Víš, kam tě pošleme, až přijdeš... „Dva svetry Pekarové“: Po TV to jelo dál

Anketa Mají Babišovi odpůrci právo narušovat pokřiky či silnější formou jeho mítinky? Mají 6% Nemají 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25461 lidí vypustila v pořadu Partie na CNN Prima News a v souvislosti s vytápěním budov vzpomínala, že na zimu narazila v mládí při studiu v zahraničí. „Když jsem byla jako studentka ve Velké Británii, tak si pamatuji, že teploty ve veřejných prostorách byly v zimě mnohem nižší. Bylo to standardní a lidé si nestěžovali,“ řekla.



A vytasila se s radou, která má pomoci všem lidem, bojících se nedostatku energií či účtů za ně. V zimě si dle ní jednoduše mají obléknout další svetr. „U nás je to určitě pro některé diskomfort. Já se snažím to vnímat tak, že je to možnost, jak jako jednotlivec můžu pomoci celku – zbytečně neklimatizovat, zbytečně nevytápět a holt si vzít další svetr,“ radí vládní politička.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



„Já vím, že to zní mnohým jako ne zrovna příjemný plán, ale rozhodně je lepší, než energie v zimě nemít. K tomu by to mohlo dospět, pokud bychom situaci, kterou nám zanechala minulá vláda, neřešili,“ doplnila ještě. Třeskutých slov si povšiml i prezidentský kandidát a předseda ČMKOS Josef Středula. Pekarová se podle něj „opět předvedla“.

„Tato dáma je opravdu hodně odtržená od reality. Já jen pevně doufám, že její plán ‚Vemte si na sebe víc svetrů‘ není to jediné, co vládní koalice pod vedením Petra Fialy pro naše občany a firmy připravila!“ kritizoval její slova.

?? @market_a se opět předvedla v Partii na @CNNPrima.Tato dáma je opravdu hodně odtržená od reality. Já jen pevně doufám, že její plán “Vemte si na sebe víc svetrů” není to jediné co vládní koalice pod vedením @P_Fiala pro naše občany a firmy připravila! https://t.co/Rv2HTpkYXQ — Josef Stredula (@JStredula) August 14, 2022

Krátce po zveřejnění kritiky přispěchala k diskusi pod Středulův příspěvek přímo strana Pekarové a tvrdila, že „paní předsedkyně nic takového neřekla“.

„Bohužel, umíte přečíst jen zavádějící titulek. Mluvila o sobě a samozřejmě mimo to také uvedla, co vláda dělala a dělá, abychom situaci zvládli,“ pustila se TOP 09 do Středuly s dodatkem, že „když už dělá kampaň jako odborář“, tak aby „aspoň kritizoval konstruktivně“.



Odborový předák si však toto popíchnutí nenechal líbit. „Tak já tedy nevím jak vy, ale tady si to může poslechnout každý. Možná by stačilo, aby paní Markéta Pekarová Adamová neříkala hlouposti a nemuseli bychom si to tady vysvětlovat,“ vrátil straně a připojil přímo záznam, na němž politička vzít si další svetr skutečně lidem doporučila.



„Jo a omluvu od vás opravdu nečekám…“ dodal ještě Středula směrem k vládní TOP 09.

Tak já tedy nevím jak vy, ale tady si to může poslechnout každý. Možná by stačilo, aby paní @market_a neříkala hlouposti a nemuseli bychom si to tady vysvětlovat. Jo a omluvu od vás opravdu nečekám… pic.twitter.com/hu87kEero2 — Josef Stredula (@JStredula) August 14, 2022

Jeho slova však kromě TOP 09 rozproudila i lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského. „Tak až nás zase přijdeš Pepo žádat o podporu, víš, kam Tě pošleme,“ vzkázal Zdechovský šéfovi odborů.

Tak až zase prijdes Pepo nás žádat o podporu, víš kam Te pošleme ?? — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) August 14, 2022

Politička se nevhodně vyjádřila také podle místopředsedy Svobodných Luboše Záloma. Ten dal její výrok do souvislosti s tím, který bývá připisován francouzské královně Marii Antoinettě před tím, než ji čekal neblahý osud v rámci skonu pod gilotinou. „Když nemají chleba, ať jedí koláče,“ zní známý výrok, který se objevuje už několik staletí od jeho zmínění v knize „Vyznání“ od Jeana-Jacquese Rousseaua.

„Čím se liší výrok ‚ať jedí koláče‘ od výroku ‚ať si vezmou svetr navíc‘? Morálně v ničem. Snad jen v tom, že paní Pekarové Adamové nehrozí, že dopadne jako Marie Antoinetta... I když stoprocentní jistotu nemá. Civilizace může upadnout do barbarismu velmi rychle,“ zaznívá varování, že by obě ženy mohl potkat stejný osud.

Čím se liší výrok "ať jedí koláče" od výroku "ať si vezmou svetr navíc"? Morálně v ničem. Snad jen v tom, že paní Pekarové Adamové nehrozí, že dopadne jako Marie Antoinetta... I když stoprocentní jistotu nemá. Civilizace může upadnout do barbarismu velmi rychle. — Luboš Zálom (@luboszalom) August 14, 2022

