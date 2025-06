Piráti: Trváme na obsazení dvou ministerstev odborníky

To a přijetí konkrétních protikorupčních opatření je podmínkou k nevyslovení nedůvěry vládě.

„Blíží se hlasování o nedůvěře vládě a my, Piráti, máme k tomu jasný postoj. Nemůžeme přehlížet závažnost bitcoinové kauzy, kdy naše země přišla o 11 miliard korun. Proto trváme na jmenování nestranického ministra spravedlnosti a ministra financí a dohodě o schválení protikorupčních reforem, které jsme prosazovali a vláda je blokovala. Konkrétně jde o posílení pravomocí NKÚ, reformu antimonopolního úřadu, zákon o střetu zájmů a zákon o lobbingu. ODS musí přestat hazardovat s důvěrou občanů v právní stát a demokracii v naší zemi. To, co předvádějí současní ministři, otevírá dveře budoucí vládě populistů a extremistů. Piráti i nadále zůstávají jedinou politickou stranou bez korupce a mají plán, jak posunout naši zemi dopředu,” řekl předseda a celostátní lídr Pirátů Zdeněk Hřib.

„Lidé se připojují k naší výzvě na odstoupení Zbyňka Stanjury, protože už toho mají dost. Co ještě musí vyjít najevo, aby si vládní koalice uvědomila, že ministr financí už nemůže dál zastávat svou funkci? Bitcoinová kauza je přitom jen jedna věc. Motol, předražené IT zakázky – korupce je zkrátka systémový problém, který Česko okrádá o budoucnost. Nestačí jen kosmetické úpravy, máme plán, jak opravit systém. Řešení je nasnadě: odvolat Zbyňka Stanjuru, přestat tlačit nulovou daň pro bitcoinové miliardáře, dát na místa ministrů spravedlnosti a financí nezávislé odborníky nebo odbornice, a podpořit konkrétní protikorupční návrhy. Jinak nám nezbyde nic jiného, jako Pirátům, než hlasovat pro nedůvěru. Nechceme vládu ANO a SPD, to by byla cesta na Slovensko a Maďarsko. Proto je demise Zbyňka Stanjury nevyhnutelná,“ doplnila místopředsedkyně Sněmovny a Pirátů Olga Richterová.

Piráti požadují:

Jmenování nezávislých odborníků na posty ministra financí a ministra spravedlnosti.

Stažení návrhu ministra Stanjury na nulovou daň pro bitcoinové miliardáře.

Schválení konkrétních protikorupčních opatření včetně:

- Posílení Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ)

- Reformy antimonopolního úřadu

- Zákona o střetu zájmů

- Opravu zákona o regulaci lobbingu

