Vondráček na Primě vybízel ke snaze o mír. Rusové ustoupí, když dostanou trochu na budku, opáčil Lipavský

V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News proti sobě usedli pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský a poslanec Radek Vondráček (ANO).

Lipavský hned v úvodu konstatoval, že Rusko na Ukrajině páchá „teroristické činy“.

„Já myslím, že je třeba pojmenovávat věci pravým jménem a jsem rád, že zahraniční výbor Sněmovny pojmenovává věci pravým jménem. Pokud někdo ostřeluje civilisty nebo pokud ostřeluje energetickou infrastrukturu s úmyslem vyvolat další uprchlickou krizi, kterou my tady budeme muset řešit, tak to jsou akty teroru a je důležití to říct. Koneckonců, já sám jsem to řekl... Ale je důležité uchovat zároveň na nejnižší úrovni i diplomatické styky i s režimem, který se chová takto odporně, a my diplomatické styky s Ruskou federací máme,“ pravil Lipavský.

Vondráček oponoval, že v minulosti se pod pojmem terorismus myslely násilné akce proti civilistům s nějakým záměrem, které páchali jednotlivci nebo skupina jednotlivců, nikoli státy. „Hnutí ANO nebylo proti, ale teď je třeba si říct, co s tím budeme dělat dál?“ ptal se ve studiu Vondráček.

„Pokud někdo vypálí raketu doprostřed křižovatky a to naprosto záměrně, nikoli omylem, tak to není nic jiného než terorismus,“ zdůraznil ministr. Upozornil také, že stále více států ve světě si prý uvědomuje, že politické vedení Ruské federace musí stanout před soudem a zodpovídat se z toho, co bylo v této válce napácháno.

Podle Vondráčka ale ve veřejném prostoru chybí i debata o míru. „Já chápu, že to nejde udělat z nuly na sto, ale podle mě se o míru hovoří příliš málo. Jeden můj známý k tomu říká – ‚kdo chce mír, buduje mír; kdo chce válku, buduje válku‘. Tady neprobíhá žádný větší dialog,“ vyjádřil svůj názor Vondráček s tím, že takovýto dialog má vést Evropská unie či Spojené státy. Vondráček má za to, že Česká republika je pro tyto rozhovory příliš malým mezinárodním aktérem.

Lipavský kontroval, že Rusko posílá na Ukrajinu další muže a další rakety. „Jak chcete v takové situaci mluvit o míru? Vždyť Ukrajina má právo bánit své území. A ukazuje se, že když Rusové dostanou trochu na budku, tak jsou ochotni ustoupit od Kyjeva, od Zmijího ostrova a tak dále. Oni rozumějí síle, a v těchto případech čelili tvrdé vojenské porážce. Pokud se někdo chce bavit o míru, tak ano, ale v případě, že se Rusko stáhne z Ukrajiny, až uzná to, co napáchalo a až zaplatí za napáchané škody,“ vyjádřil svůj názor Lipavský.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vondráček znovu nabídl odlišný pohled.

„Víme, že Ukrajina dosáhla úspěch na východě země, víme, že dosáhla úspěchů i na jihu země a osvobodila část svého území. A já se ptám, jestli v takovéto chvíli není čas jednat o příměří. Já si myslím, že my si to tady můžeme dovolit,“ dožadoval se Vondráček.

Obhajoval také svou cestu do Ruské federace z roku 2018, kdy se jako tehdejší předseda Poslanecké sněmovny sešel i s osobami uvedenými na sankčních seznamech. „Já si myslím, že je třeba mluvit se všemi. Když si povídáte jen s kamarády, tak to není diplomacie. A navíc, v roce 2018 to byl úplně jiný svět. To bylo ještě před Vrběticemi. Opravdu je důležité, aby ve veřejném prostoru zaznívalo také slovo ‚mír‘, a ne jen slovo ‚válka‘ jako od vás. Váleční štváči nejsou můj šálek čaje,“ podotkl Vondráček.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lipavský se ohradil: „Já říkám jen tolik, že Ukrajina má právo bránit svou územní celistvost a své obyvatele. Tečka,“ zdůraznil ministr.

Neříkejte tomu „válečná daň“, rozčiloval se Vondráček

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila výhybku ke Sněmovnou zavedené nové dani, tzv. windfall tax – čili k dani z mimořádných a vnějšími okolnostmi způsobených nadměrných zisků.

Podle Lipavského jde o svého druhu válečnou daň, neboť ruský prezident Vladimir Putin vede proti EU, a tím i proti České republice, „energetickou válku“. Připustil, že Piráti chtěli, „aby se daň vztahovala již k toku 2022, což se nakonec nestalo, ale povedlo se aspoň něco. Já se vždycky dívám spíš dopředu,“ vysvětloval Lipavský.

A Lipavský trval na tom, že „je to svého druhu válečná daň.“ „Kdyby Putin nevedl energetickou válku a kdyby nezmanipuloval ceny plynu, tak nemusíme mít mimořádné výdaje v energetické oblasti a nemusíme hledat mimořádné příjmy,“ vyjevil člen vlády.

Vondráček se začal rozčilovat. „Nepoužívejte tady ten termín ‚válečná daň‘. ‚Windfall tax‘ se opravdu nepřekládá jako ‚válečná daň‘. Je to pokus ministra Stanjury, aby si zlepšil rozpočtová čísla, ale stejně si je nezlepší, protože to nemá reálný základ,“ bušil znovu Vondráček do Lipavského a do jeho dalších vládních kolegů. „To, že on (Stanjura) s nějakým ekonomickým řešením přišel tak pozdě, že už to jinak nejde, to je hrozné!“ nechal se slyšet Vondráček.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdůraznil to, že banky a energetické společnosti mají nadměrné zisky už teď – a kdyby vláda Petra Fialy (ODS) postupovala rychleji, mohla část těchto zisků zdanit např. již v roce 2022. Ale v listopadu už je podle Vondráčka na tento krok pozdě. Upozornil také, že vláda z této daně nevybere sto miliard, v což vláda doufá.

Lipavský oponoval, že to, kolik se vybere, ukáže až čas, a že vláda má podle něj právo takto mimořádně zdanit největší banky působící v Česku. „Ty banky nikam neodejdou. A ty 4 největší banky tady dojily Českou republiku,“ nešetřil ostrými slovy ministr.

Vondráček připomenul, že vláda příliš málo pomáhá českému průmyslu – a vláda ČR navíc jen přihlíží tomu, jak masivně se chystá své podniky podpořit Německo. Na to by česká vláda jako předsednická země EU měla reagovat důrazněji. Tak to vidí Radek Vondráček.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.