejpopulárnější stranou v Německu a zdaleka nejreprezentativnější stranou východního Německa. Nyní se ji byrokraté snaží zničit. Západ společně strhl Berlínskou zeď. A ta byla znovu postavena – nepostavili ji Sověti, ani Rusové, ale německý establishment.“

The AfD is the most popular party in Germany, and by far the most representative of East Germany. Now the bureaucrats try to destroy it.



The West tore down the Berlin Wall together. And it has been rebuilt—not by the Soviets or the Russians, but by the German establishment. https://t.co/Un6suHtSNJ