Veganství je špatné, řekl v Británii. Málem letěl ze školy

Publicista Toby Young na sociální síti X upozornil na článek serveru Daily Sceptic, podle něhož hrozili studentovi univerzity v anglickém Exeteru vyloučením jen kvůli tomu, že si dovolil říct, že „veganství je špatné“.

Podle serveru listu The Telegraph jde o studenta filozofie Roberta Ivinsona, který měl inkriminovanou větu pronést ve svém pokoji a nahlásil ho soused, který ho náhodou zaslechl. A nahlásil Ivinsona pro „urážlivý a transfobní výrok“.

Ivinson řekl listu Mail on Sunday, že byl předveden před univerzitní úředníky a uzavřel „smlouvu o chování“ na zbytek studia kvůli poznámkám učiněným během soukromého telefonátu příteli. K incidentu prý došlo, když byl v roce 2018 v prvním ročníku studia. Na jeho dveře prý zabouchal zástupce univerzity, aby mu řekl, že si soused stěžoval. „Bylo to, jako by Stasi přišla k mým dveřím,“ poznamenal s odkazem na někdejší tajnou východoněmeckou policii.

Robert Ivinson tvrdí, že byl shledán vinným z obtěžování a bylo mu řečeno, že bude vyloučen, pokud poruší jakákoli jiná pravidla univerzity.

„První věc, kterou si přečetli, bylo, že jsem řekl, že veganství je špatné. Nemohl jsem tomu uvěřit – myslel jsem, že je špatně slyším. Požádal jsem je, aby to zopakovali třikrát nebo čtyřikrát, protože jsem nevěřil, že tam sedím kvůli tomu, že říkám, že veganství je špatné. Bolí mě, že v této zemi může svoboda slova znamenat tak málo,“ poznamenal student.

Komisi opřed kterou stanul, se prý omluvil za to, že jí přidělal práci, ale současně si trval na tom, že ve svém pokoji může říkat, co se mu zlíbí. Pro Ivinsona šlo prý o tak těžko zpracovatelný zážitek, že o něm dokázal promluvit až nyní. Incident se prý totiž odehrál v době, kdy ho potkalo úmrtí v rodině a student prý upadl do depresí.

Ředitel Výboru pro akademickou svobodu Edward Skidelsky poznamenal, že „je zvláštní, pokud někdo ve Velké Británii ve 21. století může být někdo, kdo odposlouchá druhé, odměněn a odposlouchávaní studenti mohou být trestáni za to, co řeknou kamarádovi v soukromém hovoru“.

„Robertův případ znovu podtrhuje zákeřnou erozi svobody vyjadřovat názory a myšlenky, která se odehrává na našich univerzitách,“ zdůraznil.

Ve stejném hovoru s přítelem měl prý Ivinson také říct, že se mu nelíbí, pokud si gayové či lesbičky projevují náklonnost na veřejnosti, ale pokud si projevují náklonnost v klubech či barech, tak s tím prý problém nemá.

