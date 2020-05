Vláda přichází s plánem, jak pomoci nájemníkům. Vláda tomu nerozumí, ozval se obratem Kalousek

Premiér Andrej Babiš společně s ministrem průmyslu, obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem nastínili, že se chystají ze státních financí uhradit třetinu nájemného všem podnikatelům, kteří kvůli opatřením proti šíření koronaviru museli zavřít. Havlíček by chtěl být ještě razantnější a chystá se ve vládě přijít s možností, že by byla z veřejných financí proplácena až polovina nájemného. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) s návrhem souhlasí, postěžoval si však, že tomu „vláda nerozumí“.

reklama

Anketa Věříte, že Kreml vyslal agenta, který měl odpravit starostu Prahy 6 Koláře? Věřím 6% Nevěřím 94% hlasovalo: 15028 lidí



„Logika by měla být taková, že stát přispěje na nájemné, když se dohodne nájemce s pronajímatelem na slevě nájemného. Odstavili jsme část podnikatelů od provozu, měli tím pádem zavřeno, na ty by se to vztahovalo,“ popsal Havlíček, jak si proplácení představuje. Sám by prý ale byl pro to, aby z veřejných prostředků šla až polovina nájmů.



To pro server iDNES.cz potvrdil i premiér Andrej Babiš. „Třetina nájemce, třetina nájemník, třetina stát,“ řekl k tomu, jak si jednotlivé subjekty rozdělí platby nájmů. doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To nemá být vše, Babiš nastínil, že ve vládě budou prodlužovat kurzarbeit a ještě přijdou s návrhem na odložení plateb sociálního pojištění tomu, „kdo si to bude přát“.



Havlíček by chtěl nájmy proplácet až do konce června: „Navrhuji, aby to bylo za dobu od 12. března do 30. června, i když se ty prodejny či provozovny otevřou třeba 25. května. My říkáme, dejme jim to až do 30. 6., protože je pravda, že i když otevřou, tak nebudou hned prodávat, křivka nárůstu bude pozvolná.“



Pokud by se stát podílel na hrazení nájemného ze třetiny, stálo by to podle něj zhruba tři miliardy korun, kdyby z poloviny, šlo by o cca čtyři miliardy korun. Fotogalerie: - Zavřené krámy

O proplácení fixních nákladů státem žádala též opozice. TOP 09 na vládu tlačila, aby nájemné ze státních financí bylo proplaceno celé. U těch, kteří nemuseli zavřít, pak alespoň z 80 procent. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek navrhoval různé podíly od 60 do 40 procent. Jeho návrhy ovšem neprošly.



„Je to už klasický scénář: vláda naše připomínky a návrhy přehlasuje, nechce o nich jednat a pak je předloží jako svůj návrh. Nejdůležitější ale je, že to předloží. Může počítat s naší podporou. Hlavně rychle, prosím. Ať se toho malé podniky dožijí,“ reagoval nyní na vládní návrh Kalousek na Twitteru.

Je to už klasický scénář: Vláda naše připomínky a návrhy přehlasuje, nechce o nich jednat a pak je předloží jako svůj návrh. Nejdůležitější ale je, že to předloží. Může počítat s naší podporou. Hlavně rychle, prosím. Ať se toho malé podniky dožijí. https://t.co/x3ChSyqJCP — Miroslav Kalousek (@kalousekm) May 2, 2020

A následně doplnil: podnikateli v existenční úzkosti je jedno, čí je to návrh, takže ‚čert to vem‘. Na tom je k uzoufání, že vláda tomu nerozumí a nepředloží to hned. Když to předloží opozice, vláda tomu nerozumí tak, aby o tom jednala. A pak trvá ještě měsíc, než jim to dojde. Škoda toho času…“

Podnikateli v existenční úzkosti je jedno, čí je to návrh, takže “čert to vem”. Na tom je k uzoufání, že vláda tomu nerozumí a nepředloží to hned. Když to předloží opozice, vláda tomu nerozumí tak, aby o tom jednala. A pak trvá ještě měsíc, než jim to dojde. Škoda toho času.. https://t.co/dhSxyiVk0F — Miroslav Kalousek (@kalousekm) May 2, 2020

Psali jsme: Vláda odborníků? To tedy ne! Státu podle poslance za SPD hrozí žaloby až v řádu stovek miliard Chytrá karanténa. Prymula představil první poznatky: Ne všichni se chtějí zapojit. Bojí se, že by se zjistilo, že byli tam, kde neměli Vládo, obchody otevři naráz. Ale opatrně! Akademici pod vedením docenta Ševčíka vydali doporučení, jak pomoci ekonomice Prymulovo uvolňování: Lidi z toho mají srandu. Koukejte, co zase vymysleli

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.