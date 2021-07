Vepřík Posselt, čím Herman přemýšlel? Návrat Klause na Hrad? Kandidát do Rady ČT znechutí „lepší lidi“

Vyznamenání pro Daniela Hermana, národ rozdělený očkováním i blížící se volby. Nejen tato témata se rozhodl okomentovat publicista a kandidát do rady ČT Pavel Černocký. Nevynechal Andreje Babiše ani Václava Klause st., u kterého „rozebral“ některé jeho „počiny“. Na premiéra pak padla otázka související s ČT. Prozradil také, proč si Babiš dle jeho názoru možná „drbe hlavu“ . Zazněla slova jako „veš v kožichu“. Zamyslel se také nad různými weby. Přečtěte si, co řekl o Parlamentnichlistech.cz a co o deníku Forum24. Zmínil také „trolly“.

Herman a vyznamenání? Základem jsou historická fakta...

„Tak pan Daniel Herman dostal vyznamenání od sudetoněmeckého landsmanšaftu, z rukou toho vepříka Posselta. Asi po zásluze. Možná to myslí dobře, ale mnoha lidem se to nelíbí,“ pokyvuje hlavou publicista a vysvětluje.

„Základem jsou historická fakta. Němci nás přepadli a sudetští Němci byli v drtivé většině nadšeni. „Heim ins Reich!“ Ten, kdo rozpoutá zlo, a ten, kdo se z něho raduje, musí počítat s odplatou. V roce 1989 jsme se ještě mohli domnívat, že nás Němci budou brát jako bratry a přátele. Teď po 22 letech si mnoho Čechů myslí, že jsme pro ně jenom jakousi další spolkovou zemí v rámci „Čtvrté Říše“. Myšlenkové pochody pana Hermana mi tak trochu unikají…“

Národ „rozdělený“ vakcínou. Střety na facebooku, urážky…

„Česko-moravsko-slezský národ je zásadně rozdělen. Jedna část věří na „státní propagandu“, baží po očkování a blízkých i vzdálených následků se neobává. Ta druhá, asi menší, je nedůvěřivá a neověřených vakcín, na bázi mRNA, se obává,“ dostává se k další „aktualitě“ Pavel Černocký a pokračuje.

„Nehodlám soudit. To si musí asi každý promyslet sám. Jedna věc mě ale zaujala. Ach, ty diskuse a střety na facebooku. Ten facebook je vlastně velmi užitečný. Nejenom, že se vám tam ozve spousta dávno ztracených přátel, ale můžete si tam i ověřit, kolik lidí s vašimi názory souhlasí a kolik ne. Zaujala mě ale jiná polemická věc. Ověřil jsem si, že pokud se vyjádříte PROTI vakcinaci, vylijí se vás kýble špíny a nenávisti. Zatím se mi ale nepodařilo objevit jediný případ, kdyby začal nějaký ten odpůrce vakcinace sprostě urážet kohokoliv, kdo se očkovat nechal. Zajímavé, což? Jsme tolerantní lidé? Je dobré zastánce jiného názoru ukřižovat? A kdo vlastně má právo určit, co je informace a co je dezinformací?“ ptá se.

Pochybuje snad někdo, že nejvíce hlasů získá ANO?

„Volby se blíží. Myslím si, že výsledek je vlastně už teď jasný. Prezident Zeman řekl jasně, že první pokus o sestavení nové vlády nabídne předsedovi strany, která získá nejvíce hlasů. Tedy ne nějakému koaličnímu „slepenci“. Pochybuje snad tady někdo, že nejvíce hlasů získá Babišovo ANO? Co z toho tedy plyne?“ zamýšlí se publicista a hned pokračuje.

„Babiš bude sestavovat vládu, ale zdaleka není jasné, zda hodlá zůstat ve funkci předsedy, anebo zda pověří někoho jiného. Možná by to bylo i rozumnější… A otázka číslo dvě... Koalice s ČSSD byla katastrofální. Zeman radil koalici s SPD, ale Merkelová mu to rozhodně zakázala. Pokud se Babiš vrátí k myšlence koalice s Okamurou, vznikne po volbách zajímavá situace. Koalice se začnou okamžitě drolit a menší strany se budou snažit dostat k „lizu“. Nikdo neví, jak dopadnou trpaslíci typu Volný Blok, Přísaha a nebo Trikolóra. Počítám, že by všichni měli ke spolupráci chuť. Ale je tu i další možnost. Na příštím sněmu může padnout liberální vize akademika Fialy v ODS, a strana se začne pomalu vracet ke svým, konzervativním kořenům. Soudím, že spolupráce Babiše s SPD by mohla být velmi prospěšná. Okamura by totiž mohl Babiše tlačit k důraznějšímu odporu vůči totalitním manýrám EU. Taková je realita…“ pokyvuje Černocký a podotýká.

„Jedna věc mě ve Sněmovně hodně překvapila. Dodnes nechápu, proč nejsilnější parlamentní strana, Babišovo ANO, nevyužila šance neschválit zprávu o hospodaření ČT. To by totiž znamenalo okamžitý pád Dvořáka a televize by se začala rychle měnit. Jeden přítel mi vysvětloval, že záměrem je, nechat Dvořáka dovládnout až do konce funkčního období, tedy do roku 2023, a vyměnit jej až pak. Mě to moc rozumné nepřipadá. ČT bude nepochybně před volbami házet ANO a SPD klacky pod nohy,“ domnívá se publicista.

Že by „trollové“?

„Parlamentní Listy jsou serverem diskusním. Psát sem může kdokoliv, a stejně tak i reagovat na příspěvky. Právě proto, podle průzkumů patří k vůbec nejsledovanějším. Přijde mi legrační, že někteří zásadní odpůrci a kritici tohoto serveru, tak třeba jako jakýsi anonym mb45, zprávy na PL denně sledují, kritizují a užívají si vulgárním pliváním na zastánce opačných názorů. Že by „trollové“? Myslím si, že třeba takové Šafrovo FORUM 24 je daleko neobjektivnějším médiem než právě, tolik pomlouvané, Parlamentní Listy.“

Babiš? Možná si teď hodně drbe hlavu… A „veš v kožichu“

„Je zajímavé, kdo byl do institucí EU nominován hnutím ANO. Tedy Jourová a spol. Mám pocit, že Andrej Babiš ani netušil, komu tehdy dává důvěru. Možná si teď hodně drbe hlavu. Říká se tomu „veš v kožiše“. Tyhle dámičky si zařídily v EU doživotní zajištění, a tak neváhají podrážet v EU nejenom Babiše, ale i celou naší zem. Je to prostě škodná. Za královské platy a doživotní rentu jsou ochotné zapřít vlastní zemi. Některé omyly je bohužel velmi těžké napravit…“ krčí rameny Pavel Černocký a vrací se k blížící se události na politické scéně.

„Volby jsou opravdu za rohem. Obávám se, že velká část voličů uvažuje velmi iracionálně. Hledají nějakou ideální stranu s ideálním vůdcem. To je bohužel nerealistické. V nabídce je několik velkých stran, pochybných koalicí a ministraniček s problematickými šancemi na úspěch… možná opravdu kandidují jenom pro to, aby získaly přes 1,5 % hlasů, a tím pádem peníze na další činnost? Realita je taková, že nejvíce hlasů zřejmě získá hnutí ANO a pak otázka zní – s kým by mohlo vládnout? Jedinou alternativou je vláda Pirátů a každý si asi dovede představit, co by to znamenalo. V příštích volbách bychom tedy měli používat rozum, jít volit, a hlavně zvažovat, jaký volební výsledek náš hlas přinese,“ vzkazuje publicista.

Václav Klaus, privatizace, pero, amnestie...

„Volič je bohužel tvor velmi ovlivnitelný médii. ‚Když to psali novinách, a říkají to stále v televizi, tak to přece musí být pravda‘… Ono to ale nikdy není tak jednoduché a jednoznačné,“ říká Pavel Černocký s tím, že jako příklad použije osobnost Václava Klause staršího. „Část národa si ho velmi váží a ta druhá ho prostě nenávidí. V médiích se celá léta dozvídáme, že to byl jenom on, kdo zpackal privatizaci, že ukradl pero a prosadil amnestii pro své kamarádíčky. Bylo to ale tak doopravdy? To prostě není pravda. Rozhodnutí o privatizaci bylo KOLEKTIVNÍM rozhodnutím. Bylo zvoleno tak, aby nedošlo k společenským otřesům. Dobře? Špatně? Netroufám si soudit. On sám určitě nic neukradl a ty zprávy o „švýcarském kontu“ se ukázaly být čirou pomluvou od opozice. A to „ukradené pero“? Jistě, možná neobratnost, možná hloupost, ale faktem je, že na jeho vlastnictví měl Klaus protokolární právo! A konečně ta finální amnestie. Opět kolektivní rozhodnutí, které mělo dát přes prsty soudnictví, které neúnosně protahovalo a protahuje dodnes soudní procesy,“ říká Černocký a na úplný závěr dodává.

„Václav Klaus se určitě dopustil řady omylů. Konečně, je to jenom člověk. Mě už dnes ta minulá, diskutabilní pochybení moc nezajímají. Zajímá mě, co hlásá a prosazuje dnes. Pokud vstoupí do příštího prezidentského klání, budu mu fandit, tedy pokud se neobjeví na scéně jiný, ještě lepší kandidát.“





