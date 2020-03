Vláda dlouhodobě lhala, vzkazuje Ivan Bartoš. Za vzor dává, jak to dělá Hřib v Praze

reklama

Bartoš si v rozhovoru pro server iDNES.cz posteskl, že kvůli pandemii koronaviru musel zrušit svoji oslavu čtyřicátin na hradě Loket. „Vzhledem k tomu, že ani není dobré se moc navštěvovat s kolegy, tak to s manželkou oslavíme doma. Uděláme dva piškotové dorty a každý sní jeden,“ představil plány Bartoš a pustil se do kritiky vlády.

Bartoš se zároveň obává, že podobný problém může nastat u některých léků, ačkoliv i u nich vláda tvrdí, že je všeho dostatek. „Ptal jsem se pana Prymuly, jak jsme na tom se zásobou léků v lékárnách, jestli je všechno v pořádku. Lidé nám píší, že není dostatek paralenu v lékárnách. Bojím se, abychom neměli v budoucnu, za dva měsíce, problémy s některými typy léčiv. Není přece problém přiznat, že se něco podcenilo. Důležité je ukázat dobrou vůli ty věci řešit a přiznat i chyby,“ poradil vládě Bartoš.

Přijatá opatření jsou podle Bartoše v pořádku, jen některá z nich nejsou dobře domyšlená. „Jsem rád, že se vyčlenily nákupní hodiny potravin pro seniory, ale úplně se zapomnělo na lidi, kteří mají sníženou imunitu, onkologické pacienty, lidi, kteří mají sníženou imunitu z důvodu nějaké nemoci, ti by měli být také v té skupině lidí, kteří mají mít přednostní návštěvu v tom čase jako senioři,“ navrhl Bartoš a dodal, že pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) pro tyto lidi vyčlení ještě půlhodinu po seniorech.

Nejdůležitější je podle Bartoše dát lidem také nějakou pozitivní vizi, říci jim, za jakých okolností se ta opatření zmírní. „Když dělám taková opatření, je třeba dát lidem i vizi, co je ten moment, kdy to třeba zase přestane. Firmy nevědí, když nemají žádné informace, jestli se to někomu vyplatí už prodat, nebo jenom zmrazit. Mělo by být jasné, ve kterou chvíli se zase otevřou školy. Opatření by měla být jasně zdůvodněna včetně toho, ne že to bude na neurčito, protože jsme ve válečném stavu, jak říká pan premiér, ale musí být jasně řečeno, za jakých okolností se to zase otevře. Musí tam být světlo na konci tunelu,“ řekl lídr Pirátů.

Bartoš také předestřel, s jakými návrhy se chystá na mimořádnou schůzi Sněmovny, která proběhne příští týden. „Byl bych za to, když se Sněmovna sejde a budeme hnát do toho sálu lidi z celé republiky, aby to bylo věcné, konkrétní, předjednané a aby se neřešila jedna jediná oblast jako ošetřovné, ale aby byl skutečně projednán první balíček ekonomických opatření,“ doufá Bartoš, že schůze bude plodná.

„Já jsem to prezentoval už panu premiérovi, poslal jsem to i jednotlivým ministrům. Dám vám příklady. Jednak jde o odložení EET, to už snad i vláda pochopila, jak je to důležité pro nejmenší podnikatele, kteří teď nemohou do práce. OSVČ bez příjmů by neměli mít povinné odvody, zaměstnavatelům zasažených odvětví by se měly odpustit odvody za zaměstnance, za lidi, kteří jsou v karanténě, by měl nemocenskou hradit stát,“ popsal hlavní návrhy Bartoš.

Vyzval také všechny politiky, aby šli občanům příkladem, jako to udělal třeba primátor Hřib. „Pro Prahu bylo podle mě třeba důležité, když vystoupil primátor Hřib s rouškou a zakázal vstup do metra bez zakrytého obličeje. Já jsem jel druhý den k zubaři a nebyl člověk, kromě jednoho s cigaretou, který by neměl zakrytý rouškou obličej. Nezodpovědní lidé se chovají nezodpovědně, dokud se to nedotkne nějakým způsobem jich. Solidaritu nemůžete nařídit. Myslím, že lidé to neberou na lehkou váhu,“ zůstává pozitivní Bartoš, který prý v budoucích letech plánuje dostat Piráty do vlády. „Ale teď je důležité to všechno zvládnout,“ řekl na závěr.

