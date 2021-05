Všechny děti otestujeme, oznámil Vojtěch. A prosil Čechy

reklama

„Pokud bych to nevzal, tak by mohl přijít nějaký pátý ministr, který by všechno ušil znovu, a máme čtyři měsíce do voleb. I z určité odpovědnosti k tomu resortu jsem to vzal,“ vysvětloval hned v úvodu vysílání Vojtěch. „Můj cíl je věnovat se čistě správě Ministerstva zdravotnictví, protože už nikam nekandiduji,“ dodal.

Počítá prý i s politickými útoky, které k tomuto řemeslu patří. Vychází z toho, že už jde jen o misi na omezenou dobu, po tuto dobu se hodlá chovat jako profesionál a předpokládá, že ostatní budou činit totéž.

Už teď se podílí na nějaké vizi zdravotnictví, kterou hnutí ANO využije ve volební kampani.

Poté se věnoval pondělnímu chystanému rozvolnění. Otevřou se např. vnitřní provozy restaurací, neboť jejich uzavření, a ne jen jejich uzavření, zrušil Nejvyšší správní soud. Vojtěch by podle vlastních slov rád rozvolňoval pomaleji, ale rozhodnutí soudu respektuje. „Pro mě je to rozhodnutí soudu velmi restriktivní,“ konstatoval staronový ministr. Ale tak či tak bude verdikt soudu ctít.

„Já si myslím, že je nekorektní říci, že ministerstvo vždy jednalo nezákonně, ta judikatura se vyvíjí. ... Dnes máme názor soudu, jaký máme. Soud řekl, že to tak to možné není, tak to musíme opravit,“ vysvětloval dál ministr.

Soud tvrdí, že uzavírat restaurace a další provozy lze jen během nouzového stavu, a podle Vojtěcha až čas ukáže, jestli bude ve Sněmovně vůle k posilování pravomocí Ministerstva zdravotnictví tak, aby mohlo uzavírat restaurace a další firmy i bez nouzového stavu.

Poté ministr varoval, že nad covidem stále není vyhráno.

„Nesmírně bych poprosil všechny, aby byli opatrní, protože to stále není za námi, byť se blížíme k té tečce za koronavirem. Já bych poprosil všechny, aby byli opatrní, protože nikdo už nechce zažít to, co jsme zažili na podzim a v zimě. A hlavně bych poprosil všechny, aby se očkovali,“ žádal ve vysílání.

Očkovat by se podle ministra měli i lidé, kteří prodělali covid, protože prodělání covidu nebrání tomu, aby člověk podstoupil očkování. Chybí tu totiž názor nějaké mezinárodní lékařské autority, která by řekla, že člověk je po prodělání nemoci tolik a tolik týdnů imunní proti dalšímu nakažení.

Hodlá se zaměřit na očkování mladých lidí, kde zájem o vakcinaci klesá. „Máme připraveny různé spoty mladých lidí, kteří se nechali očkovat,“ naznačil ministr.

Současně žádal influencery, aby působili na mladou populaci ve prospěch očkování.

Varoval, že policie a hygienici budou důsledněji vymáhat nařízení, že lidé mohou sedět v restauraci jen s negativním covidovým testem nebo s listinou, která prokáže, že prodělali covid v uplynulých šesti měsících nebo jsou očkovaní. „Žádné opatření bez jeho vymáhání nemá smysl, protože by se to zkrátka nedodržovalo,“ pravil ministr.

Policie podle něj bude vstupovat i do hudebních klubů a bude kontrolovat, zda je dodržován momentálně platný zákaz tancování. „Určitě to bude kontrolovat,“ ujišťoval před kamerami Vojtěch.

Současně diváky uklidňoval, že zlevní PCR testy, protože stát má zájem, aby se lidé nadále testovali, aby nedošlo ke zhoršení epidemické situace. Ceny PCR testů však prý nepoklesnou natolik, aby to vedlo k uzavření některých testovacích míst, což by mohlo teoreticky hrozit, kdyby byla cena PCR testu stlačena někam pod 300 korun.

Testovat se lidé mají především po návratech z dovolených a během návratu dětí do škol. „Mutace, které vidíme a zaznamenáváme ve světě, nám ještě mohou způsobit problémy. ... Chceme, aby na začátku roku proběhlo plošné testování dětí metodou PCR,“ upozornil Vojtěch.

Volal také po tom, aby se na školách, především na exponovaných místech, nosily respirátory, a to až dokud nebude řečeno jinak.

Poté věnoval pozornost covid pasu. V původní české podobě byl podle Vojtěcha covid pas pojat příliš široce, na více nemocí, a podle ministra je třeba ho zúžit jen na covid, což by se ve Sněmovně mělo podařit.

Pár slov věnoval i problémům svého předchůdce v úřadu, Petra Arenbergera. Byl poměrně opatrný.

„Je jedno, jaký mám já názor. Důležité jsou výsledky kontroly, a to nejen kontroly Ministerstva zdravotnictví, ale také Ministerstva financí, která tam také probíhá,“ řekl Vojtěch.

Nakonec nechtěl odpovědět, co bude dělat, až skončí jako ministr.

„V tuto chvíli bych o tom nerad hovořil, protože skutečně nic není finalizováno,“ zavřel své vystoupení.

