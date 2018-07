Vy idioti! Jaromír Bosák vypnul mikrofon a vyřídil si účty, pokud jde o Putina

Oblíbený sportovní komentátor Jaromír Bosák byl s Českou televizí v Rusku, kde komentoval přenosy z právě skončeného fotbalového šampionátu. O některé postřehy se chtěl prostřednictvím sítě facebook podělit i s dalšími Čechy, ale to neměl dělat. Jeho pohled na Rusko vzbudil vlnu reakcí.

Jaromír Bosák, matador fotbalových utkání a známý glosátor, tentokrát okomentoval svůj výlet do Ruska. „Zastavil jsem se u báťušky cara. Teda vlastně prezidenta. Ale v Rusku to kapánek splývá :-). A on prej Vladimír není doma...“ píše Bosák.

Jeho vyjádření k ryze nesportovním věcem vyvolalo u řady koncesionářů České televize silnou vyrážku.

Jaromír Bosák se k Rusku vyjádřil už i včera během televizního přenosu finále MS ve fotbale, které komentoval. „I když si myslím, že z mnoha důvodů se tady neměl konat,“ řekl například Bosák v přenosu jako dovětek ke vlastní pochvalné poznámce o kvalitní organizaci šampionátu.

Původní článek ZDE: