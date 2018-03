Vedení ANO: ČSSD by mohla mít maximálně čtyři ministry

Sociální demokracie by podle předsedy strany Jana Hamáčka považovala za důstojné obsazení pěti ministerských postů ve vládě. Strana by podle něj měla usilovat o ministerstva blízká svému programu, ale také o ta, kde má hnutí ANO střet zájmů. Někteří členové vedení ANO se shodli, že sociální demokracii jsou ochotni nabídnout maximálně čtyři křesla. Faltýnek novinářům řekl, že za něj by ČSSD mohla mít ve vládě nejvíce čtyři ministerstva, z toho jeden resort silový. Vyloučil, že by ANO neobsadilo funkci ministra financí. Připustil, že Hamáček jako někdejší stínový ministr obrany rozumí armádě.