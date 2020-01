Vaše hra skončí! Kauza „Petr Hampl cenzurován neziskovkou“: Žluč teče proudem, padlo i varování

Sociolog Petr Hampl poskytl rozhovor učitelským novinám. A už se proti němu houfují odpůrci. Svolává je ředitelka Multikulturního centra Praha Zuzana Schreiberová, která vyzvala, aby ten, komu „Hampl hnul žlučí“, napsal do redakce Učitelských novin. Zdůvodnění? „Pán píše na dezinformační servery.“ A Hampl s Martinem Konvičkou to Schreiberové vrátili.

Co se přihodilo? Sociolog Petr Hampl poskytl na začátku ledna rozhovor Učitelským novinám. S titulkem: „Evropa se islamizuje“ a dovětkem: „Sociální vědy odmítají zkoumat tento největší současný civilizační proces. A jejich úroveň je vůbec tristní.“ Anketa Má Milion chvilek zveřejnit, jaký plat od něj pobírá Mikuláš Minář? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 2518 lidí

V článku například padla otázka, zda Hampl považuje za možné zabránit islamizaci školství v Evropě, kterou sám pokládá za danou. „Minimálně je možné tento proces výrazně zpomalit,“ mínil Hampl. „Dnes se u nás ve vztahu k islámu už řeší, jestli by muslimské dívky měly být osvobozovány od tělesné výchovy. Anebo se objevily i případy s výtvarnou výchovou, protože islám zapovídá figurální zobrazování.

Za nějakou dobu se jistě začne řešit i výuka dějepisu. A buď učitelé a ředitelé budou ustupovat (což se v některých případech stalo), anebo budou striktně trvat na dodržování vzdělávacího programu, a to i za cenu, že budou muset jít do konfliktu s muslimskými rodiči nebo s politickými neziskovkami. Pokud si nebudou pedagogové stát na svém, naše školy se začnou islamizovat rychle, protože skutečnost ze západních států nám jasně ukazuje, že za každým ústupkem následuje další požadavek. Rozhodně ale ještě stále máme nezanedbatelný počet učitelů, kteří sice své vlastenectví nevystavují na odiv, ale děti k němu kultivovaně vedou.“

To, že rozhovor právě s Hamplem vyšel v Učitelských novinách, vzbudilo pozornost Zuzany Schreiberové, výkonné ředitelky Multikulturního centra Praha. Ve facebookové skupině Učitelé + sdílela fotku zmíněného článku spolu s touto výzvou: „Já jako ředitelka Multikulturního centra Praha budu psát nějakou reakci a prosím vás, komu to hnulo žlučí stejně jako mně, o sdílení, dopis do redakce atd.“

Pod příspěvkem se rozpoutala živá diskuze, zda mají Učitelské noviny vydávat rozhovory s Hamplem, známým pro jeho antiislámský aktivismus. Schreiberová byla nařčena, že se snaží o „vaporizaci názorového proudu“, se kterým nesouhlasí. „Pán píše na dezinformační servery označené za hrozbu i Ministerstvem vnitra... To mi asi stačí...“ dala jako zdůvodnění toho, že si hodlá stěžovat, ředitelka Multikulturního centra.

Dále byl Hampl označen, že je „sprostý dezinformátor“ a manipulátor a že porušuje Listinu základních práv a svobod. „Pan Hampl je mezi sociology postrach. Ostatně to, že píše do Parlamentních listů a do Sputniku, že byl místopředsedou Bloku proti Islámu, by mohlo stačit...“ odsoudila Hampla jedna z diskutujících.

Často v diskuzi znělo, zda ti, kdo proti Hamplovi protestují, článek četli. A proti tomu argument, že není třeba, protože Hamplovy názory jsou známé. „Článek jsem nečetl, ale Hamplovy argumenty jsou celkem známé. Podle titulku je jasné, že se nejedná o žádný článek o vzdělávání z pohledu sociologa. Zase jen obchod se strachem, deziluzí a hloupostí. Stejně tak se těžko argumentovalo před válkou, v čem se všichni mýlili, když se nálepkovali Židé jako nepřizpůsobiví paraziti. Zkuste si v Hamplových textech nahradit slovo muslim Židem a Korán Talmudem a čtete identické texty z druhé republiky. A ti autoři se taky nazývali vlastenci, stejně jako se tak sám nazývá Hampl,“ srovnával antiislamismus s antisemitismem Michal Kaderka.

Hampla se zastal entomolog Martin Konvička, který dle svých slov uváděl věci na pravou míru. „Petr H. nenapsal jen pár knih a nebyl aktivní v BPI a poté ApČR. Je taky poměrně čerstvým (2016 nebo 17?) nositelem velkého doktorátu z Filosofické fakulty UK, jeho výzkum se týkal vztahu inteligence, pracovního uplatnění a politických postojů vysokoškoláků. Pokud se v tématice trochu pletu, tak mě někdo opraví. Spolupracovaly s ním (nebo mu práci oponovaly) naše akademické špičky v sociologii,“ napsal Konvička.

A dodal: „Už z toho, čím se badatelsky zabývá, je zjevné, že kde jinde než v Učitelských novinách by s ním měl být rozhovor? Slečnu Schreibrovou neznám, nebudu lustrovat, ale vsadím láhev čehokoli, že akademicky není ničím.“

Zde doplňme, že Zuzana Schreiberová dle svého medailonku vystudovala bakalářský obor Studium Humanitní vzdělanosti na FHS UK, kde se zabývala současnou pražskou židovskou komunitou. V navazujícím magisterském studiu Obecné antropologie se specializovala na historickou antropologii, narativní analýzu a paměťová studia.

Ozval se také samotný Petr Hampl. „Po Pirátech se mě snaží cenzurovat soudružka ředitelka Multikulturního centra Praha. Pochopitelně a logicky. Kdybychom diskutovali tváří v tvář, do pěti minut bych ji usvědčil, že je podvodnice. Ona to ví stejně dobře jako já. Co jiného jí zbývá než cenzura a udavačství?“ položil rétorickou otázku.

„Zajímavější je, že v diskuzi se vyskytla řada lidí (byť ne většina), kteří tento mrzký a amorální postoj podporují. Ukazuje to na obecnější princip. Dokud je zlodějů a podvodníků pár, snaží se své činy zakrývat. Pokud jich přibývá a začnou tvořit dostatečně velkou skupinu, jsou schopni vytvořit vlastní pojetí morálky, podle kterého vlastně jednají správně. Dokážou se dokonce navzájem ujistit, že jsou mravnější a vznešenější než ostatní. Vyberou si k tomu vhodnou ideologii. Dnes v těch kruzích převažuje neomarxismus, ale mnozí zjišťují, že islám funguje ještě lépe,“ zabředl Hampl do svého oboru.

A věštil konec: „Jenže ono to taky obsahuje mechanismus autodestrukce. Chcete-li vlastní morální rámec udržet, musíte přibírat další a další lidi (jinak nebudou váš postoj sdílet). Jenže ti další a další lidé taky chtějí své místo u žlabu. A žlab neroste dost rychle a z pracujících lidí se už nedá vyrazit o moc víc peněz. Hra se blíží svému konci.“

Psali jsme: To je krása! psal Respekt o Pirátech. A strhl se výsměch. A nejen to Před rokem dostal senior Balda za terorismus čtyři roky vězení Petr Hampl: Moje trampoty se soudružkou ředitelkou. Cenzura jen kvete Petra Hampla vyhodili z hospody. Ještě než tam přišel. A on má radost! Nečekaný vývoj

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.