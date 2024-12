Veleba: Lidé v terénu, začněte to brát do svých rukou. Tohle už nejde

Tak za sebou máme druhou adventní neděli a Vánoce se nezadržitelně blíží. Vlastně už jsou tady, po republice na návsích a náměstích jsou rozsvícené vánoční stromy, betlémy, lidové výstavy s tematikou Vánoc, nejkrásnějších křesťanských svátků roku. A i politika je přikryta a třeba ministr ODS Blažek rozhodl, že se nemusí scházet protikorupční rada vlády.



Poslanecká sněmovna? Jeden z největších soubojů od sametové revoluce…



Tož zkusím se podívat na tento výjimečný čas očima běžného člověka z venkova, Vysočiny, který prožil svůj život naplno a vždy se vyjadřoval k dění ve společnosti a svými názory se nikdy netajil. Jsem rád, že tak mohu pravidelně činit zde, v ParlamentníchListech.cz. Tož pojďme na to, co se, přátelé, od posledního Pohledu selským rozumem, tedy od 3. prosince událo? Tak řekl bych, bez ohledu na blížící se Vánoce, že doba houstne a zejména to platí pro naši zemi, která leží ve středu Evropy. To proto, že v Poslanecké sněmovně začal jeden z největších soubojů od sametové revoluce 1989 a pro běžné občany začíná být pro mnohé nepřijatelná, přesněji přímo odporná. O co jde? O to, jak se naše vláda, v čele s premiérem Fialou, věnuje Ukrajině a české občany dává na druhou kolej a situace se stává neudržitelnou.



Velmi dobře do této hry zapadá ministr zemědělství Marek Výborný, předseda KDU ČSL, odborností teolog, člověk, který zemědělství nemůže rozumět a také nerozumí. A za tohoto stavu premiér Fiala přišel s tím, že chce opět kandidovat v parlamentních volbách 2025. Prý aby dokončil svoji práci, která je dle jeho hodnocení velmi úspěšná, když 93 % volebního programu, jak pravil, plní… Takové neuvěřitelné sebehodnocení nemá smyslu nijak komentovat, ale zmiňuji ho proto, že jemu slabý ministr zemědělství, předseda strany s momentálně dvouprocentní preferencí, Marek Výborný velmi vyhovuje. Dokonce bych řekl, že se vzájemně potřebují. Komu ale tento stav nevyhovuje, je Česká republika, její ekonomika, její velmi tvořiví a talentovaní lidé. A o zemědělství, což je de facto továrna pod širým nebem, to platí dvojnásob. V zemědělství, primárním sektoru, jehož výroba začíná na poli a přes stáj s chovem dobytka až po zpracování potravin, které končí ve velkoobchodu a maloobchodu, tak v tomto primárním sektoru národního hospodářství, tam se musí umět. Tam skutečně nestačí znalosti teologie či, u premiéra, sociologie. A tak mně prosím dovolte ve svém „Pohledu“ uvést, citovat naše čtenáře, které s odstupem času malinko doplním. Bylo to letos 7. 3. 2024, kdy jsme do Prahy zorganizovali asi 1000 kusů zemědělské techniky a před Strakovkou bylo kolem 3000 zemědělců. Velkých, středních i malých členů Agrární komory. Ta akce vzbudila ohromný zájem i nezemědělské veřejnosti a dovolím si jednu reakci zde uvést.



Od čtenáře: Konečně se v hlavě rozsvítilo i těm hodným zemědělcům…



„Konečně se v hlavě rozsvítilo i těm hodným zemědělcům. Došlo jim, že vláda umí jen signalizovat a lhát, ale skutek utek. Poznali, že Výborného sliby neplatí, protože je vláda celkově proti zemědělcům nastavená. Mají smůlu, protože podnikají ve stejném oboru, jako vládou nenáviděný Babiš. Já držím zemědělcům palce.“ Tento názor nezemědělce i po devíti měsících nic neztratil ze své aktuálnosti a plně vystihuje dnešní stav.



Nakonec účetní uzávěrka roku bude známá už v průběhu ledna 2025 a jsem přesvědčen, že bude zajímavá. Nebudu ale předbíhat, jenom zde uvedu, že se tomuto tématu budu já i další publicisté z Klubu 2019 náležitě věnovat, takže platí „dočkej času, jako husa klasu“. V tuto chvíli, 21. dní před koncem roku bych jenom poznamenal, že ministr zemědělství Marek Výborný nereprezentuje selský rozum a z něho vycházející zemědělskou životní filozofii. Zvažte prosím se mnou. Úřadovat se lze naučit, ale servat se za zemědělce, farmáře, to musí mít člověk v sobě a musí projít praxí od píky!



Nejede ekonomika, roste propad státního rozpočtu… A školství?



Co říci závěrem dnešního krátkého pohledu selským rozumem? Tak především, příští rok 2025 bude pro ČR klíčový ve smyslu, že nejede ekonomika, roste propad státního rozpočtu, zadlužení, a současný premiér toto nevidí, věnuje se Ukrajině a chce kandidovat dál. Jsem zemědělec, píši o zemědělství. Ale další velký průšvih vidím ve školství. Po schválení rozpočtu v Poslanecké sněmovně jsem se dočetl, že příští vláda zjistí, že jí v této zásadní kapitole na roky střednědobého výhledu 2026 a 2027 bude chybět 20 až 30 miliard korun. A to v rozpočtu, který je poddimenzovaný a schválený a prezidentem přes povinné tanečky bude podepsaný! Rozpočtu, který limituje kvalitu vzdělání. Nakonec si zase pomůžu citací reakce čtenáře: „Poradní orgán vlády NERV je proti, poradci prezidenta jsou proti. Vyhozené peníze za poradce. Stejně rozpočet projde.“



A když už jsem dnes u těch citací, tak na závěr si dovolím zde uvést jednu shrnující: „Naprostá nezodpovědnost, prolhanost a korytářství v podání vlády P. Nutelly bude tuto zemi stát nedozírné následky. Oni však zůstanou beztrestní, na to spoléhají.“ Musím konstatovat, že mám úplně stejný názor. Příští rok 2025 bude pro tuto zemi nesmírně důležitý a já věřím, že dobří lidé z terénu na sebe začnou brát zodpovědnost, protože takhle to opravdu dál nejde.



Jan Veleba



exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019



