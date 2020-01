Miroslav Macek: Koronavirus dorazil do německých hlav

Konečně je jasné, co bude dělat dvojministr Havlíček na ministerstvu dopravy (autentický přepis):

„Co konkrétně učiníte na ministerstvu, aby to bylo zvládnutelné?“

„Tak první, když teda nechám, já už jsem tam viděl, tak to nebudu opakovat, prostě ty kontrolní mechanismy, které jsou nesmírně důležité, tak pochopitelně je to restrukturalizace ve smyslu prostě jiná organizační struktura toho resortu, prostě ty resorty, jako se nám to podařilo na průmyslu, se postaví produktově, ale postaví se to tak, že prostě tam bude o něco méně sekčních náměstků, udělá se to tak, aby to pochopitelně, to říkám rovnou… udělá se to tak, že z toho hospodářského světa je na toto velmi pozitivní odezva ve smyslu toho, že prostě je šance synergicky dát dohromady dva klíčové hospodářské resorty nikoliv fúzí.“

***

Maminky by měly dostat měsíčně navíc pětistovku za každé vychované dítě, bude prosazovat nový předseda lidovců Marian Jurečka. „Jsem připraven za Andrejem Babišem jít a říci mu, zda by nezvážil podporu tohoto návrhu,“ prohlásil nově zvolený předseda.

Předpokládám, že rozhodnutí, zda je či není dítě vychované, by měly na starosti lidovecké domovní důvěrnice. Nebo to snad myslí tak, že bychom měli ze svých daní každému člověku, který umí zplodit dítě (myši to dovedou ještě lépe) přispívat každý měsíc na jeho hobby?

***

Ing. František Mencl se za svého života podílel konstrukčně na pěti pražských mostech: Hlávkově (jedna část 1908 – 10, druhá 1910 – 11), Mánesově (kvůli válce otevřen až 1916), Libeňském (1924 – 28), Barikádníků (1926 – 28) a Jiráskově (1929 – 31).

Zkuste si tipnout, kolik tisíc let by musel žít dnes, než by se mu zásluhou moderních strojů a nemoderních stavebních řízení podařilo postavit pět mostů přes Vltavu.

***

Koronavirus dorazil do Německa a už řádí v tamních hlavách:

V porotě letošní soutěže Miss Germany budou rozhodovat jen ženy. Zasedne v ní například přebornice v karate, televizní hlasatelka či bývalá politička. Poprvé za 93 let existence v ní však nebude zastoupen ani jeden muž. Soutěž chce adeptky posuzovat hlavně podle osobností.

Neznamená to však, že se v porotě v budoucnu nemůže objevit už žádný muž, ovšem každý, kdo by se chtěl stát porotcem, bude muset projít testem, v němž prokáže, že se ztotožňuje s novým konceptem soutěže.

Jak praví starý vtip:

Optimální kandidátkou by byla lesbická jednonohá černoška, kterou v mládí zneužíval otec, trpící navíc AIDS.

Psali jsme: Miroslav Macek: Mizerný manažer dosazený vynikajícím manažerem. Jako ostatně mnozí další… Miroslav Macek: V cože se to obrací ten svět? Miroslav Macek: Před rokem 1989 byly v Československu dvě komunistické strany Miroslav Macek: Početí předem mrtvě narozeného dítěte

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.