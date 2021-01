Vědec: Neničte covid! Ať tu zůstane. Už víme o další epidemii

reklama

„Já si myslím, že kritická diskuse je pro naši liberální demokracii klíčová a musíme jí vést, ale ta kritická diskuse se musí vést na základě faktů, vědeckých poznatků, nikoliv na základě emocionálních výlevů nebo sbírání politických bodů. Já kritizuji přístup vlády, ale dělám tak v dobré vůli, ve vůli pomoci.“ Vysvětloval v rozhovoru americký vědec.

Nejlepší cesta z krize je podle Hela ve výrazném navýšení kapacit testování. Používat by se podle něj měly prý hlavně PCR testy. „My nejsme nejlepší v takzvaném plošném testování, my jsme zdaleka nejhorší. Možná ne úplně nejhorší v Evropě, ale jedni z nejhorších. Plošné testování se tady v Čechách nikdy nestalo. Plošné testování znamená, že zkontrolujete celou populaci, jako se o to pokusili na Slovensku, čehož já nejsem velkým příznivcem. Antigenní testy hrají významnou úlohu v okamžiku, kdy nemůžeme provést PCR testy. Dám příklad: návštěva v domově důchodců, zaměstnanec v podniku,“ domnívá se Hel.

Virus jsme podle Hela mohli zastavit dříve, kdyby vláda a společnost byla „rozumná“. Co tedy podle něj dělá Česko špatně? „Vláda bohužel chybuje v mnoha věcech. Někdy mi připadá, že pan ministr Blatný, Vojtěch a Prymula si jsou vědomi těchto problémů a že jsou pod obrovským tlakem. Já se nechci věnovat k politickým otázkám a chci zůstat čistě na vědecké úrovni. Jejich úloha není jednoduchá.“ Myslí si vědec.

„Tihle ti naprosto vynikající experti, opravdu špičkový, světový experti, jako je pan Levínský, pan Kulveit z Oxfordu, pan Hajduch z Olomouce byli přítomní a pomáhali vládě vytvořit systém PES, radili jim, řekli jim přesně, co je zapotřebí udělat. Je úplně mimo moje chápání, proč je vláda neuposlechla.“ Řekl vědec a dodal: „Ale poslední, co bych chtěl, je, aby občané přestali vládu poslouchat. To by bylo opravdu to nejhorší. Musíme vládu poslouchat, ale zároveň musíme být kritičtí, abychom našli optimální cesty k řešení epidemie.“

Takové cesty podle Hela přináší jeho iniciativa Sníh, která prý spolupracuje a diskutuje se světovými odborníky. Klíčové je podle této iniciativy zejména již zmíněné testování, trasování a následně očkování. Hel také prozradil, že pracuje na dopisu pro premiéra Babiše, ve kterém ho žádá o schůzku. Vláda podle něj jednoduše neumí rozlišit mezi odborníky a neodborníky.

Nicméně i část odborníků v Česku šíří bludy, míní profesor. Zmínil třeba rektora Univerzity Karlovi Zimu nebo dokonce epidemiologa Berana. Vláda by se podle něj měla obrátit na skutečné odborníky. Její přístup je prý chybný v tom, že de facto promořuje společnost. Hrozí tak, že se z třetí vlny stane „třetí vlnovka“, kdy každé další rozvolnění povede k růstu epidemie.

Údajná nová mutace koronaviru z Británie je podle Hela skoro určitě v Česku. Vědec prý nechápe to, proč se tu neprovádí dostatečné sekvenace viru, kterými by se to mohlo potvrdit. Také upozorňuje, že covid tu s námi bude pořád a neměli bychom se ho pokoušet vymýtit. Bylo by to údajně nebezpečnější, protože bychom přišli o obranu před dalšími koronaviry, které jistě přijdou. Vědci podle něj vědí už dnes o desítkách dalších. Velkou hrozbou je prý hlavně pandemie ptačí chřipky, která podle něj přijde určitě a je to jen otázka času. Bude přitom údajně daleko nebezpečnější.

