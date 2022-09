Výbuch: Tak Fiala pochodil, když strašil „extremisty“. Mezi svými

reklama

„Chtěl bych varovat občany, aby nenaslouchali a nepodléhali zdánlivě jednoduchým řešením ohledně energetické krize, která přinášejí do veřejného prostoru populisté a extremisté. Ti mají jediný zájem, a to větší připoutání České republiky k Rusku. Naše země je součástí otevřeného trhu, díky kterému máme například dostatek ropy a proudí k nám zemní plyn. Otevřený trh je pro Českou republiku životně důležitý. Opoziční politici buď nemají základní informace a základní znalosti, nebo občanům lžou a snaží se vyvolat paniku,“ poznamenal na svém twitterovém profilu Petr Fiala (ODS).

„Vláda pracuje velmi intenzivně jak na evropském, tak národním řešení současné energetické krize a obě řešení se musí doplňovat. Žádné rychlé a jednoduché recepty bohužel v této oblasti nefungují a naopak by přinesly zásadní hrozby pro Českou republiku,“ dodal předseda vlády.

„Pane premiére Petře Fialo, víme, že situace je složitá. Jednejte, připravujte... Průšvih je nyní v tom, že se nikdo z vlády nedokáže postavit před voliče, průmysl a podnikatele a věrohodně je přesvědčit, že na konci tunelu už mnohaměsíční energet. krize, je světlo. Je září 2022. Nejde tvrdit, že budete energeticky sanovat podnikatele, průmysl a domácnosti a zdrojem bude jen extra zdanění 3 výrobců elektřiny a několika bank. To je nereálné. Prostě nyní nejde trvat na schodku rozpočtu 300 mld. Pokud ano, tak utvrzujete okolí, že nechápete rozměr průšvihu,“ zmínil investor Michal Šnobr.

Na Fialu reagoval mimo jiné také právník Ondřej Dostál. „Občané budou vděční i za zdánlivě složitá řešení, která nás připoutají třeba k Polynésii, pokud výsledkem budou energie za snesitelné ceny. Při plnění klíčové úlohy vlády, zajištění energetické bezpečnosti, nejde získat ‚áčko za snahu‘. Hodnotí se jen výsledek,“ zmínil.

„Proč nemůžete udělat TK a tam probrat všechny možnosti včetně kladů i záporů? Obecné odmítnutí jiných názorů je nanic. Mají-li Vám lidé důvěřovat, musí být jasné, proč Vámi vybraná cesta je nejlepší,“ zeptal se pak jeden z uživatelů.

„Rád si poslechnu váš plán, jak mít levnější plyn, pokud to nebude ‚lézt Putinovi do zadku“. Zatím jediná možnost, o které vím, je energiemi šetřit, aby při menší spotřebě nebyl potřeba výkon těch nejdražších plynových elektráren,“ zkonstatoval i další.

To, že vláda nepřichází s jasným plánem, zkritizoval i další uživatel. „Nejjednodušší řešení, aby jim lidé nenaslouchali, by bylo, kdyby předstoupila vláda a představila jasný plán. Bohužel vláda zatím neví, co má dělat, tuší, že by něco dělat měla a lidé doufají, že to bude vědět dřív než v květnu,“ uvedl další uživatel.

Velmi kriticky vystoupil i další z uživatelů. „Já se jim nedivím, že naslouchají. To, co od dubna blekotá Síkela, je neuvěřitelné. Zodpovědnost za tuto tragédii je pak Vaše,“ poznamenal.

Stát vyhlásí od 5. září stav předcházení nouze v teplárenství, zmínil včera po jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS). Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) pak dodal, že stát pomůže firmám s cenami energií. Vláda také schválila zvýšení tarifní složky státních zaměstnanců. Tiskovou konferenci přenášela ČT24. Již včera v přímém přenosu pak Fiala také vyzval, aby lidé neposlouchali „populisty“, kteří nabízejí jednoduchá řešení.

„Vláda v posledních dnech, týdnech, měsících intenzivně řeší především rostoucí ceny energií a jejich dopad na občany a na české firmy. Minulý týden jsme doplnili náš deštník proti drahotě úsporným tarifem. Pracujeme na navýšení normativu příspěvku na bydlení, vyplácíme mimořádný příspěvek 5000 korun na dítě, důchody se letos zvýší třikrát. A pokud by se občané přesto dostali do problémů, tak je připraven systém mimořádných dávek, které jim pomohou,“ zmínil premiér Petr Fiala (ODS).

„V době, kdy ale zcela jasně přestal fungovat trh a ceny energií jsou v celé Evropě úplně mimo realitu, tak musíme hlavně řešit příčiny. A musíme je řešit jak na úrovni celoevropské, tak na úrovni národní,“ podotkl Fiala.

Hovořil i o národním řešení, které by doplnilo celoevropské. „Pro veřejné instituce pracujeme na nějaké formě státního obchodníka s energiemi, abychom zajistili dostatek energií pro kritickou infrastrukturu a veřejné instituce. V této souvislosti Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí stav předcházení nouze v teplárenství od 5. září, který umožní teplárnám topit i za využití jiných paliv, než je zemní plyn, aniž by přitom čelily sankcím nebo zdlouhavým povolovacím procesům,“ zmínil Fiala.

„Dnes jsme projednali také antibyrokratický balíček, který je výběrem 20 zbytečných povinností a agend,“ dodal také premiér.

Jeho slova pak doplnil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). „Ministerstvo průmyslu a obchodu s platností od 5. září vyhlásí stav předcházení stavu nouze v teplárenství. Jde o další krok, který nám umožní snížit spotřebu plynu během nadcházející topné sezony a jde o prevenci vůči nevyzpytatelnosti ruského režimu a otázce, jak budou vypadat dodávky plynu do Evropy v příštích dnech, týdnech a měsících,“ sdělil Síkela.

„Dokončili jsme práce na aktivaci programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn, elektřinu, v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen a rozhodli jsme se, že v rámci takzvaného dočasného programu v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině pomůžeme firmám, energeticky náročným firmám, v celém zpracovatelském průmyslu. My jsme původně měli připraveno několik variant, například plyn pouze pro sklářství a keramiku; to konečné rozhodnutí je, že chceme pomoci firmám jak s plynem, tak i s elektřinou, v rámci celého zpracovatelského průmyslu. A ta forma pomoci bude vypadat následovně: Firmy, které prokážou provozní ztrátu, a to, že tato ztráta byla způsobena vysokými cenami energií, tak my těmto firmám chceme kompenzovat až 30 procent způsobilých nákladů u normálních podniků, až do 50 procent u energeticky náročných podniků a u zvláště energeticky náročných podniků do 70 procent. Maximální výše pomoci, kterou tento rámec připouští, jsou podle té podoby schválené komisí dva miliony eur,“ zmínil Síkela. Předběžné kalkulace, kolik bude na tento program utraceno, jsou podle něj zhruba 25–28 miliard korun. Následně hovořil i o zajišťování dodávek energií.

