Vládní krize v Německu? Ministr vnitra Seehofer už prý nemůže s Merkelovou ani pracovat

Bavorský ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) se zlobí na německou kancléřku Angelu Merkelovou (CDU). Dokonce tvrdí, že s ní už nemůže pracovat. Píší to Novinky.cz.

Důvodem sporu je migrační krize, kdy Merkelová byla zpočátku vůči uprchlíkům velmi vstřícná. Její postoje se však postupně mění a netrvá již ani na kvótách. Šéf CSU Seehofer by však rád vracel zpět migranty, kteří už byli registrováni v jiné zemi. A právě tento spor by mohl ohrozit vládní koalici.

Původní text ZDE

Seehofer svou kritiku Merkelové sdělil listu Die Welt, přímo jí osobně to však podle serveru Novinky.cz neřekl.

Merkelová se v současné době snaží najít celoevropské řešení. Jak uvedl server Bild, plánuje prý menší summit zemí nejvíce postižených uprchlickou krizí. Tento minisummit by měl prý předcházet schůzce šéfů všech vlád zemí EU, která se má uskutečnit 28. a 29. června. Informaci však popřel mluvčí německé vlády. Zdroj z italské vlády ke schůzce uvedl, že to ještě nebylo rozhodnuto, je to ve fázi plánování.

Psali jsme: „Seznam zrádců... Já nevěřím svým uším!“ Hamáček byl v šoku z toho, co si v ČT dovolil říct Filip. Mezitím Ovčáček mimo studio na šéfa ČSSD prozradil... Jasný vzkaz Babišovi i na Hrad. Hamáček usedl před kamery a řekl, jak to bude s Miroslavem Pochem Ministerstvo financí: Jádrem sporu je stanovení výše poměrného odpočtu daně Alena Vitásková: Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman lže

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef