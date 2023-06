Vládní poslanec se přiznal. Neřekl by pravdu, aby nepomáhal Rusku

reklama

„Pokud za 3–4 měsíce nebude protiofenziva úspěšná, Evropa na vás začne tlačit, abyste konflikt zmrazili a zahájili jednání s Ruskem, jako tomu bylo v roce 2015,“ zdůraznil bývalý šéf polské diplomacie a současný europoslanec.

Poslanec Ženíšek výrok Waszczykowského kritizuje na svém twitteru s tím, že během války, kdy jsou všechna podobná vyjádření velmi citlivá, nahrává ruskému režimu.

„I kdyby to byla pravda a i kdybych si to sám myslel, nikdy bych to neřekl během války veřejně,“ hrozí se Marek Ženíšek.

„Si tak říkám, komu tyhle ‚moudra‘ asi tak slouží. Vlastně je to jen taková zpráva do Kremlu – vydržte ještě tři měsíce,“ glosuje Ženíšek slova polského europoslance.

Na rozdíl od Ženíška jiní twitteroví uživatelé postoj Waszczykowského kvitují a se svými odhady jsou daleko odvážnější.

„Myslím, že má pravdu, možná je dokonce až přílišný optimista. Můj odhad je, že pokud Ukrajina neudělá na frontě výrazný postup během července, hlasy, že by se mělo uplácat nějaké příměří a vytyčit demarkační čáry cca na dnešní frontě, hodně zesílí a asi to tak dopadne,“ píše František Novotný.

Naopak Jakub Petrák se přiklání k vidění situace spíše očima Marka Ženíška. „Dokud Rusko neprohraje tak, aby si to uvědomili i řadoví Rusové, tak nelze couvnout. Obrátili by to opět ve veliké vlastenecké vítězství a za tři roky by šli znovu do války... A všechno by bylo odznova,“ předpovídá.

Někteří diskutéři se podivovali nad tím, že názory Waszczykowského nekorespondují s polskou politikou a jsou přesvědčení, že Rusku roste s každým napadeným státem chuť, konec podpory Ukrajiny vnímají jako podporu ruského imperialismu.

Podle posledních informací hlásí ukrajinské síly, že zaznamenávají při protiofenzivě úspěchy. Na jihu a východě země a na křídlech u východoukrajinského Bachmutu postoupily o kilometr a půl, informovala o tom ve čtvrtek náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová na komunikační platformě Telegram. Zároveň upozornila, že každý takovýto postup je vykoupen tvrdými boji.

Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu však nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

