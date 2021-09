Vojtěchu, odstoupit. Covidová totalita, máme právo na odpor, nese se Staromákem

reklama

Asi tři stovky demonstrantů se sešly kolem pódia, na kterém se během odpoledne objevili řečníci z řad bojovníků za svobodu. V davu vyčnívala například postava proděkana z Vysoké školy ekonomické Miroslava Ševčíka.

Na demonstraci byl zván i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který ovšem nedorazil. Zuzana Majerová Zahradníková již dopředu vyjádřila názor, že se bojí podívat občanům do očí.

O patnácté hodině je přivítala píseň „Moc, to jsi ty“ od Daniela Landy, která se stala hymnou hnutí proti pandemickým opatřením.

Hned poté moderátor účastníky vyzval, aby dodržovali ustanovení shromažďovacího zákona, které kvůli případné identifikaci zakazuje zakrývání obličeje.

Pak vystoupil předseda Soukromníků Libor Vondráček. Připomněl, že je to již několikátá demonstrace na toto téma a že by byl raději, kdyby se už demonstrovat nemuselo.

Poslankyně Trikolóry Tereza Hyťhová, bojovnice za práva dětí, nazvala současné období „covidovou totalitou“, ve které jsou občanům upírána práva, děti se musejí stále testovat, aby se testy za půl miliardy zjistilo, že jich je pozitivních naprosto zanedbatelné množství v setinách procent.

„Proč naše děti musejí chodit v rouškách, když tu pořádáme koncerty a může se chodit do divadel,“ protestuje bývalá učitelka Hyťhová. Děti se dělí na očkované a neočkované, které musejí stát před tabulí a poslouchat od učitelů kázání o tom, že se chovají nezodpovědně.

A někdo za to musí nést odpovědnost. Konkrétně vláda, která restrikce vymýšlí. „Přijďte k volbám, už kvůli našim dětem, aby tohle všechno co nejdříve zmizelo,“ prosila. Trikolóra Svobodní Soukromníci je připravena dělat pro to maximum, pokud jí to bude umožněno.

Pak hovořil student Matěj Gregor z Moravskoslezského kraje. Ten připomněl, že veškerá opatření, která lidi omezovala, byla zdůvodňována tím, aby se mohly otevřít školy a děti do nich chodit. A teď se ukazuje, že děti stejně mohou chodit do školy jen s omezeními. „Tak proč jsme to dělali,“ nechápe.

Pak hovořila učitelka Milena Míčová, která byla kvůli nesouhlasu s pandemickými pravidly vyhozena.

Právník z hnutí Trikolóra Jindřich Rajchl hovořil o tom, že vládu nedonutí ke změně přístupu ani fakta. „Pan Vojtěch buď ignoruje fakta, nebo tomu nerozumí, nebo se stal agentem farmaceutické lobby,“ shrnul.

A proto ministra vyzývá, aby odstoupil.

Vyprávěl zkušenost ze školy jeho vlastní dcery, kde učitelka křičela na šestnáctiletou žačku, jak si může dovolit nebýt očkovaná. Takové věci se dnes na školách dějí.

Učitelé měli podporu veřejnosti, když stávkovali za vyšší mzdy, tak by nyní měli projevit solidaritu se svými žáky.

Podle Rajchla a dalších právníků již nastává čas na uplatnění čl. 23 Listiny práv a svobod. Ten hovoří o právu na odpor proti režimu potlačujícímu lidská práva a svobody. „Čím tvrději do nás půjdou, tím tvrdší bude i odpor,“ varoval.

Připomněl, že v Anglii odpůrci opatření dokázali prosadit změnu politiky, ve Francii se také neustále konají demonstrace, takže bychom ani my neměli mlčet.

Politici „demokratických koalicí“ ani vlády podle něj žádnou změnu ve skutečnosti nechtějí.

Po něm hovořil další právník, Zdeněk Koudelka. Lidé podle něj nechtějí nic jiného než žít normální život.

Vláda podle něj objednala 23 milionů vakcín a teď musí co nejvíce lidí donutit k tomu, aby si je nechali píchnout. Podle Koudelky se jednalo o čistou zlodějnu a po volbách se bude vyšetřovat, kdo je objednal, zbytečně zaplatil a co prováděl pro to, aby občany přiměl k očkování.

Na jaře stálo testování dětí šest miliard a výsledkem bylo, že pozitivních (nikoliv nemocných) bylo 0,4 promile. „Na jeden pozitivní test se dalo šest set tisíc korun. V situaci, kdy se tu na těžce nemocné děti musejí pořád sbírky a pojišťovny odmítají jejich léčbu platit,“ dodal. Ministerstvo zdravotnictví by se mělo stydět a po volbách by se měli zjistit konkrétní viníci.

Koudelka podal k soudu návrh na zrušení opatření, které nutí neočkované děti podstupovat testy. Jedná se podle něj o „čisté ministerské svinstvo“.

Vystupovali i zástupci iniciativy Vraťme děti do školy. Vláda podle nich diskriminuje svobodomyslné lidi a začíná od dětí. Ty vyzývali, ať se lidé nebojí žalovat všechny, kteří omezují jejich práva. Včetně „segregace žáků“.

Děti se dříve učily, že šikana je zlo. Teď se stala istitucionálním standardem. Hovořilo se o lobbingu testovacích a farmaceutických firem.

Luboš Zálom, místopředseda Svobodných, řekl že vláda se rozhodla vydírat občany přes jejich děti, což považuje za naprosto odporné. Odporný je také přístup „demokratické opozice“, která by měla na vládní zločiny upozorňovat, ale nic takového nedělá.

Zažíváme podle Záloma rok a půl neustálých lží. Nejdříve se říkalo, že roušky budou do března, pak že Velikonoce už budou normální, a nic z toho se nestalo. Říkali nám, že stačí proočkovat 75 procent populace, aby vznikla kolektivní imunita, pak to najednou bylo zase jinak.

Ekonom Miroslav Ševčík se pustil do „rozhazování veřejných peněz za covidové šílenství“. Populističtí politici podle něj sedli na mediální tlak a rady skupiny jako je MESeS, kterou nazval „normalizační skupinou“.

Připomněl, že jen za testy které museli podstoupit žáci by se postavilo šest kilometrů dálnic.

Kritizoval také byrokratickou politiku socialistů z Evropské unie. „Nechceme elektrické automobily, nechceme si nechat zavírat naše fabriky, nechceme šílenství Green dealu,“ uvedl docent Ševčík.

Zmínky o médiokracii využil k poznámce Petr Štěpánek, znalec médií. Ten si s demonstranty zahrál hru na parlament. Hlasovalo se o tom, zda si lidé myslí, že média hlavního proudu v čele s Českou televizí informují o covidu objektivně. Ze stovek demonstrantů na náměstí zvedl ruku jeden. Ostatní zvedli ruce proti a Štěpánek je zvědav, zda se toto vyslovení nedůvěry médiím objeví večer ve zprávách.

Sérii uzavřel podnikatel Radomil Bábek pronesl, že covidová totalita je velmi slabý výraz, on raději používá „covidfašismus“.

„Strašně mě nasírá, že se jim to povedlo. Že tu propagandu měli tak propacovanou, že fakticky zkorumpovali půlku národa,“ zuřil s tím, že se bojí v jakém socialismu tu budou vyrůstat jeho vnoučata.

Pokud se lidé musí nechat očkovat jen proto, aby mohl jet na dovolenou nebo jít na koncert, je to podle Bábka „špinavost a slabost“, srovnatelná s komunisty za normalizace.

Rozloučil se výzvou, že pokud bude zvolen do Poslanecké sněmovny, bude konec se slušnými projevy. „Dám jim tam takovej céres, že se z toho podělaj. Pojďte nás volit,“ vyzval.

