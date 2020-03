Všechno jinak. Za únikem mailu poslance Berkovce prý mohla být snaha ho zničit. A velký problém Wollnera

reklama

Náhoda není náhoda ani náhodou aneb kdo vytěží panika virus

Zdrojem i startérem všeho byla i zde stará a v tuzemácku už velmi osvědčená čili standardní metoda úniku informací z vlastních řad. V tomto případě šlo o únik z mailové korespondence, kterou jeden adresát označil za osobní. A to rozehrálo první dějství s podtitulem „Berkovcova mailová aféra“. Sehráno v zákulisí politických kuloárů s balkónovou scénou mainstreamové pavlače. Druhé dějství opět v žánru „opozity show“ dominovalo středečnímu prostoru i času plenární schůze Poslanecké sněmovny vskutku a doslova vyčerpávajícím způsobem. Oživení na kamery a zdramatizovaná zápletka rozměru kvazi antického dramatu, kde nakonec padnou všichni. Dívat se na to nedá (zejména pro insidery je to utrpení mladých veltmanů z Karibiku) a je to delší a náročnější než Pucciniho Bohéma. Třetí dějství s podtitulem „Jak zničit krtka a uklovat ptáka Loskutáka“ jedním vrzem by divadelní kritik možná mohl charakterizovat jako Lipany i Chlumec v bitvě o katarzi, čemuž se v divadelním hantecu říká „utírat si nos židlí“. A čtvrté dějství alias rozuzlení? Jak jinak než z nouze ctnost, anóbrž „Vichr z hor“. Ostatně bez vichru by jistě do sehrání té tragikomedie o tom, „jak poznat pravdu“, nikdo z ochotníků i neochotníků předem nešel. Kdo je z branže, tak ten ví, že divadlo je věc předem domluvená. To se učí hned v prvním ročníku dramatických oborů. A drží to jak ševcovská víra. „A nejen na scéně divadelní, ale i na scéně politické.“ Neboť když se dobře drží basa, tak tvrdí nejen muziku. Tož tak.

Nicméně k řetězci oněch nenáhod a souvislostí: Za prvé, proč na ptáka Loskutáka došla řada právě v tu středu? Přinejmenším hned z řady důvodů. Totiž – na úterý 17. března svolal předseda volebního výboru Stanislav Berkovec schůzi toho výboru, i k projednání zajímavé problematiky ohledně řešení neřešení oné kontroverzní Wollnerovy reportáže Lidice. No a právě na té schůzi VoV (alias „mediálního výboru“) se poslancům – členům VoV – měli ze své činnosti v této mediální kauze zpovídat i odpovědní zástupci jak té tzv. „malé“ Rady ČT, tak i té tzv. „velké“ RRTV (tj. Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která je na rozdíl od Rady ČT státním oudem čili ústředním orgánem státní správy v oblasti médií), přičemž obě ty rady se prostřednictvím tzv. „výročních zpráv“ zpovídají Poslanecké sněmovně (včetně VoV) – no a jejím prostřednictvím občanům, co ty poslance do té Sněmovny na 4 roky zvolili. To se zde musí zopakovat, protože tahle posloupná vazba (i kvůli vlivu řady médií) stále ještě není všem úplně jasná. Což je chyba těch dotčených médií. No a to se právě komusi jaksi nehodilo, aby v to úterý 17. března právě tu výbušnou kauzu reportérů ČT a těch zmíněných rad ten výbor projednával. Takže dalším důvodem byl zájem kohosi (?) na tom, aby při té schůzi VoV na tu kauzu Lidice bylo co nejméně času, klidu, koncentrace a pozornosti. A nejlépe, aby tam na to projednání té kauzy Lidice vůbec nezbyl čas. A kdyby nevyšla tahle taktika, tak aby se právě na té schůzi VoV odehrál na něčí TV kamery další díl dramatické „opozity show“ o odvolání poslance Berkovce z funkce předsedy toho výboru.

A jak si pak špičkový manažer vyhodnotí analýzy ze situace v extravilánu? Předně snadno a na první pohled zjistí, co tou akcí anti Berkovec chtěl ten politicko- lobbistický básník říct? Třeba také to, že dinopark už dávno domlel z posledního a sebrala mu voda mlejn. A že mladí z Karibiku pro ten svůj strom do nebe nevidí les (ani světýlko coby orientační bod, jak z toho ven). A to pro zkušeného stratéga a taktika nejsou špatné poznatky. Totiž – mýlí se ti, co si stále ještě myslí, že výhodu do těch voleb má ten, kdo ty Kavky momentálně ovládá. Omyl – ten jenom vysává miliardy z těch penězovodů. Ale to je pro ty volby, co v roce 2021 budou, naopak nevýhoda ve vztahu k zásadní cílovce. A tou je doposud stále ještě ta mlčící většina těch normálních plátců TV poplatku, ergo normálních voličů. A kdo vidí, slyší (ač zatím ještě mlčí), ale přesto mu to myslí zdravým selským rozumem, tomu je úplně jedno, kdo ho už zase chce politicky školit a masmediálně zmasírovat propagandou na úrovni PŠM, VUMLu, apod.

Vrabci v mediálním Česku už si dlouho štěbetají mimo jiné i o tom, že „ty Kavky už hrajou o čas, a čeká se tam už jenom na to až Pépéefka znovu ovládne Novu a pak si tam Dvořáka jen přesadí na direktorskou židli, což se nepovedlo ani Vovkovi, když přece není Barrandov jako Barrandov, že … No a ty Kavky se pak v pohodě kousek po kousku za babku rozprodají, no a na těch top VIP parcelách pak top VIP developeři postaví top VIP rezidence pro top VIP tržní komsomolce, a ty generace poplatníků, co to všechno už od padesátých let platí, tak ty že zase ostrouhají…“

Inu, my jen víme, jak to bylo od těch padesátých let. A kdo ví, jak to je a jak to bude dál, že? Ale taky se tu říká, že „na každým šprochu“ … A teď si představte, až si to spočítá a přebere i ta doposud mlčící většina: Jakou hodnotu od poloviny těch 50. let mají ty Kavky, (Brno, Ostrava, studia v krajích), a to všechno jen z peněz té mlčící a platící většiny. Ten fundus, ta infrastruktura, ten archiv… a jen ty poplatky, co ta platící většina mlčky odevzdává každý měsíc – v průměru za uplynulých 30 let by to možná leckdo mohl odhadnout kolem stovek miliard a (bratru počítáno) asi by nebyl moc daleko od reálných čísel. Tohle si tenhle národ ještě umí srovnat v hlavě. A taky to asi už brzy udělá. Ergo – ty sněmovní volby v roce 2021 vyhraje ten, kdo bude mít odvahu i sílu dát poměry na Kavkách a v okolí zase z gruntu od podlahy do pořádku a už zcela nekompromisně – podle představ těch, kdo to celý život platí. (Přičemž akce koronavirus i v tomhle klidně může zafungovat coby katalyzátor.)

Autorem textu je JUDr. Pavel Foltán.

Bez redakčního krácení.

