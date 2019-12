Veselé klimatické Vánoce! dělá si srandu český komentátor

„Už měsíc před Vánocemi Němci stejně jako Češi vyšlou miliony objednávek do čínských a dalších zahraničních e-shopů, které obratem posílají letadly a loděmi tisíce tun elektroniky, oblečení a dalšího spotřebního zboží. Jak kolosální ekologickou stopu přepočtenou na emise za sebou tento způsob dopravy zanechá, není třeba zdůrazňovat. O milionech tun obalů a dalšího odpadu nemluvě,“ podotýká také Kerles a poukazuje na skutečnost, že Vánoce jsou zcela otevřeně světovým svátkem konzumu. „Na Vánocích vydělají všichni. Přepravci, obchodníci, výrobci potravin, umělci i hospodští, celá ekonomika, celé země. Ani němečtí politici, včetně Zelených, proti tomu neprotestují, natož aby něco zakazovali," dodal.

„Jak to ale jde dohromady s deklarovanou snahou o zastavení klimatických změn? Média i některé ekologické organizace vymyslely zcela unikátní pojem ‚klimafreundliche Weihnachten‘, tedy něco jako ‚Vánoce přátelské ke klimatu‘. Co to znamená? Jedná se údajně o takové svátky, při nichž člověk sice svítí, peče, vaří, nakupuje a pořizuje dárky, tedy chová se zcela konzumně, ovšem zároveň po sobě zanechává co nejmenší ekologickou stopu,“ dodal Kerles. Je však těžko představitelné, že by někdo Němcům zakázal nakupovat.

„To by byl totiž zásadní ekonomický problém nejen pro Německo, ale i pro řadu dalších zemí, včetně (a možná zejména) Česka. Je tedy celý ten rozpor mezi rostoucí spotřebou a snahou o omezení produkce skleníkových plynů vlastně řešitelný? Je vůbec možné zastavit klimatické změny za předpokladu, že se zároveň nezastaví nebo alespoň nezpomalí spotřeba? Příklad německých Vánoc každopádně ukazuje, že tato otázka stojí minimálně za zamyšlení,“ uzavřel komentátor.

