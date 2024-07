Vládní plukovník Foltýn: Jedničky a nuly, pravda a lež. Ječení o cenzuře z pochybných kruhů

Mnozí experti současnému kabinetu Petra Fialy (ODS) vyčítají nepříliš dobrou komunikaci. Přišel to změnit? „Samozřejmě, kritika nebyla jenom od odborné komunity, byla poměrně velmi explicitní od pana prezidenta a nejenom od něj. To ovšem není problém pouze české vlády. Pokud se podíváte na komunikaci různých vlád v Evropě, máte celou škálu toho, jak komunikovat dobře, nebo špatně,“ poznamenal nyní v rozhovoru Foltýn, který v komunikaci vyzdvihl pobaltské státy a Velkou Británii.

Dále se rozhovořil ke svému výroku, který pronesl nedávno, že nebude dělat cenzuru, a kdo říká, že ano, je ruským kolaborantem. „Cenzura státu je u nás zakázána. Zákonné výjimky, které tam jsou, rozhodně nespadají do mé kompetence. Určitě nebudu strategickou komunikaci překrucovat v neprospěch pravdy. Výrok, který jste citoval, je pravdivý. Já ho klidně znovu zopakuju, pakliže někdo tvrdí, že dělám cenzuru nebo jsem cenzor, tak lže. A vzhledem k tomu, že tento narativ je velmi častý v proruské scéně, tak tím opravdu nahrává ruské propagandě,“ zopakoval Foltýn a dodal, že tím však nikomu nevyhrožuje, pouze konstatuje.

Rozhovořil se také o dezinformacích, kdy se podle něj tady roky beztrestně šíří. „Představa, že několik jednotlivců změní diskurz ve společnosti, je naivní,“ poznamenal Foltýn s tím, že i tak se o to chce pokusit. „Co je to dezinformace, je samozřejmě dlouhodobě známo, je to úmyslná manipulace částí či celé populace směrem, který má změnit vnímání reality, anebo přístup k chápání nějakého problému. Pak je tu druhý pojem z angličtiny, misinformace neboli česky omyl. Ten se může stát každému, mně i vám, ale není záměrný. Problém spočívá v tom, že jsme akceptovali rétoriku, kdy v momentě, kdy řeknete slovo dezinformace, tak se automaticky ozve z různých pochybných kruhů ječení o cenzuře. V době největšího rozsahu svobody projevu, jaký v české kotlině kdy byl,“ doplnil Foltýn.

Ten mimo jiné také mluvil o sociálních sítích a o tom, že je potřeba vzdělávat lidi. „Sociální sítě algoritmicky zvýhodňují negativní emoce jako strach, naštvání, hnus, znechucení a frustraci. Když se přistihnete, že už jste dvacet minut v nějaké debatě, kde se čím dál víc vytáčíte, nemusejí to být vaši protihráči v diskusi, ale může to být algoritmus, který vás prostě chce udržet u té aplikace, aby vám mohl doručit reklamu,“ podotkl.

Vyjádřil se i k nedávnému průzkumu, podle něhož by třetině Čechů nevadil návrat k totalitě. „Kdysi to dobře řekla Agnieszka Hollandová. V Evropě přestává fungovat očkování druhé světové války a v historické paměti začínáme zapomínat, že totalita je opravdu něco mimořádně odporného. Je děsivé zjištění, že to takto významné části občanů přestává vadit. Nemyslím si, že by byli příznivci totality. U většiny z nich je to podle mě frustrace a zjednodušení. Kromě debat a vzdělávání je řešením podle me jednoznačná, autentická, pravdivá, ale i silná komunikace státu,“ zakončil Foltýn.