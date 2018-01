Vy hyeny novinářský, jděte do prdele! VIDEO, na kterém dostávají žurnalisté „přes držku“ od příznivců Miloše Zemana

Oba muži se snažili novináře vytlačit zpět do jejich vyhrazeného prostoru a nezdráhali se k tomu použít i fyzické násilí. Napadli také reportérku Seznam Zpráv Pavlínu Kosovou, jež vše zachytila na videozáznamu, který zveřejnila na svém facebookovém účtu. „Ve štábu prezidenta Miloše Zemana. Napadli i mě,“ popsala obsah pořízeného videa.

Krátké video začíná nadávkami, které Jiří Šolta směřuje na novináře. „Jste hovada,“ křičí na ně ze dveří. „Řekl jsem, běž do prdele,“ nadává Šolta novináři, když se ho snaží vystrčit ze dveří, které následně zabouchl. A ve svém hrubém chování pokračoval, když začal fyzicky napadat i reportérku Kosovou, která jej prosila, aby na ni nesahal. „Ty jdi také do prdele, máš snad právo mě fotit?“ ptal se jí dokola.

Na pomoc mu rychle přispěchal i druhý aktér, Karel Slezák, který novinářce domlouval, ať už toho nechá, jestli má rozum. Mezitím tito muži hrubě strkali i do novináře stojícího opodál. „Jste novinářské hyeny,“ zuřil opět Šolta, který na závěr novinářce kameru násilně srazil.

Celé video ZDE.

Oba muži si za svým jednáním stojí a tvrdí, že novináři napadli je a oni se pouze bránili. Video však ukazuje, že k situaci došlo jinak a oni byli ti, kdo po zástupcích médií vystartovali slovně i fyzicky. Agresoři se obhajují tím, že se novináři chovali jako hyeny, které se na místo záchrany staraly pouze o to, aby ulovily co nejlepší záběr novináře Rokytky, jenž upadl do bezvědomí.

Nyní se případem zabývá policie. Jeden z napadených novinářů neváhal podat trestní oznámení. „Směrodatný je nejen průběh celé věci, ale i to, zda došlo například ke zranění osob nebo poškození majetku,“ uvedla ČTK policejní mluvčí Andreu Zoulovou.

