Vondráček: Kubera a Čína, to bylo jinak, byl jsem u toho. Rusko? Inspiruje mě Merkelová

Radek Vondráček o sobě říká, že rád řeší problémy diplomatickou cestou. A to i ve vztahu k Číně a k Rusku. V této souvislosti zavzpomínal na poslední oběd ústavních činitelů, kterého se zúčastnil i Jaroslav Kubera v roli předsedy Senátu. Nakonec věnoval pár slov České televizi a uvítal zvolení Pavla Matochy, Luboše Xavera Veselého i Hany Lipovské do Rady ČT.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček v rozhovoru pro server Aktuálně.cz prohlásil, že česká demokracie vzkvétá a to i navzdory lidem, kteří se označují za demokraty, ale když je přijato demokratické rozhodnutí, hlasitě proti tomu protestují a upozorňují na ohrožení demokracie. „Největší umění demokrata je umění přijmout prohru,“ podotkl Vondráček.

Má prý svůj vlastní vnitřní hodnotový kompas, který mu pomáhá a kdyby měl pocit, že se věci ubírají špatným směrem, mohl by prý z politiky odejít. Věří, že by se uživil i mimo politiku.

Věnoval pozornost také známému lednovému obědu nejvyšších ústavních činitelů, kde přišla řeč i na cestu na Tchaj-wan plánovanou tehdejším předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou. Pár dní po tomto obědě Kubera nenadále zemřel.

„Byl jsem toho přímý účastník, ale jsem velmi zdrženlivý k jakýmkoliv komentářům, protože paní Kuberová přišla o milovaného manžela a dcera o milovaného tatínka. Vyjadřuji se k tomu opravdu strašně nerad. Byl jsem u toho a ty věci proběhly trošku jinak, než jak jsou prezentované. Celá kauza se už v podstatě oddělila od reality. Oběd ve skutečnosti proběhl ve velmi přátelské atmosféře.“ poznamenal Vondráček.

Předseda Sněmovny si trval na to, že dopis, v němž čínská strana Kuberovi vyhrožovala, ať nejezdí na Tchaj-wan, protože jinak za tuhle cestu zaplatí české firmy, nebyl dopisem, ale jen podkladovým materiálem. Kdyby to byl dopis, šlo by podle Vondráčka o diplomatický incident.

„Ale já jsem dva týdny od tohoto oběda mluvil s čínským velvyslancem v naší zemi, řekl jsem mu, že v tomto podkladu jsou nevhodné formulace a on takto nemůže postupovat. Doporučil jsem mu, aby si čínská strana dávala pozor a víc vnímala českou realitu. Podobně s čínským velvyslancem mluvil také on (Kubera). Pan předseda Kubera to řešil diplomaticky, určitě mu řekl svůj názor. A psaní založil. Tím to bylo vyřešené,“ poznamenal Vondráček.

„Nechci to víc komentovat. Měl jsem pana předsedu Kuberu rád, stala se z toho politika. Pro mě je nejpodstatnější, aby se věci nevzkazovaly přes média. Upřednostňuji diplomacii. Nedávno tady byla zvířená atmosféra kvůli tomu, že Čína protestovala proti tomu, že u přebírání tchajwanských roušek byl předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ale zástupce Tchaj-wanu byl také u nás ve sněmovně, roušky předával přímo mně osobně. A žádný protest nebyl. Je zřejmé, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž,“ pokračoval předseda Sněmovny.

To prý neznamená, že ho občas Čína a Rusko nedokážou pořádně naštvat, ale nedává to na sobě znát.

„Ani nevíte, jak se dokážu vytočit. Ale nikdo to na mě nepozná. Dávat najevo emoce ještě neznamená vítězství. Mě už nikdo nepředělá. Někdo mluví do médií, já například letím do Pekingu a v tamním parlamentu mluvím o tom, jak jsou pro naši zemi důležitá lidská práva. A oni vědí, že jsou pro nás skutečně důležité téma. Díky korektním vztahům jsem v jejich parlamentu byl, mluvil jsem tam a napřímo jim to řekl. Tak který způsob komunikace je lepší?“ otázal se

Inspiraci prý hledá např. u německé kancléřky Angely Merkelové. Ta umí být k Ruské federaci kritická, ale zároveň se snaží udržovat solidní vztahy.

„Byl jsem v Moskvě a říkal, že nás musí respektovat, že my máme své strategické spojence. Základem naší politiky je zcela bez diskusí členství v NATO a nějaké evropské směřování. Naštvalo mě, když na jednom velkém českém webu bylo, že proti odstranění maršála Koněva bylo jen Rusko a proruské síly. To přece není pravda,“ poznamenal Vondráček.

Sám sebe nevnímá jako velkého příznivce Ruska, ale ani jako odpůrce Ruska. Stejně jako většina české společnosti má něco na Rusku rád a něco kritizuje.

Pár slov poznamenal i na adresu České televize. Po zvolení Pavla Matochy, Luboše Xavera Veselého a Hany Lipovské do Rady ČT je prý složení tohoto orgánu pestré.

„My jednáme v souladu se zákonem o ČT, podle kterého má rada reprezentovat všechny názorové proudy. I my jako hnutí ANO jsme názorový proud. A dokonce většinový. Ani jeden ze šesti kandidátů nebyl vysloveně náš kandidát. Prostě jsme jim jen dali přednost před ostatními. Přitom tady chodily různé kádrovací posudky na kandidáty, a 19 senátorů dokonce vystoupilo proti jedné kandidátce, ekonomce Haně Lipovské,“ zdůraznil.

Poznamenal také, že je zdravé lidi vyměnit, protože před ČT stojí nové výzvy a noví lidé v Radě ČT mohou přinést čerstvé pohledy na nové výzvy a problémy.

„Myslím, že teď jde hlavně o ekonomiku. Je špatně, když někdo mluví o pochybnostech ohledně hospodaření a hned je označovaný za nepřítele svobody projevu a nezávislých médií,“ pravil Vondráček.

