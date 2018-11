Vrchní český bojovník proti ruské propagandě promluvil v Českém rozhlase: O ruském vlivu jsou desítky důkazů

Jakub Kalenský pro evropský tým pracoval tři roky, ale v poslední době mu začal vadit byrokratický tlak, se kterým se musel vyrovnávat. Přesto práci tohoto týmu považuje za důležitou.

V roce 2015 řeklo 28 států, že je třeba něco dělat proti přetrvávajícímu dezinformačnímu tlaku Ruska. „Součástí toho, co jsme dělali, byly konference a semináře o tomhle tématu a člověk musí mít nastudované ty důkazy. A těch důkazů je opravdu nepřeberně. Od roku 2014 máme řadu důkazů ze Sputniku nebo z Russia Today, kde ti novináři říkají, že dostávají instrukce, co mají říkat. Instrukce pocházejí přímo z Kremlu,“ uvedl k tématu Kalenský.

V roce 2014 byly instrukce předávany i písemně, ale dnes už se předávají jen ústně, aby vazbu mezi propagandou a Kremlem nebylo tak snadné rozkrýt. Šéfredaktorka Russia Today se podle Kalenského netají tím, že má přímý telefon do Kremlu, na který volá, když si není jistá, jak smí podat divákům konkrétní téma.

Ale jaké má EU důkazy, že propagandistické útoky přicházejí právě z Ruska.

Tým, v němž Kalenský působil, se na jedné straně snažil vysvětlovat, co Evropská unie opravdu dělá, aby bylo možné čelit lžím ruského Sputniku, kde se dočtete i to, že EU nutí lidi, aby se z nich stali homosexuálové. „V Česku to ale funguje trochu jinak. Oni pracují s desítkami těch podivných zdrojů, které budou říkat, že my jsme tím jediným skutečně pravdivým alternativním zdrojem informací,“ popsal postup Kalenský.

V Česku zabírá na voliče téma migrace, a to i navzdory tomu, že tu v podstatě žádné migranty nemáme. Patří sem i zprávy, ve kterých je záměrně přeháněno to, co se děje v Bruselu nebo všeobecně na Západě.

„A co poměrně často navštěvovaný web ParlamentníListy.cz?“ zeptala se moderátorka Marie Bastlová. „Já bych si na to úplně netroufl, protože neznám sto procent produkce tam... Ale velice často se setkávám s tím, že ParlamentníListy.cz přebírají informace, které mají podhoubí v tom dezinformačním prostředí,“ upozornil Kalenský.

Host ocenil, že se do boje proti propagandě a trollům zapojili i tzv. čeští elfové, kteří chtějí bojovat proti šíření lživých řetězových e-mailů a proti facebookovým trollům. Kalenskému dělá starosti, že trollové umějí poměrně dobře cílit na koncového uživatele. Kde to může skončit? „Já nevím. Třeba jednou budeme mít jeden dezinformační web pro Smíchov a jiný pro Vinohrady, ale nevím, třeba to takhle daleko nedojde,“ uzavřel své vystoupení host.

autor: mp