Varování. Řada chovatelů slepic v ČR skončí s podnikáním. Už známe následky

Jak ParlamentníListy.cz upozornily, supermarkety se snaží nalákat zákazníky do svých prodejen slevami na vejce, kdy jejich ceny zlevňují na úrovně z doby před rokem – ta nejlevnější tedy stojí i méně než 4 koruny za kus. Co mnoho aktuálně nejlevnějších vajec pojí?



Pojítko se dá ve většině obchodů najít v druhu chovu, v nichž vejce nosnice snášejí. Zatímco vejce za dnes „běžné“ ceny kolem 7 korun za kus pocházejí z halového chovu či volného výběhu a kolem 9 až 10 korun za kus se dají pořídit i ta z biochovů, nejlevnější vajíčka v supermarketech byla snesena nosnicemi z klecových chovů.

Takováto vejce, označená v obchodech číslicí 3, bývají v nejvýraznějších akcích nejčastěji. Aktuálně větší slevu na vejce nabídl například supermarket Globus, který prodává vejce za 4,66 Kč/ks a jejich původ je právě od slepic v klecích chovaných v Česku.







Česká klecová vejce patří též k těm nejlevnějších v supermarketu Kaufland, kde vyjdou na 4,65 Kč za kus, kdežto zbytek nabídky opět stojí i kolem 7 korun za kus.







Již za pár let právě tato vajíčka čeští spotřebitelé nekoupí a budou muset zřejmě sáhnout buďto po těch dražších anebo – v případě, že supermarkety vejce z klecových chovů nepřestanou nabízet dobrovolně samy – koupí akorát ty ze zahraničí.



Důvodem k tomu bude chystaný zákaz klecových chovů nosnic, který v Česku má platit od ledna 2027. Zákon, který byl v Česku schválen roku 2020, přináší omezení pouze pro tuzemské chovatele, avšak dovoz vajec z klecových chovů dalších zemí nikterak nezastavuje. Za situace, kdy mnoho dalších států konec klecových chovů neplánuje a nerýsuje se ani celounijní řešení, tak všechna vejce z klecových chovů prodávaná na našem území, jež běžně patří mezi ta nejlevnější, budou pouze z dovozu.

Dodrží supermarkety své sliby?

Ke slibům mnozí obchodníci přistoupili již roku 2018, avšak posléze mnozí couvli a termíny rok od roku odsouvají. Kromě internetových supermarketů svůj slib v Česku dodržela doposud pouze Billa a v ostatních kamenných prodejnách se alespoň nárazově vejce z klecových chovů nadále objevují.



Skeptický k tomu, že z prodejen vejce od nosnic v klecích vymizí nejpozději s tím, kdy již legálně nebudou moct takto slepice v tuzemsku chovat, je tiskový mluvčí a vedoucí tiskového oddělení Potravinářské komory ČR Marek Zemánek. „Jsem si jist, že i po roce 2027 v akčních nabídkách uvidíme v supermarketech klecová vejce, i když mnohé řetězce v minulosti tvrdily, že už ne. Důvod je jednoduchý. Vajec z alternativních chovů na trhu zkrátka nebude dostatek. V současné době evropští chovatelé ve větším měřítku nepřestavují své stávající klecové chovy. A zatímco klecová vejce se nebudou smět v Česku ze zákona produkovat, budou se k nám stále moci dovážet a prodávat,“ popsal na sociální síti X.

Předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá pak varuje, že zákaz klecových chovů přinese omezení počtu nosnic v Česku, a tedy snížení produkce vajec. „Již samotný přechod na podlahové chovy znamená, že je drůbež chována v menších počtech. Řada chovatelů se bohužel rozhodla své chovy nepředělávat vůbec a skončit se svým podnikáním,“ uvedla ve vyjádření sdíleném Agrární komorou ČR.

Dlouhá pro ParlamentníListy.cz shrnula, že přestavba tuzemských klecových chovů ještě není dokončena ve 45 % kapacit. „Velcí chovatelé přestavějí své chovy všichni. Střední a malí naopak hodlají klecové technologie využít co nejdéle,“ jmenuje s tím, že část menších a středních chovatelů modernizovala chovy v roce 2012 a chce tak s přestavbou co nejdéle posečkat. Část z nich hodlá vše odsunout až do začátku platnosti nové legislativy, což v roce 2027 posléze způsobí propad v nabídce.

Zda a případně nakolik budou čeští chovatelé znevýhodněni, rozhodnou obchody plněním svých závazků o konci prodeje klecových vajec před termínem českého zákonného zákazu. Podle přístupu supermarketů ke svým slibům se má navíc ukázat, odkud převážně vejce k českým spotřebitelům nakonec dorazí. Pokud by je obchodníci dodrželi, pak by dle Dlouhé mohly převis poptávky Česku pokrýt vajíčka ze západní či severní Evropy. „Neměla by to být vejce z východní Evropy, kde alternativ ke klecovým chovům není dostatek. Sice tam své chovy také předělávají, ale zatím se jim podařilo přetvořit takto jen jejich třetinu,“ vysvětluje. Pokud dojde na unijní zákaz klecových chovů, očekává Dlouhá, že východoevropské země kvůli situaci v nich budou po Bruselu požadovat co nejdelší přechodná období.

O věci sice Evropská unie plánuje hovořit, avšak kdy posléze dojde k zákazu klecových chovů, dle Dlouhé není jisté, a dá se očekávat, že čeští drůbežáři budou danou situací znevýhodněni po českém zákazu minimálně další tři roky. Velkým otazníkem také má být, jaká pravidla budou po evropských chovatelích vlastně vyžadována a hrozit má, že někteří chovatelé nosnic tak budou přestavovat své chovy nadvakrát – jednou kvůli české a posléze kvůli unijní legislativě.



Češi si nejvíce pochutnávají na dovezených vejcích z Polska, Lotyšska a Ukrajiny



Jelikož tuzemská výroba vajec ani zdaleka nestačí pokrývat už nyní českou spotřebu, musí být část spotřeby, která podle statistiků z ČSÚ předloni činila 237 vajec na obyvatele, pokryta vejci z dovozu. Tuzemští chovatelé mají pokrýt 83,8 % spotřeby a zbytek vajec proudil podle statistiků do Česka v posledních dvou letech zejména ze čtveřice zemí.



Statistici uvádějí, že v roce 2023 bylo na tuzemský trh potřeba dovézt 16,2 % spotřebovaných vajec a dovážela se především z Polska, Lotyšska, Slovenska a začínal dovoz z Ukrajiny. V loňském roce se pak měl zvýšit dovoz z Polska, Lotyšska a Ukrajiny a snížil ten ze Slovenska.

Podle předběžných výsledků bylo v roce 2024 do Česka dovezeno 606,8 mil. vajec (+16,5 %). Oproti roku 2023 se zvýšil dovoz z Polska, Lotyšska a Ukrajiny, snížil ze Slovenska. Na 386,8 mil ks (+30,7 %) se však zvýšil také vývoz, a to na Slovensko, do Německa i Rakouska. pic.twitter.com/tKPSePivuX — Český statistický úřad (@czstatistika) April 17, 2025

V roce 2023 v EU tvořily dle statistik obohacené klece 39,2 % kapacit. Zbylých 60,8 % míst pro chov nosnic tvořily z 38,9 % haly, z 15,1 % volné výběhy a 6,8 % tvořily chovy ekologického zemědělství. Nejvíce obohacených klecí se nacházelo v Polsku (23 %), ve Španělsku (21 %) a ve Francii (12 %).

„S výhledem na rok 2027, kdy začne v Česku platit zákaz chovu nosnic v klecích, ovlivňuje výrobu již nyní přechod na nové typy – uzavírání provozů a jejich přestavba na haly nebo voliéry, do budoucna rušení provozů, které přestavět nelze, a výstavba provozů nových. Tyto nemalé investice tlačí ceny výrobců vajec směrem vzhůru. Čeští chovatelé nosnic se ovšem obávají, že budou nuceni čelit silné konkurenci dovozů levnějších vajec ze zemí, kde chovatelé své provozy zatím měnit nemusejí,“ potvrzují trend ve své dubnové publikaci také statistici ČSÚ a poznamenávají tak, že česká legislativa z roku 2020 má vliv aktuálně již na to, proč se u nás vejce zdražují rychlejším tempem nežli v jiných evropských zemích.

