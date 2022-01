Výbuch. Železný po Nacherovi hodil své papíry. Toto ČT ještě nezažila

Před kamerami České televize se měl odehrát politický duel zástupce koalice Lukáše Vlčka (STAN) a Patrika Nachera (za ANO). Jenže místo toho šlo o duel moderátora Jakuba Železného s jeho hosty. V jednu chvíli se Železný na opozičního poslance Nachera obořil, že už má dost osobních invektiv ze strany politiků a hodil na stůl Nacherovi papíry se svými otázkami. Napětí ve studiu se chvílemi dalo krájet. Místy bylo tak velké, že to vyvolalo pozornost i na sociálních sítích. Železný to schytal. Nahlédněte.

Debatu o vyslovení důvěry v České televizi moderoval Jakub Železný a chvílemi to vypadalo, že víc mluví on sám než jeho hosté. Do ostrých sporů se dostával především s Patrikem Nacherem.

„My jsme původně chtěli končit někde kolem půlnoci, to znamená, že by to bylo stejně dlouhé, nebo dokonce i kratší než ty předchozí důvěry,“ otevřel téma Nacher s tím, že v jednu chvíli vystoupil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který řekl, že o hlasy opozice vláda nestojí a naznačil, že je vlastně jedno, co budou opoziční poslanci říkat. A tím podle Nachera podnítil chuť těchto opozičních poslanců, ptát se dál, což je také jejich právo. Ptali se celou noc, až do 7. hodiny ranní a k samotnému hlasování o důvěře vládě došlo až ve čtvrtek večer.

Železný se poté Nachera zeptal, co podstatného se opozice dozvěděla při nejdelším dotazování na vládu v historii Česka. Aniž by prý chtěl zpochybnit právo opozice ptát se, zajímalo ho, zda to přineslo něco konkrétního. Nacher odvětil, že je právem opozice ptát se. Proto se mu otázka Jakuba Železného jeví jako nadbytečná. A moderátor se rozjel.

„Máte pocit, že vy jste pokládali nezbytečné dotazy a já když se vás ptám, co jste se dozvěděli, tak ten můj dotaz je zbytečný, Děkuju,“ vystartoval na Nachera.

„Tak já bych se zeptal, jestli jste se takhle ptal při tom minulém šestnáctihodinovém dotazování,“ vracel se Nacher k době, kdy bylo hnutí ANO ve vládě a čelilo otázkám tehdejší opozice, dnešní vlády.

„Nepochybně,“ ujistil Nachera Železný.

„Tak to se schválně podívám, protože si myslím, že jste se takhle neptal,“ zareagoval Nacher.

A Železný vyrazil do útoku.

„Ještě jedna další věc, pane Nachere, vy to děláte pravidelně. Zkuste to bez těch osobních invektiv vůči komukoliv tady, ano? Děkuju vám.“

„Když mě necháte odpovídat, tak vám rád něco odpovím,“ zaznělo od Nachera.

„Bez těch invektiv,“ skočil mu do řeči Železný.

„Já jsem jenom měl pocit, že vy mě takhle tady grilujete, i když jsem byl koaliční poslanec, i když teď jsem opoziční a pořád v tom pokračujete, ale OK, tak si člověk asi musí zvykat,“ nedal se Nacher.

Jenže tím to neskončilo. Železný se o pár minut později zvedl ze židle, vydal se k Nacherovi a hodil před něj papíry se svými otázkami.

„Tak pane Nachere, tady jsou otázky, které na vás mám, abyste viděl, že jsou fér, můžete si je zatím připravit a já budu zatím grilovat, tak jako griluju kohokoliv, jak vy říkáte, tak to samé budu dělat vůči panu Vlčkovi. Ano? Nezlobte se, ale já už opravdu těch osobních invektiv od politiků jsem zažil tolik a už mě to začíná trochu trápit, protože to nechápu,“ vystartoval Železný na Nachera podruhé během pořadu a poté si sedl zpět na moderátorkou židli.

Poté se obrátil na Vlčka a zdůraznil, že dotazy opozičních poslanců byly v mnoha případech věcné a pídily se po podstatě u bodů, které koalice v programovém prohlášení nevysvětlila dost důkladně.

Vlček začal odpovídat, že nová koalice chtěla přinést novou politickou kulturu a chce nechat opozici ptát se.

A Železný Vlčkovi skočil do řeči. „Promiňte, ale otázka zněla jinak. Otázka zněla, jak hodnotíte to, že opoziční poslanci mluvili konstruktivně k věci, mluvili konstruktivně, ptali se na věci, které jsou logické,“ prohlásil Železný.

„To je jejich právo,“ odvětil Vlček.

„Tak mi vysvětlete, proč byli někteří členové vládní koalice viditelně nervózní, byli viditelně nevrlí, mluvili dokonce sprostě, nebo o tom, jak zmiňoval pan Nacher, že vlastně ani důvěru od opozice nechtějí. To je přece právo opozice se ve Sněmovně dotazovat a kritizovat. A shazovat to tím, že někdo přijde a řekne: my vlastně od vás nic nechceme...“ ozval se moderátor.

Vlček se bránil, že vláda nechala opozici mluvit, jak si přála, ale má pochopení pro vládní politiky, kteří mohli být unavení.

Železný mu odvětil, že únava k vrcholné politice patří. „Slovy klasika, to není práce s buzolou, děti,“ ozval se moderátor.

Poté stočil debatu k aktuálnímu problému STAN se sponzorskými dary od firem s vazbami na Kypr, ale také od firmy s trestně stíhaným podnikatelem.

Celý duel naleznete zde

Nacher připomněl, že před volbami dnešní vládní strany kritizovaly šéfa hnutí ANO, že si kupoval nemovitosti ve Francii, z peněz, které prošly přes daňové ráje, ale teď se ukazuje, že hnutí STAN je vlastně v obdobné situaci. Je financováno i z peněz, které prošly přes daňové ráje.

A Železný se znovu ozval.

„Chci se ptát, co zrovna vám vadí na tom, že hnutí STAN dostávalo peníze od trestně stíhaného podnikatele, když i vaše hnutí dostávalo peníze od trestně stíhaného,“ zaznělo od moderátora v narážce na skutečnost, že hnutí ANO financuje z velké části sám majitel Agrofertu a zakladatel ANO Andrej Babiš, který je již řadu let trestně stíhán v kauze Čapí hnízdo.

„Já jsem se nedíval, kolik a kdy Andrej Babiš dal,“ prohlásil Nacher.

„To, že jste se nedíval, neznamená, že se tak nestalo, pane Nachere,“ ozval se Železný.

„Já měl pocit, že se bavíme o kauze STAN,“ naznačil Nacher.

„Promiňte, ale bavíme se o tom, o čem se teď bavíme. Otázka zněla, co zrovna vám vadí na tom, že někdo, kdo je trestně stíhaný, financuje nějaký politický subjekt, když váš politický subjekt byl také financován trestně stíhaným. Je to 1:1. Ono to totiž tak obvykle je v životě a v médiích by to tak mělo být, že je to 1:1,“ prohlásil ve studiu Železný.

Nacher se začal bránit, že Andrej Babiš je předsedou hnutí ANO a celkem logicky ho financoval, což také všichni věděli. „Je to transparentní,“ zdůraznil. „A oni přece kandidovali s tím, že to budou dělat jinak, takže i kdyby to nakrásně bylo 1:1, jak vy říkáte, tak kde je tam ta změna. Oni to dělají úplně stejně,“ vracel se k předvolebním heslům dnešní vlády Nacher.

„Úplně stejně špatně, tedy,“ ozval se Železný.

Moderátor poté otevřel ještě jedno téma, cestu poslance Jana Farského do USA, který 8 měsíců nebude pracovat ve Sněmovně, ale studovat za mořem. Mandátu poslance se přitom nevzdal.

Vlček zdůrazňoval, že přínos této cesty je větší, než její negativa, a prací poslance není jen hlasovat.

„Omlouván se, jestli jsem se vás nějak dotkl,“ obrátil se na moderátora.

„Nedotkl,“ ujistil moderátor poslance z řad poslaneckého klubu ANO.

Hezký klidný večer, Jakube

Po Nacherovi s Vlčkem usedl proti Jakubovi Železnému komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo a začal zvolna. „Hezký klidný večer, Jakube,“ popřál moderátorovi, s nímž se léta zná. Proto si tykají.

Poté konstatoval, že debata ukázala, že se česká politika vrací do sněmovních mantinelů, kam také patří, takže je to v pořádku.

A hned upozornil na to, že hnutí STAN v posledních týdnech udělalo několik nevynucených chyb. Šídlo je kupříkladu přesvědčen, že Jan Farský měl říct svým voličům, že se po volbách chystá vycestovat do Oregonu.

O chvíli později prohlásil, že důvěra veřejnosti ve vládu Petra Fialy již klesá, protože kabinet sám avizuje, že bude provádět nepopulární kroky.

Na sociálních sítích vyvolal Jakub Železný svým chováním značnou pozornost.

„Málo se ví, že Jakub Železný od 1. 2. 2022 nastupuje do pořadu Máte slovo místo Jílkové,“ zaznělo na Twitteru na konfrontační styl moderování Jílkové, který ona sama využívá a nejednou upozornila, že to dělá proto, protože se to divákům líbí.

„S úctou k České televizi musím bohužel říct, že Jakub Železný se stal její ostudou. Co předvedl dnes od 22 h je nepřijatelné. Poslanci k němu nechodí na tvrdý policejní výslech bez respektu. Oni přicházejí na kritický rozhovor. Moderátor ale předvádí jen aroganci, pohrdání a agresivitu,“ stálo v dalším příspěvku.

Poslanec ANO Martin Kolovratník se Železnému otevřeně smál.

„Pan Jakub byl dnes večer poněkud… hodně moc nervózní…,“ konstatoval poslanec. A na závěr přidal smajlíka.

„Nepotřebuje Jakub Železný zdravotní volno?“ zeptala se jedna z diskutujících žen.

Promluvil také kazatel z církve bratrské Matúš Kušnír.

„Jakub Železný si zřejmě potřebuje odpočinout. Moderace UDK dnes večer dost za hranou,“ konstatoval.

Psali jsme: Xaver cupoval: Nadčlovek Fiala, „s*re“ ho to. Vláda změny? Vše zničeno „Kdo to bude, to ještě nevím. Ale přijde!“ Václav Klaus má krátce po důvěře Fialovi zlé tušení. Kdo to řekne lidem? „Měla jste říct něco jiného!“ Ztrapňování Pekarové v čele Sněmovny. Nejdříve Vondráček, pak nastoupil Okamura Petr Fiala dostal konečně důvěru a Šafr je na koni: Negramotní pitomci z ANO a SPD. Chudáci...

