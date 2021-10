Volební odpoledne v Řeporyjích. Radost z Babiše juniora a hrozba kriminálkou

Kostky jsou vrženy, Andrej Babiš se svým hnutím ANO prohrál letošní volby, ze Sněmovny vypadla levice a řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) tuší lepší časy pro českou demokracii. Na sociální síti se v komentování letošních výsledků voleb pořádně rozjel. Zostra se pustil do Babiše, Volného bloku a tradiční levice.

Doběla Novotného například rozpálily předvolební výroky komentátora Petra Holce, který se vyjádřil následovně: „I reklamní experti se shodnou, že oběma antibabišovským koalicím chybějí ve volební kampani emoce, které voliče chytnou za srdce. Koalice SPOLU má smůlu, že její volební lídr Petr Fiala ze sebe žádnou emoci nedostal, ani když se během kampaně málem oběsil na houpačce.“

Nebo když Holec připomínal, že Fiala podle průzkumu nemá v podstatě šanci stát se příštím premiérem, jelikož je více než polovinou Čechů vnímán negativně, a naopak šance přičetl ministryni práce a soc. věcí Janě Maláčové (ČSSD), jejíž strana zůstala nakonec před branami Sněmovny. Či když predikoval, že do Poslanecké sněmovny se dostane až osm politických uskupení.

„Koncernový novinářský pucflek Petr Holec by se v nouzi fakt bez problémů uživil coby Baba Vanga,“ rýpl si Novotný do Holce za to, jak šeredně se spletl, a přirovnal jej k bulharské nevidomé věštkyni.

Koncernový novinářský pucflek Petr Holec by se v nouzi fakt bez problémů uživil coby Baba Vanga. https://t.co/DrRU9qB8fH pic.twitter.com/9AerYz78p9 — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) October 10, 2021

„A dobře, že se Andrej Babiš prohnal krajinou! A Milion chvilek ani na vteřinu nepřestali jet bomby. Kříže malovali po nocích, mladej řádil jak černá ruka! Všichni se snažili,“ napsal v dalším tweetu, co pomohlo sesadit ANO z nejvyššího stupně vítězů.

A dobře, že se @andrejbabisjr ??????prohnal krajinou! A @milionchvilek ??na vteřinu nepřestali jet bomby. Ptal jsem se MCH, co je žene, "Petr Pithart nám řekl, že musíme vytrvat". Kříže malovali po nocích, mladej řádil jak černá ruka! Všichni se snažili??https://t.co/0l5qa30djo — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) October 9, 2021

A co hlavního z toho všeho plyne podle Novotného závěrem? „Petr Fiala bude skvělým premiérem,“ dodal.

Petr Fiala bude skvělým premiérem. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) October 9, 2021

Do premiéra Babiše se následně ostře strefoval v několika dalších tweetech, především když neúspěch svého hnutí na tiskové konferenci přičítal špinavé kampani a hájil se, že nikdy nic neukradl. „Od vstupu do vlády mám čisté konto... Všechny ty kauzy byly vymyšlené a na mě ušité... Nikdy jsem nic neukradl... Já nemám důvod krást... Jednou vám povyprávím, co všechno bylo díky mně...,“ citoval Novotný Babiše s notnou dávkou ironie.

Rozhorlil se na předsedu vlády i proto, že sice popřál koalici SPOLU k vítězství, ale nezapomněl připomenout, že TOP 09 by si jinak ani neškrtla. „Kolikrát ten koště ještě řekne, že ‚topka by se tam jinak nedostala?‘ Už to tam poslal třikrát a na chudáka Kalouska se individuálneě ještě nedostalo, a to má být šestkrát,“ rozčiloval se řeporyjský starosta u televize.

Kolikrát ten koště ještě řekne, že "TOPka by se tam jinak nedostala?" Už to tam poslal třikrát a na chudáka @kalousekm se individuálně ještě nedostalo a to má bejt šestkrát. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) October 9, 2021

Následně připojil fotografii Babiše a Schillerové z tiskové konference s nepříliš nadšenými výrazy ve tváři a dodal: „Přemýšlím, co se při tomhle výrazu honí v hlavě Aleně Schillerové. Podle mě jsou to dvě slova – hospodářská kriminálka,“ podotkl Novotný.

Pá pá udělal také komunistům, které historický debakl poslal do dějin. „Předseda, bolševická svině, hajzl, co udával za peníze StB, a děvka prodejná Vojtěch ‚Falmer‘ Filip a zbylí členové vedení KSČM právě rezignovali na stranické posty,“ oznámil potěšeně.

Předseda, bolševická svině, hajzl, co udával za peníze StB a děvka prodejná Vojtěch "Falmer" Filip a zbylí členové vedení KSČM právě rezignovali na stranické posty. pic.twitter.com/dPCYDAOBz9 — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) October 9, 2021

Podobný osud čekal i ČSSD. Její šéf Jan Hamáček vyvodil po volbách politickou odpovědnost, předá řízení strany tomu, kdo se ho rozhodne následovat. „Hamajda to položí za dva týdny. Škoda že to neudělal před dvěma měsíci. Kdyby si nechal trůn, ale místo arcizmrda Michala Haška nechal žít Petříčka, zachovala si ČSSD budoucnost, a dokonce elementární důstojnost. RIP,“ poznamenal k tomu Novotný.

Hamajda to položí za dva týdny. Škoda, že to neudělal před dvěma měsíci. Kdyby si nechal trůn, ale místo ARCIZMRDA Michala Haška nechal žít @TPetricek, zachovala si ČSSD budoucnost a dokonce elementární důstojnost. RIP. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) October 9, 2021

Komu se vysmál, byl i Volný blok, který zdaleka nedosáhl na pětiprocentní hranici potřebnou po vstup do Poslanecké sněmovny. „Modlil jsem se za 21 %, abychom mohli sestavovat vládu. Samozřejmě rád nejsem. Úplně přesně si připadám jako Žid v Německu za Hitlera,“ komentoval výsledky Volný. „Bohužel, demokracie v České republice není,“ doplnil kandidát strany v Karlovarském kraji Jiří Bezák.

„Bože, to jsou chcípáci. S Volným blokem si vytřeli voliči prdel nevídaně,“ odplivl si téměř Pavel Novotný. Hnutí Volný blok získalo ve volbách 1,33 procenta hlasů, nedosáhlo tak ani na státní příspěvek, k němu by potřeboval získat alespoň 1,5 procenta.

„Modlil jsem se za 21 %, abychom mohli sestavovat vládu. Samozřejmě rád nejsem. Úplně přesně si připadám jako Žid v Německu za Hitlera,“ sdělil Volný. „Bohužel, demokracie v České republice není,“ doplnil kandidát strany v Karlovarském kraji Jiří Bezák.



bože, to jsou chcípáci — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) October 9, 2021

V kontextu toho se konkrétně také vysmál Janě Bobošíkové a Iloně Csákové, které kandidovaly do Sněmovny za Volný blok, či Martě Semelové, neúspěšné komunistické kandidátce. „Našly se i zjevy, co dokázaly dopadnout ještě hůř než Csáková. Marta Semelová třeba. Nejvíc ale dnes tzv. za vomastka Bobošíková. Se Semelovou na dálku prohrát nejde, dala ji i Csáková (tu přitom nevolil nikdo). Ale Bobo prohrála i s Rudou Martou! S tou na kroužky neprohraje popelnice s otevřeným víkem! Bylo to dodnes ČSÚ považováno za matematicky nemožné!“ rýpl si.

