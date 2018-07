Vláda při prodeji OKD ani nechtěla najít nejvyšší cenu, zjistil posudek. Bylo to politické rozhodnutí, měl natvrdo přiznat Špidla

Vláda při prodeji státního podílu v důlní společnosti rezignovala na dosažení nejvyšší kupní ceny, to vyplývá z písemného vyhotovení soudního verdiktu, který si Sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci OKD obstarala a kterým byli v květnu zproštěni obžaloby soudní znalec Rudolf Doucha a dva exmanažeři Fondu národního majetku. Kopii dosud neznámého písemného odůvodnění květnového verdiktu v kauze OKD získali i Lidové noviny.

Odůvodnění, proč stát prodal před čtrnácti lety důlní společnost firmě Karbon Invest, je podle novin takové, že nešlo o cenu, jelikož to bylo politické rozhodnutí. Kabinet Vladimíra Špidly prý nevyslyšel v roce 2004 nabídku společnosti Penta, ačkoli za minoritní balík akcií státu v OKD nabízela o 800 milionů korun vyšší cenu než Karbon Invest, uvedl Obvodní soud pro Prahu 2, který kauzu privatizace dolů rozplétal.

Předsedkyně soudního senátu Iva Fialová sdělila, že pro rozhodování soudu byl klíčový záznam z jednání kabinetu Vladimíra Špidly v březnu 2004. „Vláda zjevně rezignovala na dosažení nejvyšší kupní ceny. Měla v úmyslu prodat podíl v OKD prakticky za každou cenu majoritnímu vlastníkovi. Upřednostňovala exkluzivní jednání s Karbon Investem před možností prodat za vyšší cenu konkurenční společnosti,“ uvedla předsedkyně soudního senátu Fialová v rozsudku s tím, že podle Špidly šlo o politické rozhodnutí, které nemělo destabilizovat podnik s tisíci zaměstnanci.

Vladimír Špidla přichází na jednání poslanecké komise k OKD. Screenshot: Vysílání ČT

Soud v květnu zprostil tři žalované muže – soudního znalce Rudolfa Douchu ze společnosti Vox Consult a dva exmanažery Fondu národního majetku (FNM) Pavla Kutu a Jana Škurka. První se podle soudu nedopustil křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, druzí pak nespáchali trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle žalobce prý tato trojice, nikoli vláda, měla připravit stát během privatizace OKD o 5,7 miliardy korun.

Žalobci však podle soudu nezohlednili důkaz, který byl klíčový. Soudkyně Fialová si jej proto musela obstarat až během hlavního líčení. Šlo prý o nahrávku z jednání vlády, které proběhlo v březnu 2004. LN už před třemi lety žádaly o poskytnutí záznamu z jednání Špidlova kabinetu. Úřad vlády však pod vedením tehdejšího premiéra a Špidlova ministra financí Bohuslava Sobotky, který materiál do vlády předkládal, nahrávku nevydal. Žádosti soudu později vyhověl.

O nahrávce pak Fialová napsala do sedmatřicetistránkového verdiktu následující: „Z hlediska rozhodnutí ve věci má soud za zcela zásadní doplnění dokazování o záznam z jednání vlády z 23. března 2004. Vyplývá z něj, že členové vlády byli upozorněni na to a byli si vědomi, že posudek Vox nezohledňuje finanční investice v dceřiných společnostech OKD“.

Ministři si podle ní byli dobře vědomi i hodnoty portfolia 44 tisíc bytů OKD. Na vše je upozornil i přítomný šéf FNM Jan Juchelka, zdůraznila soudkyně. Přesto se tehdy vláda rozhodla prodat OKD majoritnímu vlastníkovi – Karbon Investu, a to za 2,25 miliardy korun. To však nebyla suma konečná, do hry vstoupil antimonopolní úřad, kterému se zdála cena příliš nízká.

Prodej důlní firmy Karbon Investu majitelů Viktora Koláčka a Petra Otavy v září 2004 odklepla až Grossova vláda a to za 4,1 miliardy korun. O dva měsíce později se prezentoval jako nový vlastník dolů finančník Zdeněk Bakala. Cenu na základě stížnosti Penty zkoumala Evropská komise kvůli podezření z nedovolené státní podpory. Na odpovědi se za Česko podílel vlivný právník a Sobotkův přítel Radek Pokorný, který zastupoval Bakalovy zájmy.

Bývalý premiér včera vyšetřovací komisi k OKD zhruba dvě hodiny vysvětloval okolnosti prodeje. „Základní situace vznikla privatizací v roce 1996. Tím byly karty rozdané,“ podotkl. Ve druhé polovině 90. let stát ztratil v dolech většinu, uvedly Lidové noviny. Na komisi dorazili ve čtvrtek i další vlivní hráči – Jan Juchelka, bývalý šéf Fondu národního majetku, a Radek Pokorný, advokát spojovaný s někdejším vlastníkem dolů Zdeňkem Bakalou a přítel expremiéra Bohuslava Sobotky. Pokorný se odvolal na advokátní mlčenlivost.

autor: nab