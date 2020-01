Virus v hlavách Němců. Doktor Macek jej zabil vtipem o nakažené černošce

Miroslav Macek, glosátor veřejného dění, si tentokrát vzal na paškál Němce a prohlásil, že se jim asi v hlavách usadil smrtelně nebezpečný čínský koronavirus. Jak na to přišel? Na tuto myšlenku ho přivedla zpráva, že o letošní Miss Německa budou v porotě rozhodovat jen ženy.

„Koronavirus dorazil do Německa a už řádí v tamních hlavách: V porotě letošní soutěže Miss Germany budou rozhodovat jen ženy. Zasedne v ní například přebornice v karate, televizní hlasatelka či bývalá politička. Poprvé za 93 let existence v ní však nebude zastoupen ani jeden muž. Soutěž chce adeptky posuzovat hlavně podle osobností. Neznamená to však, že se v porotě v budoucnu nemůže objevit už žádný muž, ovšem každý, kdo by se chtěl stát porotcem, bude muset projít testem, v němž prokáže, že se ztotožňuje s novým konceptem soutěže. Jak praví starý vtip: optimální kandidátkou by byla lesbická jednonohá černoška, kterou v mládí zneužíval otec, trpící navíc AIDS,“ pravil Macek.

Nezůstal však jen u Němců. Dovedl až do konce úvahu lidoveckého šéfa Mariana Jurečky, že by maminky měly v penzi dostat 500 korun navíc za každé vychované dítko. Macek nevidí důvod, proč podporovat každého, kdo plodí děti ve větších počtech. Zmínil také, že kupříkladu myši umějí děti plodit opravdu ve velkém.

„Předpokládám, že rozhodnutí, zda je, či není dítě vychované, by měly na starosti lidovecké domovní důvěrnice. Nebo to snad myslí tak, že bychom měli ze svých daní každému člověku, který umí zplodit dítě (myši to dovedou ještě lépe), přispívat každý měsíc na jeho hobby?“ zeptal se glosátor na závěr kousavě.

