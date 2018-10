Velká vojenská přehlídka v Praze. Generál představil detaily

Přehlídka, která se chystá ke stému výročí republiky, prý bude dvakrát větší, než byla přehlídka konaná před deseti lety, a to jak počtem techniky, tak počtem vojáků, ale i účastí zahraničních spojenců. Nebudou na ní chybět zástupci Francie, Velké Británie či Spojených států.

Na Letné navíc probíhá výstava armádní techniky, která bránila republiku od jejího počátku. Najdeme tam i kusy, které se zrodily ještě před samotným vznikem státu. Baloun se prý při přípravě přehlídky nechal inspirovat např. ve Francii nebo v Polsku, kde se velké přehlídky konají v podstatě rok co rok. Obě země však mají nesrovnatelně větší armádu, než je armáda česká.

Pár slov přidal i na adresu mladých lidí, kteří dnes vstupují do armády a chtějí sloužit vlasti. „Nejsou ani horší, ani lepší, jsou jiní. Nedávno jsem někde říkal, že musíme pochopit, co to je za generaci. Skutečně se o to snažíme. Neříkám, že se nám to vždycky daří na sto procent, ale snažíme se. Lidé, kteří dnes přicházejí do armády, už plně začali svůj život v digitálním věku. Vyrůstali ve virtuálním prostředí, pohybují se na sociálních sítích. A teď je problém, jak je začlenit do skutečného světa, protože pokud máte jít na výcvik, do ostré akce, to je realita, není to virtuální svět. Rozdíl mezi virtuálním světem a realitou je mnohdy propastný. Víte, virtualita vám může leccos přibližovat při výcviku, ale potom musíte zažít i reálný výcvik, abyste byl schopen reagovat v reálném životě při skutečném střetu. Největší výzva proto je pochopit tu generaci a přizpůsobit jí výcvik a život v armádě, aby ve výsledku ti lidé, velitelé, vojáci byli schopni reagovat tak, jak potřebujeme. Protože heslo ‚boots on the ground‘ (‚nohy na zemi‘, pozn. red.) pořád platí,“ zdůraznil generál.

První zástupce náčelníka generálního štábu má za to, že česká armáda by podobné přehlídky neměla pořádat každý rok. U států naší velikosti je prý typičtější, že pořádají slavnostní pochody menšího rozsahu. Nejvíc ze všeho by si přál, aby si lidé státní svátek opravdu užili a dokázali si pod tímto výročím uvědomit všechno to, co se pod ním opravdu skrývá. Je toho totiž opravdu hodně.

„Hlavně bych si přál, aby si ji užili lidé. Aby skutečně přišli oslavit sto let republiky, protože to je velice významná událost. Vlastně si nejsem jist, jestli ji dokážeme skutečně docenit. Za to století si naše země prošla tolika peripetiemi, že jiné státy za stejnou dobu ani takové zvraty nezažily. Když si jen vezmete, že hned po vzniku republiky jsme museli bojovat o svoji suverenitu. Poté dvacátá léta s budováním republiky, třicátá s nástupem nacismu, válka, rok 1948, 1968 a normalizace 70. let... Republika zažila spoustu věcí a armáda s ní. Ne nadarmo se říká, že armáda je zrcadlem společnosti. Je to skutečně tak. Proto bychom se za tím měli důstojně ohlédnout a zároveň s optimismem hledět do dalších minimálně sta let. Vím, že jsme občas takoví, že se nám pořád něco nelíbí. Ale tyhle slavnostní dny by si lidé měli užít jako pohodovou oslavu a příjemný svátek,“ uzavřel generál.

