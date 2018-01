Volby? Zdena Mašínová zažila šok

Jiřího Drahoše volila Mašínová již v prvním kole prezidentské volby. Domnívá se, že bývalý předseda Akademie věd je kandidátem se slušným vystupováním, jenž by v případě úspěchu mohl změnit směřování Česka. „Je to vzdělaný a kultivovaný člověk s velmi dobrým vychováním,“ dodala Mašínová, jež by si přála, aby ve druhém kole byla větší účast.

Původní text ZDE.

Po vyhlášení výsledků prvního kola, kdy zvítězila současná hlava státu Miloš Zeman, byla Mašínová překvapená, že právě on získal i po dosavadním působení na Hradě takovou podporu. „Tahleta postava má na svědomí řadu malérů a nemůže být příkladem pro mladé generace,“ sdělila Mašínová doslova s tím, že to pro ni byl šok.

V případě znovuzvolení Zemana by to Mašínová považovala za tragédii pro společnost.

Psali jsme: Hradec Králové podepsal smlouvu na přestavbu ZUŠ Střezina MPSV jednalo se zástupci Výboru pro sociální politiku Přemysl Votava: „Panská jednota“ na koni, chystá se na štvanici? Do zadku EU, pane profesore? Jiří Drahoš narazil na obyčejné občany

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef