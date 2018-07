Viktor Orbán: Na Západě je cenzura. Kvůli muslimům

Do centra pozornosti se dostal Orbán pro svůj každoroční projev, který adresuje v rumunském Baile Tusnad (nejenom) příslušníkům zdejší maďarské menšiny. Jak hlásí agentura Reuters, zpravodajská televize CNN či bruselský server Politico, ani tentokrát maďarský premiér nevynechal výtky na adresu Evropské unie a kritiku její, z jeho pohledu, až příliš liberální přistěhovalecké politiky. Část svého projevu potom konkrétně věnoval volbám do Evropského parlamentu.

„Evropské elity jsou na první pohled očividně nervózní. Hroutí se jejich sen, v rámci kterého měl být evropský kontinent přesunut do postkřesťanské éry. Jejich úsilí vymazat z evropské mapy jednotlivé národy může být definitivně zastaveno příští rok, kdy se budou konat volby do Evropského parlamentu. Naším společným cílem musí být, abychom jejich pokusy o transformaci našeho kontinentu navždy zastavili,“ cituje CNN z Orbánova projevu.

Orbán zmínil také historický kontext s šedesátými lety, kdy se do popředí dostala v mnoha západoevropských zemích liberální levicová hnutí. „Po volbách do Evropského parlamentu se můžeme definitivně rozloučit nejenom s liberální demokracií, ale také s elitami, které se k moci dostaly koncem šedesátých let,“ cituje CNN vybranou pasáž z Orbánova projevu. Bruselský server Politico si pro změnu všímá té části projevu, kde Orbán jmenovitě kritizuje Evropskou komisi.

„Symbolem selhání celé Evropské unie je konání Evropské komise. Dobrou zprávou pro nás všechny je fakt, že dny této komise jsou sečteny,“ uvedl dle Politico Orbán, který dále hovořil o údajné existenci cenzury v západoevropských zemích a také o jednom z rizik, která vyplývají z nárůstu muslimských menšin. „Jejich existence přímo brání tomu, aby ve volbách vítězily křesťansky orientované politické strany.“

Neméně kriticky se směrem k vládnoucím evropským elitám vyjádřil Viktor Orbán také v pátečním rozhovoru pro německý deník Bild. V tomto případě se maďarský premiér pustil přímo do liberální přistěhovalecké politiky západoevropských států a vůbec Evropské unie. „Každý, koho se podaří zachránit na moři, by měl být vrácen do Afriky. Je to jediný způsob, jak zabránit dalším úmrtím. Přistěhovaleckou politiku by si měly řídit jednotlivé národy samostatně. Od roku 2015 EU usiluje o společné řešení a po celou tu dobu selhává.“

autor: pro