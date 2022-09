Výbuch ODS v přímém přenosu! Černé na bílém. Okamura předběhl Fialu

Hosty nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli europoslanec Alexandr Vondra (ODS) a poslanec Radek Vondráček (ANO). Tománková hned na úvod předložila průzkum, kde SPD Tomia Okamury předstihlo ODS. Co na to Vondra? Podívejte se sami. Pánové se do sebe pustili i kvůli projevu premiéra Fialy (ODS). Vondráček prohlásil, že takový projev mohl počkat po volbách. „Leda, kdyby oznámil, že se omlouvá všem lidem a že vláda podává rezignaci. Tak pak bych pochopil, že takovéto sdělení nepočká,“ zlobil se.

Terezie Tománková hned na úvod položila na stůl průzkum agentury STEM z počátku září. Hnutí ANO má v tomto průzkumu 30 %. Druhé SPD má 14,3 % hlasů, třetí ODS má 14,2 % hlasů a Piráti 9 %.

Do Sněmovny by se dostali ještě TOP 09 a Starostové s 5 procenty. Ostatní strany už by zůstaly před branami Sněmovny.

„My máme čísla trochu jiná,“ reagoval na průzkum Vondra. „Ale já chápu, že lidé mají obavy. ... Já tomu společenskému neklidu rozumím. Politici to musí reflektovat, nepodceňovat to, ale myslím, že česká společnost touhle soutěskou projde,“ konstatoval Vondra. „My jsme dosud takové situaci nečelili v moderní historii. Máme válku za humny. Ale zvládneme to. Vláda to zvládne a zvládne to i česká demokracie. Pokud to nezvládneme, tak jak říkal Pavel Blažek (ODS), tak hrozí, že se zhroutí politický systém v zemi a hrozí, že se rozpadne i EU. Takže to zvládnout musíme,“ zdůraznil Vondra.

„Kdybych měl hledat viníky této situace, tak zlatou medaili získá Vladimir Putin, který rozpoutal válku. Na druhém místě by byli Němci se svou energetickou politikou. To je třeba Němcům připomínat, že oni vypnuli jaderné elektrárny a strčili tím Putinovi hlavu do oprátky. A jako třetí je Frans Timmermans a Green Deal. Tady je potřeba zvolnit, protože Evropa nezvládne vést dvě války najednou. Na to Evropa nemá,“ pokračoval Vondra.



Alexandr Vondra. (Screen: CNN Prima News)

Vondráček ocenil, že hnutí ANO má 30 %.

„Je to výsledek práce naší stínové vlády, která předkládá konkrétní návrhy, i když podle vlády bychom asi měli stát někde v koutě,“ poznamenal bývalý předseda Sněmovny, podle kterého šéf hnutí ANO Andrej Babiš sice občas volí ostrá slova, ale fakticky promlouvá k věci, zatímco stávající premiér Fiala má sice formu v pořádku, ale dopouští se věcných faulů. Tak to vidí Radek Vondráček.

A tady znovu Vondra vyrazil do útoku a konstatoval, že čtvrté místo ve výčtu viníků současné krize byl Andrej Babiš, protože nedokázal pro Česko v krizi zajistit dostatek plynu. Např. tím, že by se postaral o prodloužení dodávek norského plynu. „Navíc, Andrej Babiš, jeho Agrofertu vyhovovalo nakupovat levný ruský plyn,“ zaznělo také od europoslance ODS.

Vondráček okamžitě kontroval, že Babišova vláda musela řešit covid a v té situaci se stávající vláda, tehdejší opozice, chovala hystericky.

Vedle toho vyčetl premiéru Fialovi, že dnes po 20. hodině pronese 5 dní před volbami projev k občanům. „Podle některých politologů je to situace mezní. Podle mě už je to za hranou,“ zlobil se Vondráček.



Radek Vondráček. (Screen: CNN Prima News)

Vondra nabídl jiný pohled.

„Já ten projev neznám, ale zaručuju vám, že Petr Fiala je typ gentlemana, který to nezneužije a promluví věcně k energetické situaci. A pamatuju si, že asi dva týdny před volbami promluvil Andrej Babiš o covidu. Takže je to vlastně standardní,“ zaznělo od Vondry.

Ale Vondráčka nepřesvědčil.

„Tak, co tam zazní tak přelomového, že to nepočká až po volbách? Leda kdyby oznámil, že se omlouvá všem lidem a že vláda podává rezignaci. Tak pak bych pochopil, že takovéto sdělení nepočká,“ zlobil se člen stínové vlády ANO.

Terezie Tománková poté přehodila pozornost hostů k zastropování cen energií, jak k nim přistoupila vláda pětikoalice, tedy vláda ODS, TOP 09, lidovců, STAN a Pirátů.

Vondra zdůraznil, že se nechce bavit o konkrétních číslech, jestli zastropování není moc vysoko, protože neznáme řadu proměnných. A tady se ozval Vondráček a obratem připomínal, že jaderné elektrárny vyrábí elektřinu za zlomek ceny, kterou zastropovala vláda. „A tohle prostě nevysvětlíte,“ rozčílil se Vondráček.

Vondra ujišťoval diváky, že vláda pomůže i firmám a český průmysl tuto situaci přežije. Jen toto řešení nelze hledat na národní úrovni, ale na evropské úrovni. A tady se Vondráček opět rozzlobil.

„Vy jste neuměli najít národní řešení, ale za chvíli nenajdete ani ty podniky,“ vypálil Vondráček s tím, že např. sklárny se řítí do propasti a za chvíli už nebudou k dispozici ani sklenice pro včelaře. „My jsme v tomhle prostě zaspali,“ nechal se slyšet.

Vondra znovu uhodil na Německo a konstatoval, že Českou republiku ohrozila německá energetická politika. „My jsme se do této situace dostali kvůli jejich chybám,“ pravil Vondra a znovu se vrátil k tomu, že Němci vypínali své jaderné elektrárny.

Na druhé straně je však podle Vondry třeba myslet na to, že jsme s Německem energeticky i ekonomicky provázáni, takže vést s Německem ekonomickou válku by bylo zcela kontraproduktivní.

Vondráček tady vládě v Berlíně vyčinil ještě důrazněji. Konstatoval, že Němci nechtějí nechat v provozu své tři zbývající jaderné elektrárny a chtějí si je případně nechat jen v záloze.

„To už připomíná sebevražedný zelený trend. A jestli to udělají, tak teprve začneme mít velké problémy. Ty jejich zelené myšlenky, ty nás dostaly tam, kde jsme. My teď máme nekonkurenceschopné podniky a jsme přitom nejprůmyslovější zemí EU, a to je problém,“ bil na poplach Vondráček.

Celou debatu naleznete zde

Poté věnoval pozornost ještě soudu s Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo. Konstatoval, že procesně tento soud probíhá korektně, soud má pracovat a politici by se podle jeho názoru měli zdržet komentářů.

Fotogalerie: - Babiš před soudem

Babiš označil svůj proces za politický, ale podle Vondráčka to myslel jinak. „On řekl politický, ale myslel zpolitizovaný,“ zaznělo od člena stínové vlády ANO.

Vondra tady vypěnil.

„Určitě si vzpomínáte, jakému tlaku jsem čelil já v kauze ProMoPro. Já jsem nikdy nebyl obviněn, nikdy jsem nebyl obžalován, ale i tak jsem odešel z politiky na celých šest let a teprve po té době jsem se pokorně vrátil skrze volby, a to zespoda.“

Navíc posmutněle kroutil hlavou nad tím, že Babiš se svou znalostí češtiny není schopen odlišit politický a zpolitizovaný proces.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

